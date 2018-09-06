2018-09-06T17:16:56+03:00
Экономика

По сравнению с соседями в Беларуси дешевле покупать курицу, бензин и талончики на автобус

Но лидер по количеству самых низких ценников - Украина
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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По сравнению с соседями в Беларуси дешевле покупать курицу, бензин и талончики на автобус.По сравнению с соседями в Беларуси дешевле покупать курицу, бензин и талончики на автобус.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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В среду, 5 сентября, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сообщил на пресс-конференции, что в прогноз годовой инфляции в 6% мы уложимся. А заодно рассказал, что в ведомстве мониторят ценники не только в Беларуси, но и в странах-соседках.

- Мы отслеживаем 21 позицию. В Беларуси цены в среднем на 15% ниже, чем в России, на 40% ниже, чем в Литве, и на 5% и 7%, соответственно, чем в Украине и в Польше, - привел цифры Владимир Колтович.

Мы тоже решили сравнить цены на некоторые продукты у нас и у соседей, а также стоимость бензина и проезда в наземном транспорте в столице. Цены взяли из открытых источников - с сайтов местных торговых сетей. Оказалось, что из выбранной нами продуктовой корзины в Беларуси меньше всего стоит только один продукт - курица. А вот, например, картофель и яблоки можно выгоднее купить в Украине, молоко - в Польше. Еще в Беларуси оказался самый дешевый бензин (наш ценник меньше российского на 1 копейку в пересчете) и проезд в транспорте (здесь Минск разделил позицию с Киевом, где талончик в автобусе стоит столько же, сколько у нас).

И еще одна статья расходов, на которую соседям обычно приходится отдавать больше, чем нам, - это коммуналка. Она зависит от многих факторов: площади квартиры, количества жильцов, времени года, поставщика услуг и так далее. Например, в Литве за двушку площадью 45 квадратов зимой можно заплатить порядка 90 евро (221 руб.), а в Польше - 380 злотых (216 руб.). У нас в среднем приходилось отдавать примерно 55 рублей.

СЧИТАЛКА «КП»

Сколько стоят некоторые продукты в Беларуси и у соседей?

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