Как будет ходить транспорт в День города в Минске 8 и 9 сентября 2018 года

СЕГОДНЯ 14:47 2018-09-06T14:46:03+03:00

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Выяснили, как удобнее передвигаться по Минску 8 и 9 сентября во время праздника города.

В День города 8 сентября будет увеличено число автобусов на маршрутах №1, 69, 73, 91, 100. Чаще будет ходить троллейбусный маршрут №46 и трамвайные №3, 5. Интервалы движения поездов метро составят в период с 6.00 до 20.00 - 5 мин., с 20.00 до 24.00 - 3 мин. Чтобы гости праздника быстро разъехались после окончания музыкально-пиротехнического фейерверка-шоу (ориентировочно в 23.15) в районе ул. Немига, М. Богдановича, пр. Машерова, Победителей, ул. Даумана будет задействован резервный подвижной состав. В связи с проведением физкультурно-спортивного праздника возле Дворца спорта с 8.00 до 15.00 в объезд будет пущен общественный транспорт, который обычно ходит по пр. Победителей.

9 сентября, в связи с проведением Минского полумарафона (а это с утра и ориентировочно до 13.00), для движения транспорта будет перекрыт центр города, в том числе пр. Победителей, а это значит, что автобусы, троллейбусы и маршрутки будут ехать в объезд. Транспортники советуют минчанам в это день по возможности чаще пользоваться услугами метрополитена, интервал движения его поездов составит: на 1-й и 2-й линиях с 8.00 до 17.00 - 4 минуты, с 17.00 до 22.00 - 5 мин., на 2-й линии метрополитена с 22.00 до 24.00 - 6 минут. Кроме того, День танкиста, который пройдет в парке Победы, повлечет за собой закрытие движения по пр. Машерова на все время проведения праздника.

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