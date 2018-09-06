В Иваново открыли футбольное поле: «Хотим, чтобы было много эмоций и побед!»

СЕГОДНЯ 22:14 2018-09-06T22:14:48+03:00

К концу года спортивные площадки должны появиться еще в восьми городах и районных центрах [фото]

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В городском парке в Иваново появилось футбольное поле, где смогут тренироваться спортсмены. На площадке размером 20 на 40 метров - искусственное покрытие и разметка, а рядом с ним - раздевалки. Мальчишки, которые уже успели побегать с мячом по новому полю, делятся эмоциями: здесь и падать не страшно! Футбольная площадка - подарок городу от Туровского молочного комбината и Белорусской федерации футбола.

На таком покрытии и падать не страшно!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Забили первый гол и перерезали салатовую ленту с логотипом на открытии министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик, замдиректора по развитию и маркетингу ОАО «Туровский молочный комбинат» Наталья Черник и начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня.

- Мне вдвойне приятно находиться здесь! - поделился эмоциями министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на открытии футбольной площадки. - Много лет назад, в 1984 - 1985 годах, я играл в футбол в Ивановской детско-юношеской спортивной школе, участвовал в районных и областных соревнованиях. И сегодня завидую тем ребятам, которые смогут тренироваться на таком прекрасном поле.

Министр отметил, что футбол занимает лидирующие позиции в мире. Любят его и в Беларуси.

- Футбол динамично развивается и в Брестской области, - сказал Сергей Ковальчук. - Надеюсь, наш Ивановский район будет вносить свою лепту в развитие футбола области и всей республики.

Торжественный момент открытия площадки (министр спорта и туризма Сергей Ковальчук - на фото слева).Фото: Павел МАРТИНЧИК

Площадка в Иваново появилась благодаря социальному проекту «Bonfesto - детям». Кроме нового поля футболистам подарили и спортивный инвентарь. Мячи сразу же заинтересовали мальчишек - и не только футболистов, но и самых юных зрителей. Самого маленького даже и не пытались оттянуть от мячей - поняли, что бесполезно.

- Это будущий футболист. Надо его на перспективу записывать в футбольную команду! - засмеялся министр спорта Сергей Ковальчук и подарил активному малышу пакет с подарками. - Взял уже мяч, готовится. Будущий белорусский Олег Блохин, Пеле или Марадона растет.

На новой площадке смогут заниматься и начинающие футболисты, и те, кто имеют какие-то результаты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Площадка открылась в Иваново в День письменности. И это символично.

- Каждый из нас понимает, что для гармоничного развития личности важно сочетать интеллектуальную и физическую составляющую, - отметила замдиректора по развитию и маркетингу ОАО «Туровский молочный комбинат» Наталья Черник. - Мы очень рады, что можем способствовать развитию детско-юношеского спорта. Мы вкладываем много усилий в популяризацию здорового образа жизни и правильного питания.

Юные футболисты и футболистки продемонстрировали свои таланты в ходе товарищеского матча и получили в награду от Туровского молочного комбината подарочные наборы свежих сыров Bonfesto - с целью закрепления на практике принципов правильного питания, столь важных для спортсменов и их будущих достижений.

Мальчишки уже успели сыграть в футбол на новом поле.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам Натальи Черник, площадка, которая появилась в Иваново, должна стать мультифункциональной.

- Здесь смогут заниматься и очень юные, начинающие футболисты. И те, кто уже имеют какие-то результаты, - сказала «Комсомолке» Наталья. - Будем рады, если здесь смогут тренироваться и взрослые спортсмены. Я уверена, что районная администрация и руководители команды Иваново смогут распорядиться этой площадкой правильно. Главное, чтобы здесь было много эмоций и побед!

Генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик пожелал ребятам больше времени проводить на футбольном поле.

- Благодаря мячу можно стать богатым, здоровым, а сейчас еще и знаменитым, - поднял мяч Вергейчик. - Играйте в футбол, любите футбол!

Социальный проект «Bonfesto - детям» в Иваново не заканчивается. Осенью футбольные площадки планируют открыть в Высоком Брестской области и в Верхнедвинске Витебской области. А к концу года еще в шести районных центрах.