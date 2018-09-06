2018-09-06T17:01:55+03:00
Происшествия

В Слониме солдат-срочник покончил с собой. Это второй случай в этой части за пять лет

Парню оставалось служить около полугода
Алеся ДОБЫШ
Поделиться:
В пресс-службе Минобороны заявляют, что причины трагедии не связаны со службой в армииВ пресс-службе Минобороны заявляют, что причины трагедии не связаны со службой в армииФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

В белорусской армии снова произошло ЧП. 5 сентября в воинской части Слонимского гарнизона свел счеты с жизнью рядовой. Ему было 20 лет, до окончания службы оставалось чуть больше полугода.

- Предварительно причина суицида обусловлена личными обстоятельствами и не связана с прохождением военной службы. Военное ведомство выражает соболезнование родным военнослужащего и окажет необходимую помощь, - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Следственный комитет проводит проверку, в воинской части работает комиссия Минобороны.

Пять лет назад в той же войсковой части покончил с собой 20-летний рядовой. Он повесился 13 декабря в 11-й механизированной бригаде Западного оперативного командования. В качестве основной версии рассматривали самоубийство из-за личных причин. Тогда многие обвиняли девушку Дениса в том, что именно из-за ссоры с ней он покончил с собой. Но друзья молодого человека и сама Ксения не верили в то, что Денис решился бы на такое из-за ссоры.

Это второе самоубийство в армии в этом году, о котором стало известно журналистам. 22 июня в воинской части полоцкого гарнизона покончил с собой прапорщик.

В феврале министр обороны Андрей Равков на пресс-конференции рассказывал, что в прошлом году суициды совершили три солдата срочной военной службы. В 2016-м - четыре человека. В 1995 году в армии погибло около 100 человек, в том числе 42 - в результате суицида.

Тем временем в Минске около месяца продолжаются слушания (см сайт kp.by) дела о гибели рядового Александра Коржича. В доведении до самоубийства обвиняют трех сержантов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
В Петербурге родственница насильника, чтобы спасти его от тюрьмы, похитила жертву из больницы
Над красавицей надругались трое парней и выбросили ее с третьего этажа. Чтобы заставить выжившую сменить показания, женщина вывезла жертву, сломавшую позвоночник, на инвалидном кресле
Новости 24
Румас считает, что белорусское правительство можно сократить
В двух барановичских гимназиях открылись STEM-центры
В одном из минских бомбоубежищ обнаружили аптечки с психотропами
Мозырского потрошителя котов объявили в розыск
В Гродненской области 11 человек мошенничали со страховкой
Инспекторы ГАИ спасли самоубийцу в Минске
Лукашенко поручил главе СК взять под личный контроль дело о смерти ребенка в Ганцевичах
Лукашенко спросил Носкевича о резонансных делах: «Все ли там честно?»
В Витебске выпь из Красной книги забрела в служебное помещение
В Новополоцке в стоматологическом отделении нашли ртуть
Задержан водитель, сбивший насмерть велосипедиста в Молодечненском районе
Лукашенко - Румасу: «Какая работа в правительстве ведется?»
В Беларуси начались командно-штабные учения Вооруженных сил‍