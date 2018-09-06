Спортивный врач Павел Дриневский: «Спортсмены вечером заходят и говорят: «Дайте кусочек сала»

СЕГОДНЯ 16:55 2018-09-06T16:56:26+03:00

Павел Дриневский много работал с Дарьей Домрачевой и Оле-Эйнаром Бьорндаленом и считает их уникальными спортсменами по природным данным и отношению к делу. Фото: личный архив

В беседе со спортивным врачом мы узнали, как грамотно заниматься спортом с пользой здоровья, какие виды спорта полезнее, совместимы ли фитнес и пиво, почему спортсмены едят сало, в чем особенность Дарьи Домрачевой

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Справка «КП». Павел Дриневский - главный врач Центра спортивной реабилитации, врач высшей квалификационной категории. Закончил клиническую ординатуру по спортивной медицине на кафедре спортивной медицины БелМАПО. Обучался рефлексотерапии и мануальной терапии на кафедрах рефлексотерапии и физиотерапии БелМАПО, кафедре мануальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, в Институте традиционной китайской медицины в г. Сиань (Китай). Работал с национальными сборными Беларуси по легкой атлетике, художественной гимнастике, биатлону и другими командами.

- В Беларуси фитнес, ЗОЖ становится все популярнее. Кто-то бегает и готовится к полумарафонам, кто-то предпочитает кроссфит, воркаут и так далее... Какие чувства и мысли это вызывает у вас как у спортивного врача?

- Это очередная волна популярности рекреационных или массовых видов спорта. В целом это позитивное явление. Если человек ведет активный и здоровый образ жизни, значит, у него меньше вредных привычек (употребление алкоголя, курение и так далее). Значит, здоровье нации повышается, затраты на здравоохранение меньше, средняя продолжительность жизни растет. Этот путь уже проходили многие развитые страны.

Например, в Финляндии 20 лет назад началась государственная политика по популяризации здорового образа жизни, в маломальском городке строили трассы для скандинавской ходьбы и лыжероллеров. В итоге уровень здоровья повысился. В том числе благодаря изменений в питании: там внедрили рыбокомплексы, в каждом магазине делали акценты на продуктах без лактозы. Это снизило частоту сердечно-сосудистых заболеваний, и в мировом рейтинге по кардиозаболеваниям Финляндия значительно улучшила свою позицию.

- Что должны знать и делать люди, которые активно занимаются спортом/фитнесом?

- То, что наблюдается сейчас у нас – это нормальный тренд. Это было в США в 1970-е года. Но после этого началась волна «overuse injury» - травм от чрезмерного использования (или нагрузки). То есть, когда люди массово начали бегать, потом с похожими проблемами стали обращаться к врачам: шинсплинт (еще называют синдром расколотой голени), пяточная шпора, ахиллобурсит, воспаление коленного сустава, обострение болей в спине. Мы как профессионалы ожидаем, что поток пациентов вырастит и у нас.

«РАБОТАЯ С БИАТЛОНИСТАМИ, РЕГУЛЯРНО БЕГАЮ, НО НА МИНСКОМ ПОЛУМАРАФОНЕ ВЫБРАЛ ДИСТАНЦИЮ 5 КМ - РЕАЛЬНО ОЦЕНИВАЮ СВОИ СИЛЫ»

- Бег – один из самых доступных видов физической активности, вы один из участинков команды Dream Team Минского полумарафона. Как сделать так, чтобы он был только во благо?

- Самое важное – правильно дозирование нагрузок, правильная техника бега и выполнения упражнений, грамотный выбор соответствующей экипировки и кроссовок. Всегда следует качественно делать разминку, заминку и укрепляющие упражнения. Разумеется, следует контролировать свое состояние, проходя медосмотры.

В целом я приветствую явление набирающего популярность массового бега. Но все хорошо делать с умом. Как говорится, заставь дурака молиться, он лоб расшибет. Если ты никогда не бегал, но вдруг загорелся этой идеей, то не стоит сразу рваться на дистанцию 21 км. Я, работая с биатлонистами, оздоровительным бегом регулярно занимаюсь уже несколько лет, но на Минском полумарафоне выбрал дистанцию 5 км. Я реально оцениваю свои силы и возможности сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Я не собираюсь ставить рекорды и доказывать, что мне снова 16 лет. Вместе с коллегами пробежим на пульсе до 130, чтобы продышаться. Я в таком режиме бегаю постоянно, мне это приносит удовольствие, позволяет держать вес.

Павел Дриневский: "Работая с биатлонистами, оздоровительным бегом регулярно занимаюсь уже несколько лет, но на Минском полумарафоне выбрал дистанцию 5 км. Я реально оцениваю свои силы и возможности"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Каждый, кто начинает бегать или заниматься другим видом физической активности, должен понимать, зачем это ему надо. Если следовать рекомендациям ВОЗ, для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, надо сделать несколько шагов. В первую очередь – пересмотреть вопросы питания. И только потом – регулярная физическая активность.

По рекомендациям ВОЗ заниматься спортом надо минимум 30 минут три раза в неделю. Но тут важно контролировать интенсивность. Пульс должен быть в аэробной зоне (50-60 или 60-70 процентов от максимальной частоты сердечных сокращений, подробнее можно прочитать в книге Артура Лидьярда «Бег с Лидьярдом» или выдержках – KP.BY).

Если мы даем быстрый интенсивный бег, то мы переходим в анаэробную зону, она для сердца не такая благоприятная. Те, кто занимается таким видом бега, они наоборот увеличивают кардиориск. Если выбирать умеренные нагрузки, что они улучшают психоэмоциональные самочувствие (вырабатываются эндорфины, серотонин), могут помочь снизить вес, позволяют быть в тренде (то важно, ведь человек - существо социальное).

Кто более выносив и имеет серьезную базу – занимается триатлоном, кто постарше и бережно относится к суставам – выбирает скандинавскую ходьбу. Молодежь, как правило, амбициозная, начинает бегать сразу по 10 км и даже 42 км. Среди айтишников много мотивированных людей. Но везде хороша золотая середина.

«ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ МОЖНО ПРОБОВАТЬ, КОГДА УЖЕ ЕСТЬ БАЗА АЭРОБНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ»

- Доводилось бывать на тренировках беговых клубов. Зачастую люди и в 20, и в 40 лет бегают полумарафоны, ставя цели по времени. Чтобы улучшать результаты, они делают интервальные тренировки, которые подразумевают анаэробные нагрузки. Что делать любителям, чтобы минимизировать риск?

- На этот вопрос более полно ответь мой коллега.

К беседе подключился Дмитрий Савеня, врач спортивной медицины, работает с национальной сборной по биатлону, осуществляет оценку природной предрасположенности человека к видам спорта на выносливость на основе функционально-нагрузочного тестирования, занимается индивидуализация пульсовых режимов тренировок:

- Интервальные тренировки для развития анаэробного порога нужны. Их надо включать в тренировочный процесс, но это надо делать, когда уже есть база аэробной выносливости. То есть сначала определенный период надо хорошо потренироваться на низких пульсовых режимах (для среднестатистического человека это 130-140 ударов в минуту). В таком режиме надо тренировать час-полтора. Чтобы заложить базу, так надо заниматься месяц-два. Когда аэробный механизм развит, можно добавлять интервальные тренировки. Но их надо делать аккуратно - с периодами полного восстановления (до пульса аэробной зоны), а не так, что сделали рывок, пульс 170-180, не успели восстановиться и снова рывок. Опять же у каждого свои физиологические особенности, аэробный и анаэробный пороги могут быть в разных границах. Дать всем универсальную рекомендацию сложно: кому-то надо начинать бегать на пульсе 130, кому-то не выше чем 110.

- Основная масса любителей – сами себе тренеры. Получается, им надо иметь пульсометры и изучать теорию, методику тренировок?

- В современных пульсометрах есть программы, которые рассчитывают аэробный и анаэробный пороги, уровень максимальное потребление кислорода (МПК). Но это расчетные методики, есть погрешность. – продолжает Дмитрий Савеня. - Самый точный метод – тест с газоанализатором и определением лактата. Для этого надо посетить спортивный центр, где есть специальное оборудование. Это профессиональный подход, который у нас доступен и для любителей.

- Образно говоря, у человека есть три передачи (или режима энергообеспечения), - отмечает Павел Дриневский. Первая – работа на жирах (аэробные механизмы). Вторая передача - анаэробный механизм, но он есть лактатный и безлактатный, это окисление углеводов, где вырабатывается молочная кислота. Третью передачу мы используем редко (например, когда надо пробежать с максимальной скоростью) – это механизм креатинфосфатный.

Мощность этих всех механизмов у всех разная. Есть люди от природы одаренные аэробными механизмами, то есть с высоким показателем МПК (максимального потребления кислорода). В какой-то степени это тренируемо. Но люди, у которых это заложено генетикой, при минимуме тренировок дадут фору тем, кто долго тренируется, например, готовится к полумарафону.

Павел Дриневский, Арина Соболенко, Вадим Сашурин. Фото: личный архив

«В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ПЛАВАНИИ МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕХНИКИ»

- Кому какой вид спорт лучше подходит? Может, кому-то – кроссфит, другим – пилатес?

- Один кардиолог приводил пример. Где больше всего долгожителей? Это Кавказ. Там высокогорье, разреженный воздух, низкая интенсивность жизни, размеренность, медленная аэробная работа, как правило, на улице. Еще ни один кроссфитовец не имел такое здоровое сердце, как те люди, которые занимаются аэробными тренировками на низкой интенсивности – это ходьба и бег трусцой.

- Наверное, еще плавание полезно.

- Это хороший вариант для разгрузки опорно-двигательного аппарата, это здорово для позвоночника, суставов. Но много зависит от техники плавания: если лежим на воде – хорошо, в том числе для шейного отдела позвоночника, если висим в воде под углом так, что голова торчит, то для людей с шейным остеохондрозом это не тот вид активности, который нужен. Еще важно смотреть, какая скорость: в плавании работаю большие мышечные группы, высокие пульсовые зоны там достигаются раньше.

Сейчас много популярных направлений в фитнесе, где работа с весами, тот же кроссфит. Есть такое понятие, как мышечная радость. Силовые тренировки не так полезны для сердца, но они дают мощный всплеск гормонов и психоэмоциальное удовольствие от этих тренировок ни с чем несравнимо. Для молодых людей со здоровым сердцем это хороший вариант. Для людей в возрасте силовые нагрузки надо дозировать в соответствии с их функциональными возможностями.

«ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КАРДИОРИСКА ПОЛЕЗНА СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ДИЕТА»

- Какие дадите советы в плане питания? Недавно читал про диетолога в велоспорте, она цитировала итальянскую пословицу: «Чем длиннее этикетка, тем короче жизнь».

- Дать универсальный ответ для всех сложно: у каждого человека свой уклад и своя генетика. Кто-то не может жить без молока, у других от глотка начинается вздутие. Или Остап Бендер говорил: «Не ешьте на ночь сырые помидоры». Урологи наоборот говорят: «Ешьте помидоры, это лучший продукт, который защищает от гиперплазии предстательной железы». Или есть теория раздельного питания: продукты растительного и животного происхождения должны приниматься отдельно. Но человек всеядное существо, научного доказательства этой теории нет. В плане снижения кардиориска однозначная полезна средиземноморская диета.

Поэтому есть только общие рекомендации: изучайте себя, больше натуральных продуктов и все в меру.

Павел Дриневский и Виктория Азаренко. Фото: личный архив

- Какое ваше отношение к витаминам, БАДам, спортпиту? С одной стороны, после бега надо восполнять потери электролитов, с другой – допустимо ли постоянно пить витамины или изотоники, есть мнение, что тогда организм меньше их синтезирует естественным путем?

- Этим темам посвящен много научных конференций. Сейчас элитные спортсмены стараются те нутриенты (биологически значимые химические элементы – KP.BY), которые они тратят за тренировку, восполнять из цельных продуктов. Например, потерю калия и магния мы можем восполнить таблеткой панангина или цельным продуктом - бананом. Если нужен кальций: есть таблетка кальция глюконата и есть семена кунжута. Подход должен быть дифференцированным. Хоккеисты тренируются с тяжелой амуницией, за одно занятие с потом они теряют до трех килограммов. Безусловно, у них должны быть изотоники, которые восполняют потери электролитов. Если человек занимался скандинавской ходьбой и прошел 5 км, то вряд ли это так необходимо.

Тут споры были, есть и будут. На рынке БАДов – 90 процентов не подвергались серьезным испытаниям. Есть те, которые имеют доказанный клинических эффект: физическую работоспособность повышают кофеин (та же гуарана), росту мышечной массы при силовом тренинге способствует креатин. В видах на выносливость полезен L-карнитин. К БАДам отношусь нормально, но всегда изучаю историю. Ведь для их допуска меньше порогов, чем для лекарств. Кстати, когда были в Милане на заводе известного производителя, они сами говорили, что БАДы надо делать максимально приближенными к тем продуктам, которые встречаются в природе.

С капитаном сборной Беларуси по теннису Владимиром Волчковым. Фото: личный архив

«ПО ВЫРАБОТКЕ ЭНЕРГИИ НА МАССУ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ В ДВА РАЗА ПРЕВОСХОДЯТ УГЛЕВОДЫ»

- В марте резонанс вызвало высказывание президента Александра Лукашенко, что сало - лучший и легальный допинг. О пользе продукта вы говорили еще раньше…

- Я в первую очередь отмечал, что сало – источник жирных кислот, они как раз-таки используются в первой «передачи» энергообмена (аэробном окислении жирных кислот). Одна единица углеводов дает четыре килокалории, одна единица жирных кислот – девять килокалорий. То есть по выработке энергии на массу жирные кислоты в два раза превосходят углеводы. Но не все люди могут их эффективно использовать в качестве энергии. Во многом это зависит от природной расположенности. Однако это и тренируется. Аэробные тренировки раскачивают метаболизм жиров, это позволяет в спокойном состоянии питаться в основном за их счет. С точки зрения экономии энергии это однозначно полезно: так не идет выработка молочной кислоты, не истощаются углеводные запасы. Да и ведь испокон веков источником энергии в питании был тук – жир. Он хорошо сохраняется и дает много энергии. Даже в библии об это можно найти упоминания.

Понятно, что питание за это время изменилось, стало больше рафинированных углеводов. Из-за этого часто стали встречаться так называемые «заболевания цивилизации»: сахарный диабет второго типа, ожирение (избыточный вес), гипертония и другие. Это произошло во многом из-за того, что в пище изменилось соотношение жиров и углеводов. Об этом доступно написал Дуайт Ланделл, известный кардиохирург. Тысячи лет человечество питалось одним образом, потом за 50 лет резко произошел сдвиг парадигмы. Генетически наш организм адаптирован к питанию натуральными продуктами, где жир был основным источником энергии практически на весь рабочий день.

Сало – это в чистом виде жирные кислоты. Другой вопрос, что там много насыщенных и мало ненасыщенный жирных кислот. Но тут опять же можно дискутировать. Главное, что 30-50 граммов сала в день рекомендуют врачи. Оно благоприятно воздействует на липидный профиль и другие показатели. Речь о натуральном соленом сале.

- Олимпийский чемпион Леонид Тараненко рассказывал, как он включал сало в рацион. Но сложно представить, как сало во время тренировочного и соревновательного цикла едят биатлонисты.

- Вот вам ситуация. У биатлонистов сбор. Проживание в отеле, где хорошее сбалансированное питание. После тяжелой тренировки – ужин в 18.00. В 19.00 все в номере, отбой в 23.00. Где-то в 21.00 спортсмен начинает испытывать чувство голода, за день он потратил пять тысяч калорий. Ему можно развести углеводную смесь из банки. Но лучше взять кусочек сала с черным хлебом. Тут натуральный продукт, а там химическая смесь, где консерванты и красители – потенциальные аллергены. Если спортсмен заснет при энергодефиците, то организм будет «есть» свои мышцы и прогресса не будет.

Надо понимать, что все подсказывают жизненные обстоятельства. Одно дело выше описанная ситуация, другое дело, когда атлеты пьют изотоник во время тяжелых тренировки, чтобы восполнит запас минералов, уходящих с потом.

- То есть вы возили с собой сало на сборы?

- Конечно! Какая белорусская команда не возила с собой сало? Где бы я ни работал, у меня в морозилке всегда этот продукт, спортсмены вечером только и заходят: «Дайте кусочек сала».

На фоне легендарного трака Бьорндалена. Фото: личный архив

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ТО ОТ ПИВА НАДО ОТКАЗЫВАТЬСЯ»

- Совместим ли фитнес/спорт и пиво? Например, мы с друзьями договариваемся вечером встретиться в баре. До этого я иду на пробежку, друг – в тренажерный зал…

- Не совместимы. Я противник алкоголя. Причем, слабый алкоголь еще быстрее вызывает метаболические нарушения, а пиво – источник эстрогена, потом от этого бывают не воспалительные заболевания печени, жировой гипотез. Понимаю, хочется взять от жизни все, но надо на чем-то сосредоточиться. Если хочешь вести здоровый образ жизни, то от пива надо отказываться. Хотя бы на какой-то период.

- Но в футболе после игры практикуется бокал-два пива для восстановления, мол, расслабляет мышцы, выводит молочную кислоту.

- Разговоры, что пиво выводит молочную кислоту – полный бред. Наоборот прием алкоголя смещает метаболические процессы из аэробного режима в анаэробный и молочная кислота растет, в крови возникает ацидоз. А для расслабления есть много других способов. Тот же чай с мелиссой или мятой – он содержит алкалоиды, которые успокаивает нервную систему. Или зверобой.

Был у меня один случай, когда работал в футбольной команде. Легионер выходил на поле, немного побегает и уже красный, язык на плечах – любил пиво выпить. Потом начал жаловаться на боли в правом подреберье. Повезли на УЗИ, выявили, что печень была увеличена – жировой гипотез. Тренеру сообщил об этом, было понятно, что у спортсмена в нашей ситуации ничего не получится, на реабилитацию потребовался бы год.

«ПОСЛЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ВРАЧ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ВЕЗДЕ, А ФУТБОЛ НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИТЬ»

- Вы работали в футболе, хоккее, легкой атлетике, лыжах, художественной гимнастике, биатлоне? Где было интереснее всего?

- Интересно было везде. В легкой атлетике получил большой опыт с точки зрения лечения травм и работы организма: дисциплины там разноплановые. Виды тренировок, питание у метателей и, например, марафонцев разные. После легкой атлетики спортивный врач может работать везде. В художественной гимнастике получил опыт в плане диагностики, лечения, профилактики травм позвоночника и суставов – с раннего возраста там перегрузки. Футбол – это нечто особенное, субкультура, ни с чем не сравнишь.

- Почему?

- Там в каком-то смысле коллективный разум: есть вожак и остальные. Какое мнение у вожака, такое и у команды. В индивидуальных видах спорта спортсмен мыслит сам за себя. В командных видах спорта - социум. Я больше привык работать со спортсменом индивидуально.

- Биатлон – особый этап?

- Самые приятные воспоминания. Пик развития команды, приход Клауса Зиберта, единение, командных дух, при том, что каждый работал по своей программе. Постоянно был тимбилдинг: неформальные вечера с приготовлением барбекю и пирогов, которые пекли Даша Домрачева и Надя Скардино. Благодаря такой атмосфере команда и добилась таких результатов: было грамотное сочетание науки, психологии, индивидуальный подход, сильные тренеры и талантливые спортсмены. Две Олимпиады подряд у нас были золотые медали. Надеюсь, так будет и дальше, пусть лидеры ушли.

«ДОМРАЧЕВА И БЬОРНДАЛЕН – КОМСМИЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

- Кто самые необычные, одаренные спортсмены за вашу практику?

- Посчастливилось работать со многими интересными спортсменами, но понятное дело, что Дарья Владимировна и Бьорндален стоят отдельно, уважаю их как уникумов. Такое сочетание работоспособности, характера, таланта, открытости! Они были лидерами, причем, не назначенными, а по природе. Я продолжаю у них многому учиться, настолько правильные они внутри.

- В чем уникальность Дарьи Домрачевой и Оле-Эйнара Бьорндалена?

- Это одаренность от природы, плюс они попали в правильную среду. По функциональному тестированию они имели фантастические показатели. У них показатель МПК – мировой топ. Значит, производительность и внутренняя сила и на фантастическом уровне. Вы сами видели, как Даша может бежать, будучи в оптимальной форме: за круг отыграть минуту. В свое время Бьорндален показывал то же самое, это человек из космоса. Понятно, что это генетика, но без характера и образа жизни ее для высоких результатов мало.

- Дарья еще умеет собираться в нужный момент.

- Она умеет копить энергию, то есть, когда ей нужно настроиться, она отстраняется от ненужных дел и полностью погружается в анализ следующей гонки, уходит в себя. Даже из безвыходной ситуации она может найти выход, то есть настроиться так, чтобы достичь максимума. Это высокий уровень ментальной концентрации, внутренне чутье. Есть такое понятие picking – выйти на пик в нужное время и в нужном месте. То есть это не только физическая одаренность, но и умственная.

Павел Дриневский: «Домрачева и Бьорндален - лидеры, причем, не назначенные, а по природе. Я продолжаю у них многому учиться, настолько правильные они внутри. Фото: личный архив

- Вспомните случай, который лучше всего характеризует Дарью?

- На Олимпиад-2018 первые гонки не получались. Все говорили: все, Домрачева не сможет, после родов она не та. Но эти люди слабо знали Дарью Владимировну. Я до завершающей гонки говорил: Даша еще своего не сказала, она космический человек, сейчас произойдет чудо и сделает медаль. И в индивидуальной гонке она выиграла серебро, а потом золото в эстафете.

- По идее, дочке Дарьи и Оле-Эйнара должны передаться спортивные гены…

- Конечно, люди наследуют от родителей определенные качества, и когда Ксения станет на лыжи, то у нее будет преимущество перед другими. Однако как видят ее будущее родители – только их дело. У нее, безусловно, спортивные гены. Но вдруг она захочет стать пианисткой? Зная, как ее любит Оле-Эйнар, разве он сможет сказать хоть одно слово против желания дочери?

- С Бьорндаленым много работали?

- На этапе подготовки к Олимпиаде, во время сборов в Италии. Видел его знаменитый трак, систему ежедневного мониторинга организма. Десятки лет он записывал каждую тренировку. Он знает, как должен меняется пульс в зависимости от наклона беговой дорожки, если видит отклонение от нормы, то тут же делает корректировки. В голове он держит большие объемы информации, это уникальный человек со своей системой.

- В сентябре 2016-го при Белорусской федерации биатлона во много благодаря вашей инициативе успешно открыли Центра спортивной реабилитации. В чем его особенность и главное предназначение?

- После успеха на Олимпиаде в Сочи вице-президент НОКа Игорь Рачковский спросил, как бы хотел развиваться дальше. Я тогда уже владел мануальной терапией, физиотерапией, приемами из спортивной медицины. Мне хотелось освоить восточные приемы медицины. Тем более тогда у нас в команды был врач китайской медицины Лу Руй. Я попросил возможность поучиться в Китае. Вместе и Ли Руем в Сиане ходил на занятия. После учебы в Китае почувствовал сдвиг мышления, импульс для развития. Эффективность моих лечебных мероприятий значительно выросла. Я понял, что это может приносить пользу не только спортсменам в сфере высоких достижений, но и обычным людям для лечения болевых синдромов.

Пришла идея создать центр, где можно было бы сосредоточить современные технологии и восточную медицину. Из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни у нас эпидемия артрозов. Необходимо двигаться, заниматься спортом, но на каком-то этапе человеку надо помочь, чтобы на том же Минском полумарафоне он пробежал 5 км.

В центре удалось создать уникальную команду из врачей, у каждого свое направление, сформировался научно-медицинский кластер. У нас были Вика Азаренко, другие теннисисты, хоккеисты Михаил Грабовский, Андрей Стась, спортсмены из-за границы, например, Свен Фишер.

Сейчас 50 процентов наших посетителей – обычные люди. Восточная медицина и рефлексотерапия в частности – эффективный способ лечения хронических болевых синдромов. Европейская медицина с ними справляется не так эффективно. У нас же получается уникальное сочетание.