В Слониме солдат-срочник покончил с собой. Это второй случай в этой части за пять лет

СЕГОДНЯ 17:01 2018-09-06T17:01:55+03:00

В пресс-службе Минобороны заявляют, что причины трагедии не связаны со службой в армии Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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В белорусской армии снова произошло ЧП. 5 сентября в воинской части Слонимского гарнизона свел счеты с жизнью рядовой. Ему было 20 лет, до окончания службы оставалось чуть больше полугода.

- Предварительно причина суицида обусловлена личными обстоятельствами и не связана с прохождением военной службы. Военное ведомство выражает соболезнование родным военнослужащего и окажет необходимую помощь, - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Следственный комитет проводит проверку, в воинской части работает комиссия Минобороны.

Пять лет назад в той же войсковой части покончил с собой 20-летний рядовой. Он повесился 13 декабря в 11-й механизированной бригаде Западного оперативного командования. В качестве основной версии рассматривали самоубийство из-за личных причин. Тогда многие обвиняли девушку Дениса в том, что именно из-за ссоры с ней он покончил с собой. Но друзья молодого человека и сама Ксения не верили в то, что Денис решился бы на такое из-за ссоры.

Это второе самоубийство в армии в этом году, о котором стало известно журналистам. 22 июня в воинской части полоцкого гарнизона покончил с собой прапорщик.

В феврале министр обороны Андрей Равков на пресс-конференции рассказывал, что в прошлом году суициды совершили три солдата срочной военной службы. В 2016-м - четыре человека. В 1995 году в армии погибло около 100 человек, в том числе 42 - в результате суицида.

Тем временем в Минске около месяца продолжаются слушания (см сайт kp.by) дела о гибели рядового Александра Коржича. В доведении до самоубийства обвиняют трех сержантов.