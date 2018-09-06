В Слониме солдат-срочник покончил с собой. Это второй случай в этой части за пять лет
В белорусской армии снова произошло ЧП. 5 сентября в воинской части Слонимского гарнизона свел счеты с жизнью рядовой. Ему было 20 лет, до окончания службы оставалось чуть больше полугода.
- Предварительно причина суицида обусловлена личными обстоятельствами и не связана с прохождением военной службы. Военное ведомство выражает соболезнование родным военнослужащего и окажет необходимую помощь, - сообщили в пресс-службе Минобороны.
Следственный комитет проводит проверку, в воинской части работает комиссия Минобороны.
Пять лет назад в той же войсковой части покончил с собой 20-летний рядовой. Он повесился 13 декабря в 11-й механизированной бригаде Западного оперативного командования. В качестве основной версии рассматривали самоубийство из-за личных причин. Тогда многие обвиняли девушку Дениса в том, что именно из-за ссоры с ней он покончил с собой. Но друзья молодого человека и сама Ксения не верили в то, что Денис решился бы на такое из-за ссоры.
Это второе самоубийство в армии в этом году, о котором стало известно журналистам. 22 июня в воинской части полоцкого гарнизона покончил с собой прапорщик.
В феврале министр обороны Андрей Равков на пресс-конференции рассказывал, что в прошлом году суициды совершили три солдата срочной военной службы. В 2016-м - четыре человека. В 1995 году в армии погибло около 100 человек, в том числе 42 - в результате суицида.
Тем временем в Минске около месяца продолжаются слушания (см сайт kp.by) дела о гибели рядового Александра Коржича. В доведении до самоубийства обвиняют трех сержантов.