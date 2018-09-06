У каждого есть шанс стать мисс или мистером Минского полумарафона-2018
БФЛА участникам полумарафона предлагает принять участие в конкурсе «Мисс и Мистер Минского полумарафона 2018».
Условия предельно простые: сделать фотографию с нагрудным номером, выложить ее в любую социальную сеть с хэштегом #Missminskhalfmarathon2018 #миссминскийполумарафон2018 или #Misterminskhalfmarathon2018 #мистерминскийполумарафон2018, а также прислать заполненную анкету с фотографией на почту – nika-smile2017@yandex.by.
Анкету можно скачать - ЗДЕСЬ.
Срок подачи заявок – до 30 сентября включительно. Подарки и приятные впечатления гарантируем! – сообщает БФЛА.
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