Районы Минска: Пить воду лучше в Советском районе, а квартиру покупать - в Первомайском

СЕГОДНЯ 17:12 2018-09-06T17:16:56+03:00

Иностранцы часто отмечают, что Минск очень зеленый город. А где у нас больше всего деревьев? Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Минск не стоит на месте: появляются новые улицы, обустраиваются целые жилые кварталы, открываются заведения. Со временем меняются и представления минчан о том, где в городе самый чистый воздух и в каком районе больше всего деревьев. Мы решили разобраться, что правда, а что - стереотип.

Самый чистый воздух - на западе, самые грязные улицы - Тимирязева и Радиальная

Выбросы предприятий и транспорта - два обстоятельства, которые мешают городскому воздуху быть идеально чистым. Особенно специалисты сетуют на транспорт, мол, 80% выбросов - именно от него. Получается, что за свежим воздухом нужно отправляться подальше от крупных магистралей, например, от проспектов Независимости, Рокоссовского, Дзержинского, Пушкина, Партизанского.

- В Беларуси преобладают ветра западного направления, поэтому западные части всех белорусских городов, в том числе и Минска (если в них не сосредоточены крупные источники выбросов) гораздо чище, чем центральные и восточные, - говорят специалисты Белгидромета.

Также в отчете о состоянии воздуха за 2017 год специалисты отмечают, что больше всего объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников - в Заводском, Фрунзенском и Партизанском районах. Есть и так называемые проблемные точки в Минске, где периодически наблюдается превышение содержания различных частиц, - это улицы Тимирязева и Радиальная.

Выбросы предприятий и транспорта - два обстоятельства, которые мешают городскому воздуху быть идеально чистым.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Московском и Фрунзенском районах больше строят домов, чем сажают деревьев

Чаще всего иностранцы, приезжающие в Минск, говорят о нем: чистый и зеленый город. Мы решили выяснить, в каком же районе у нас больше деревьев.

- Больше всего городских лесов находится в Партизанском районе. Несколько лет назад к Минску присоединили бывшие военные полигоны в районе Колодищ, это лесная территория, - объясняют в «Минскградо». - И несмотря на то, что они находятся за пределами МКАД, считается, что статистически именно в этом районе больше всего лесов. Норма озеленения здесь превышена почти в два раза!

Если говорить об обустроенных зеленых зонах, то в лидерах - Первомайский район. По данным экологов, здесь порядка 25% территории заняты зелеными насаждениями.

Не хватает лугов и лесов в Московском и Фрунзенском районах. По словам специалистов, показатели озеленения на человека здесь в два раза меньше положенного.

- Это связано с активной застройкой района. Темпы строительства жилья гораздо быстрее, чем посадки зеленых насаждений, - говорят специалисты. - Однако, к примеру, продолжаются работы по благоустройству парка Уго Чавеса в Каменной Горке. Возможно, это немного исправит ситуацию.

Минск действительно можно назвать зеленым городом. Например, в Первомайском районе леса и луга занимают четверть всей территорииФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Новые квартиры дороже всего в Октябрьском районе, дешевле - в Первомайском

Специалисты агентства недвижимости «Твоя столица» составили рейтинг 10 самых дорогих улиц Минска с точки зрения покупки квартир. Первые три места - у Центрального района. К примеру, новостройка на ул. Киселева обойдется в среднем аж в 333 тыс. долларов, на Сторожевской - 282 тыс. долларов, на Грибоедова - 191 тыс. Высокий ценник можно объяснить и тем, что это центр города, и тем, что в этом районе новостройки только классов стандарт, комфорт, престиж. Располагает и экологическая ситуация, в этом районе много водных объектов. В пятерку дорогих улиц входят Захарова и Кальварийская с 165 тыс. и 155 тыс. долларов за новую квартиру.

Новые квартиры дороже всего в Октябрьском районе, дешевле - в ПервомайскомФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

А вот по средней стоимости квадратного метра лидером стал Октябрьский район, его цена - 1570 долларов. Второе место у Московского района - 1460 долларов за квадратный метр, на третьем - Партизанский район и 1390 долларов.

Самым бюджетным в этом смысле оказался Первомайский район, квадратный метр в новостройках здесь в среднем стоит 1040 долларов.

Самые дешевые новостройки - в Первомайском районеФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Отдых у воды ближе всего для жителей Центрального района

Кажется, водные места есть в каждом районе Минска. Купаться, конечно, разрешено лишь в некоторых, зато позагорать у водички точно никто запрещать не станет. А в каком районе таких мест больше всего?

Отдых у воды ближе всего для жителей Центрального районаФото: Павел МАРТИНЧИК

Экологи в один голос говорят, что лидером по водным объектам в Минске является Центральный район, их здесь почти 400 га, то есть 10% от всей территории. Он располагается по двум берегам реки Свислочь и Комсомольского озера аж до МКАД, разделяя водохранилище Дрозды пополам. Так что именно в этом районе больше всего мест отдыха для минчан летом. Помимо этого, именно здесь проходит крупнейшая Вилейско-Минская водная система, которая к тому же обеспечивает водой дома минчан.

Именно в Центральном районе столицы самые крупные и популярные пляжиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Самая приятная вода - в Советском районе, хлор чувствуется во Фрунзенском и Московском

Чаще всего на воду из-под крана жалуются жители Фрунзенского и Московского районов столицы. Мол, чувствуется хлорка, вода жесткая… И правда, там ее получают из поверхностных источников, она идет по трубам из водопроводной станции и затем для очистки обрабатывается хлором - отсюда и запах. В остальных районах воду получают из артезианских скважин, и в дополнительной очистке она не нуждается. Чтобы исправить ситуацию, «Минскводоканал» планирует провести реконструкцию очистной водопроводной станции. Предположительно, на работы уйдет около пяти лет.

Чтобы проверить, в каком районе Минска вода лучше, мы воспользовались специальным сервисом на сайте «Минскводоканала». Нужно ввести улицу и дом, и система покажет, насколько вода в нем мутная и жесткая, сколько в ней хлора. Мы вводили разные адреса всех районов. Сразу оговоримся, предельно допустимые нормы не нарушены ни в одном районе столицы, то есть вода чистая везде.

Самая приятная вода - в Советском районе, хлор чувствуется во Фрунзенском и МосковскомФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Однако разница все-таки есть. Например, в домах Фрунзенского и Московского района показатель запаха - 1/2, а предельно допустимая норма - 2 балла, содержание хлора - 0,9 мг/дм3 из 1,2 допустимых. В других районах эти показатели равны нулю. Также в этих двух районах выше показатели цветности - 8 из 20 допустимых, хотя в других районах они колеблются в районе 2 - 4 баллов. Чем выше показатель, тем интенсивнее цвет, но вне лаборатории отличия будут все равно едва заметны.

Наш эксперимент показал, что самые низкие показатели мутности, цветности, запаха и хлора - в воде в домах Советского района.

Фрунзенский район - это почти как три Брюсселя!

Самый густонаселенный район столицы - Фрунзенский. По данным Главного статистического управления Минска, на 1 января 2018-го там проживает 462,9 тыс. минчан. Больше, чем население некоторых европейских столиц и даже государств! Например, в столице Бельгии Брюсселе проживает всего 170 тысяч человек, в Таллине - 449 тыс. В целой Исландии живет на 100 тыс. человек меньше, чем во Фрунзенском районе. По численности он, кстати, превосходит все белорусские города, кроме Гомеля и самого Минска.

Меньше всего людей живет в Партизанском районе столицы - 97 968 человек. Но все равно это почти в три раза больше, чем население государств Сан-Марино и Монако.

10% всей территории Центрального района занимают водные объектыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Самый звездный район - Центральный

Белорусской Рублевкой называют минчане бывшую деревню Веснинка рядом с водохранилищем Дрозды. От деревни здесь лишь название: место активно застраивают коттеджами, среди владельцев - известные спортсмены, артисты, чиновники. Так, участок здесь имеют теннисистка Виктория Азаренко, экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова, заслуженный артист Анатолий Ярмоленко, фристайлисты-чемпионы Алексей Гришин и Антон Кушнир.

В микрорайоне неподалеку и с созвучным названием Веснянка также живет немало знаменитостей - олимпийская чемпионка Алла Цупер, певица Алена Ланская, певица и депутат Палаты представителей Ирина Дорофеева. Также в Центральном районе столицы живет биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Пользуется популярностью у артистов и Партизанский район. В этом районе живут, например, дирижер Михаил Финберг, главный дирижер Национального симфонического оркестра Беларуси Александр Анисимов, телеведущая Нина Богданова, шоумен и певец Дядя Ваня, музыкант Лявон Вольский.