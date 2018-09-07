2018-09-07T15:40:38+03:00
Общество

Режиссер «Саломеи» собирается подать в суд за клевету на православных активистов

БПЦ и главный режиссер «Большого» прокомментировали перенос премьеры скандальной оперы
Эвика ОТТО
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Михаил Панджавидзе собирается подать в суд за клевету на православных активистов. Фото: личный архив.Михаил Панджавидзе собирается подать в суд за клевету на православных активистов. Фото: личный архив.
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Напомним, показ премьерной «Саломеи» 86-го сезона в Большом театре оперы и балета перенесли на октябрь. Возмутились православные христиане, 125 прихожан попросили не допускать премьеру «Саломеи» «накануне дня усекновения главы Святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна». А также исключить оперу из репертуара и завести уголовное дело на главного режиссера театра Михаила Панджавидзе - за возбуждение религиозной вражды.

«Комсомолка» связалась с главным режиссером, чтобы прояснить ситуацию.

- Михаил, в июне вы приходили к митрополиту Павлу и получили разрешение на постановку «Саломеи»? И вдруг за три дня до премьеры спектакль переносят…

- Митрополит одобрил спектакль, сказав, что ждет приглашения на премьеру. Во время встречи я ему объяснил, что в опере ничего распутного и антиклерикального нет. Поэтому я не понимаю нынешнюю позицию БПЦ. С другой стороны, возможно, это выпады и против действующего руководства церкви: как упрек в том, что оно не выполняет свои функции - не следит за нравственностью. О том, что премьера «Саломеи» состоится 9 - 10 сентября, все знали давно, почему православные христиане отреагировали клеветническими письмами за 10 дней до премьеры? В письме они требуют привлечь меня к уголовной ответственности за то, что я поставил порнографическое произведение. Но комиссия (Республиканская экспертная комиссии по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости. - Прим. авт.) не увидела ничего подобного. Поэтому на основании заключения комиссии могу подать в суд за клевету. И я этим правом воспользуюсь.

- Как думаете, что именно тогда произошло?

- Мне кажется, что это надуманный повод и задача совершенно не в этом. Это кулуарные интриги, о которых не хотелось бы говорить в прессе. Но надеемся, что премьера «Саломеи» состоится. Хотя как можно во что-то верить теперь? Кто бы мог подумать, что в светском государстве в XXI веке по письму 125 человек могут сделать что-то подобное.

Похоже, скандальную «Саломею» театралы все-таки увидят в октябре. По крайней мере, пока об этом можно говорить с высокой долей вероятности. Как стало известно «Комсомолке», Белорусская православная церковь не требует снять оперу из репертуара театра, а лишь попросила перенести дату премьеры, чтобы не усугублять конфликт.

- Важно понимать, что церковь не является инспекцией и не занимается цензурой. Главный режиссер театра приходил к нам на встречу по доброй воле, понимая, что опера сопровождается чередой скандалов с момента ее первого появления в репертуаре театров. Режиссер хотел, чтобы мы поняли, о чем его опера: что в ней нет пошлости, глумления (например, эротики, сцены с отрубленной головой Иоанна Крестителя и прочего подобного). Ему, как я понял, было важно знать, что БПЦ не будет добиваться запрета. Мы и не добивались. Но то, что мы не противостоим выходу «Саломеи», не означает, что мы оперу одобряем. Но государственная комиссия сделала вывод, что в постановке нет провокации, глумления или богохульства. Поэтому мы высказали свое пожелание о переносе спектакля, так как некоторые из протестующих считали изначальное время премьеры провокационным (речь идет о кануне праздника усекновения главы Иоанна Предтечи) - рассказал «Комсомолке» председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин.

К слову, на сайте театра обещают, что все, кто купил билеты, смогут посмотреть спектакль 18 и 19 октября. А показ 14 октября перенесен на 20 октября.

Чем православным христианам не угодила «Саломея»? (читайте здесь)

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