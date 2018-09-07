Лицей требовал у сироты из Речицы деньги за неотбытое распределение - суд отклонил иск

СЕГОДНЯ 13:12 2018-09-07T15:32:36+03:00

Вячеслава не поставили в очередь на жилье, потому что мать оставила ему дом - без крыши, пола и окон

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Суд Речицкого района после нескольких заседаний решил отклонить иск Калинковичского аграрно-технического лицея к 23-летнему сироте Вячеславу Горленко. Парень раньше учился в этом лицее, но сейчас учебное заведение решило взыскать с бывшего лицеиста затраты на его обучение - больше четырех тысяч рублей. По мнению администрации лицея, парень не отработал распределение, поэтому с него решили истребовать деньги.

Однако благодаря независимому правозащитнику Леониду Судаленко дело сироты попало в негосударственную прессу. После публикаций началась волна возмущений в соцсетях. И вот, на очередном заседании суд решил оставить иск без удовлетворения - из-за истечения срока давности.

Это же в суде доказывал и сам Вячеслав. Также он утверждал: кроме диплома газоэлектросварщика, после окончания лицея, ничего не получал.

- Мне не давали направление на работу и говорили, что сироте не обязательна отработка. Отдали диплом - и все. Только сейчас узнал, что должен лицею за учебу, - говорил парень в суде. Он обратил внимание и на то, что для сироты обучение должно быть бесплатным.

Благодаря судебному процессу вскрылся и другой шокирующий факт: Вячеслав, которому как сироте положено выделение жилья, живет в съемной квартире. Речицкий райисполком решил отказать парню в постановке на очередь на улучшение жилищных условий, потому жилье у него есть - родительский дом. Вячеслав показал эту хату. В ней был пожар, дом уже полуразрушенный, почти без крыши, полов и окон…

Райисполком отказал парню в постановке на очередь, потому жилье у него есть - родительский домФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Парень - сирота с 2003 года, когда его пьющих родителей лишили родительских прав. Через десять лет мать умерла, а ее дом перешел сыну.

- Здесь уже девять лет нет воды, света, газа. Тут жили бездомные, а пожаров было несколько. Денег на ремонт у меня, конечно, нету. Сначала ЖЭУ писало в акте обследования жилья, что дом требует капитального ремонта. Но в этом году то же ЖЭУ снова сделало обследование и изменило мнение. В новом акте сказано, что «санитарно-гигиеническое состояние дома удовлетворительное», а дом просто «нуждается в ремонте после пожара», - говорит Вячеслав, показывая новые и старые акты обследования.

То есть единственная проблема парня сейчас - это жилье. Время уже ушло, и просто решить этот вопрос вряд ли удастся:

- Слава Богу, суд окончился положительно для меня. Я работаю сейчас официантом-барменом в кафе, зарплата позволяет снимать жилье. Жена тоже работает. Вопрос с домом надо решать, рассчитывая только на себя, государство мне уже не поможет. В 23 года я лишился статуса сироты. Когда закончу оформление на себя дома матери, буду пытаться продать - только так.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Закон на стороне парня»

- При распределении выпускника-сироты по закону необходимо учитывать, как он будет жить. Родительский дом пришел в непригодное состояние, но лицей не проверил, куда направляется сирота и где он будет жить. А решение суда по иску лицея абсолютно верное - учебное заведение имело право требовать деньги в трехлетний период, а с момента распределения прошло уже четыре года, - прокомментировал юрист Леонид Судаленко.