У каждого есть шанс стать мисс или мистером Минского полумарафона-2018

СЕГОДНЯ 17:15 2018-09-06T17:20:51+03:00

На Минском полумарафоне всегда много конкурсов и активностей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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БФЛА участникам полумарафона предлагает принять участие в конкурсе «Мисс и Мистер Минского полумарафона 2018».

Условия предельно простые: сделать фотографию с нагрудным номером, выложить ее в любую социальную сеть с хэштегом #Missminskhalfmarathon2018 #миссминскийполумарафон2018 или #Misterminskhalfmarathon2018 #мистерминскийполумарафон2018, а также прислать заполненную анкету с фотографией на почту – nika-smile2017@yandex.by.

Анкету можно скачать - ЗДЕСЬ.

Срок подачи заявок – до 30 сентября включительно. Подарки и приятные впечатления гарантируем! – сообщает БФЛА.

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