Беларуси придется работать в условиях мировых цен на нефть

СЕГОДНЯ 17:16 2018-09-06T17:18:43+03:00

В Белнефтехиме считают, что цены на нефтепродукты должны отражать реальную стоимость сырья, из которого они получены. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Со следующего года Россия начинает налоговый маневр, правительство соседней страны уже одобрило этот проект. Это значит, что постепенно пошлины на нефть будут снижаться, а налог на добычу полезных ископаемых - повышаться. Вроде как происходит замещение одного другим. Однако Беларусь по договоренности с Россией не платила экспортную пошлину. Таким образом, российская нефть для нас станет на 30% дороже, то есть достигнет мировых цен. О том, как страна к этому готовится, рассказали в концерне «Белнефтехим».

- Налоговый маневр фактически приведет к необходимости работы в условиях мировой конъюнктуры цен на нефть и нефтепродукты. Чтобы успешно конкурировать в таких условиях, белорусским НПЗ необходимо завершить модернизацию, - объяснил профильному журналу «Вестник «Белнефтехима» заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Он также отметил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы - это «крепкие середняки», но им надо выходить на один уровень с лучшими заводами Европы и мира. А для этого надо повышать их рентабельность. По словам Владимира Сизова, около десяти лет назад доходы от экспорта нефти позволяли компенсировать убытки НПЗ на внутреннем рынке. Но когда цены на сырье для Беларуси становится такими же, как мировые, доходы от экспорта уменьшаются. Что надо делать?

- Ведется работа, результатом которой должно стать формульное ценообразование на нефтепродукты в зависимости от цен на нефть. Эти меры позволят обеспечить эффективные условия для работы белорусских НПЗ в новых рыночных условиях, - объяснил Владимир Сизов.

Зампредседателя концерна также напомнил, что задача государства - сохранить социальную цену на топливо. То есть ту цену, которую сможет себе позволить потребитель. Напомним, что в этом году «Белнефтехим» уже 13 раз по 1 копейке повышал стоимость топлива. Владимир Сизов уверен, что для рентабельной работы НПЗ необходимо «четкое, прозрачное ценообразование внутри страны».

- Цены на нефтепродукты должны отражать реальную стоимость сырья, из которого они получены, - говорит Владимир Сизов. Напомним, ранее «Белнефтехим» рассказывал, что за семь месяцев 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года цена нефти для белорусских НПЗ выросла на 35%, а цена на топливо внутри страны - всего на 14%. То есть у предприятий отрасли серьезные убытки.

Также заместитель председателя концерна рассказал о том, что Беларусь продолжает следить за ценами и возможностью экспорта нефти из других стран, не только из России. В частности, топ-менеджер напомнил, что на белорусские НПЗ уже поставлялась нефть из Венесуэлы, Азербайджана, Ирана.

- Мы отслеживаем эффективность различных вариантов поставок, поддерживаем контакты с транспортными операторами: теми, кто занимается транспортировкой морским путем, перевалкой в портах, доставкой от портов до белорусских предприятий. Даже несмотря на то, что существует трубопроводная инфраструктура и у нас подписаны долгосрочные контакты с нефтепроводным транспортом, вопрос, касающийся диверсификации, не снимается, - сказал Владимир Сизов.