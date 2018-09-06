«Духовная диверсия!» Сезон в Большом театре не откроется спектаклем «Саломея» из-за жалоб верующих

СЕГОДНЯ 19:25 2018-09-06T19:26:09+03:00

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9 сентября открывается новый сезон в Большом театре оперы и балета. Первым спектаклем сезона должна была быть премьера - «Саломея». По одноименной пьесе Оскара Уайльда в немецком переводе Хедвиг Лахман. Но буквально 6 сентября, за несколько дней до премьеры, на сайте театра появилась информация о переносе спектакля на октябрь. Причем еще днем этого дня новость о премьере «Саломеи» стояла там на главной странице.

Официально причину переноса в администрации театра не называют, но она известна театральной общественности. В конце августа - начале сентября в Администрацию президента и в Генпрокуратуру пришло письмо, в котором православные христиане просят не допускать премьеру 9, 10 сентября «накануне дня усекновения главы Святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна», исключить из репертуара и завести уголовное дело на главного режиссера театра Михаила Панджавидзе - за возбуждение религиозной вражды.

В театре эти высказывания не комментируют, а обещают, что все, кто купил билеты, смогут посмотреть спектакль 18 и 19 октября.

- Мы еще лучше подготовимся, и все, кто хотел, смогут насладиться искусством, - сказал замгендиректора театра Владимир Рылатко. – Сезон начнется 11 сентября с балета «Шехеразада».

Кстати, режисер Михаил Панджавид получил разрешение на постановку у метрополита Павла.

Чем православным христианам не угодила «Саломея»?

Приводим выдержки из письма, которое направили в Администрацию президента и разместили на одном из православных ресурсов.

- кощунством - грубо искажает библейскую историю, извращает истинную причину мученической кончины Святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна, клевещет на него, показывает в неприглядном (карикатурном) жалком виде;

- есть злословие на Христа;

- глумлением над памятью Крестителя Иоанна, ритуальным деянием (так как премьера кощунственной оперы назначена именно в канун дня Усекновения главы Иоанна Крестителя!);

- дерзким антихристианским, антицерковным деянием, нарушающим решение многих христианских конфессий запрещающее выводить на сцену библейских персонажей;

- оскорблением религиозных чувств верующих, аналогичным с рисованием карикатур на пророка Магомета в Париже, провокацией и угрозой духовной безопасности государства (духовной диверсией).