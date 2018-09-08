Ольга Мазуренок: «Перед забегом на дискотеку не идите, только после старта»

СЕГОДНЯ 12:38 2018-09-08T12:37:50+03:00

Ольга Мазуренок отдала все силы на чемпионат Европы, но вновь поборется за первое место на Минском полумарафоне. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В этом году Минский полумарафон претендует на серебряный лэйбл Международной федерации легкой атлетики. Один из пунктов, которыq необходимо показать - участие элитных профессиональный бегунов.

Таких на забеге будет немало. Например, кроме Беларуси заявлены представители из Эфиопии, Марокко, Кении, Украины, Кыргызстана, нейтральные спортсмены из России.

При этом, не забываем, что главное на полумарафоне - эмоции и поддержка друг друга.

- Хотим, чтобы полумарафон запомнился не только результатами спортсменов, но и той атмосферой, которую создают участники и болельщики, - сказал генеральный секретарь БФЛА Александр Бут-Гусаим.

«Банк Москва-Минск» учредил специальный бонус (5 тыс. долларов) для Ольги Мазуренок, если она выиграет полумарафонский забег.

- Желаем успехов всем, хотя, конечно, болеем за нашу Ольгу Мазуренок, - сказал председатель правления ОАО «Банк Москва‑Минск» Игорь Лихогруд.

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Ольга Мазуренок, напомним, в этом году стала чемпионкой Европы в марафоне (42 км).

- Благодаря шикарной организации растет бюджет полумарафона, соответственно, растет конкуренция, - улыбается Ольга Мазуренок. - Думаю, она в этом году будет на более высоком уровне. Словом, будет сложно. Большую часть энергии забрал чемпионат Европы. Но еще один старт, еще один приз - хороший стимул. Не обещаю победу, когда тяжело, то ни о чем не думаешь: ни о деньгах, ни о слава. Соперникам желаю удачи, пусть им понравится наш город, наша гостеприимная страна.

Одна из конкуренток Ольги - киргизская легкоатлетка Дарья Маслова. Недавно она одержала победу на Азиатских играх на дистанции 10 км.

- В Минске отличная погода для забегов - не жарко. Намерена бороться з медали, завтра трасса все покажет кто на что готов, - сказала Дарья.

Хилари Кимайо из Кении может стать трехкратным чемпионом Минского полумарафона:

- Не стоит загадывать, что будет завтра. Приложу все усилия, чтобы показать результат. Думаю, конкуренция и трасса будет сложнее, чем раньше.

Ольга Мазуренок дала несколько советов:

- За день до старта лучше больше отдыхать, так что на дискотеку сегодня не идите, сходите завтра. Важно пить много чистой воды, есть углеводы. Хотела бы лечь спать в 21.00, но вряд ли сразу усну. В день старта ем обычно за три часа до старта, на завтрак - каша.

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