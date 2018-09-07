«Сфотографировали незаправленную кровать»: как чиновники объясняют, почему не дали женщине Орден Матери

СЕГОДНЯ 16:46 2018-09-07T16:44:57+03:00

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- Ответили, что буду награждена, а те, кто меня обидел, будут наказаны! - Людмила Сытько из агрогородка Залужье Стародорожского района попала на прием к губернатору Минской области Анатолию Исаченко 5 сентября. Женщину обидело, что ей не дают Орден Матери из-за придирок местных соцработников.

Об этом она и рассказала председателю. Присутствовавшие на приеме чиновники Стародорожского райисполкома пояснили: орден не дали, потому что комиссия видела беспорядок в доме - незаправленную постель, разбросанные одежду и игрушки.

- А разве ваши дети, когда были малые, иначе себя вели? - возмутился Исаченко. Он велел «не заниматься ерундой», а разобраться в вопросе и вручить многодетной матери обещанную государством награду.

У Людмилы Сытько пятеро детей: старшей дочери 21 год, она фельдшер-акушер и уже замужем. Самому маленькому - два годика. Среднему сыну 15 лет, он учится в школе, а двое погодков (четыре и пять лет) ходят в детский садик. Муж работает в местном колхозе. У двоих детей есть инвалидность. О том, как к ней приходили соцработники, многодетная мать рассказала «Комсомолке».

- Это было в апреле. Приходила социальная работница, молодая девочка. Дома игрушки разбросаны - дети раскидали, пока я с утра готовила. Младший обувь перебирал. Соцработница сказала, что все нормально. А когда я подавала документы на Орден Матери, сказали: «Надо, чтобы игрушки были сложены, ботиночки». В итоге составили акт. Говорят: «Вам не положено. Наведите в доме порядок! Детей не просто должно быть пятеро, их надо и воспитать!», - вспоминает Людмила Сытько. - Допустим, была где-то обувь разбросана - но это же маленькие дети! Я в деревне, у меня хозяйство - коровы, свиньи, куры. Мы с мужем крутимся, картошку садим. Извините, но вы посмотрите, что в кастрюлях наварено, что холодильник, морозильник полные, а не на то, что игрушки рассыпаны!

Женщина позвонила на прямую линию в райисполком, чтобы восстановить справедливость. Тогда к ней пришла комиссия в составе трех человек… и сфотографировала незаправленную постель.

– Это такое унижение! - негодует Людмила. - Я разозлилась и записалась на прием к Исаченко. Меня пугали, что он такой строгий. Я пришла, сказала как есть. Ответили, будут разбираться!

Кстати, в школе, где учится средний сын, о многодетной матери не могут сказать ничего плохого.

- Я могу отозваться только положительно об этой семье. Мама добросовестная, дети всегда ухоженные, школу не пропускают, везде участвовать стараются. Мама отзывчивая, родительские собрания посещает. У школы к этой семье никаких претензий нет и не было за все годы обучения детей. У нас училась старшая девочка, сейчас учится мальчик. Хорошие дети, - характеризует детей из семьи Сытько замдиректора по учебно-воспитательной работе Залужской средней школы Ольга Курьяновия.

«В законе про порядок не сказано»

- В понедельник, 10 сентября, будет приниматься решение исполкома о ходатайстве о награждении Орденом Матери. Были не игрушки, а вещи разбросаны. Были вопросы к тому, что дома было неопрятно, но потом стало нормально. Мы же не можем так: сегодня опрятно, завтра неопрятно, надо следить за семьей какой-то период времени, чтобы она поняла, что это все-таки высокая награда. Это было мое указание. Но в законе такого нет, там про порядок ничего не сказано. Ну что ж, - комментирует начальник управления по труду, занятости и социальной защите Стародорожского райисполкома Станислав Воложинский.