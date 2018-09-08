2018-09-08T19:05:59+03:00
Минск

У Дворца спорта в Минске каратисты устроили показательные выступления

Минск отмечает день города [фото]
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Масштабный физкультурно-спортивный праздник состоялся у Дворца спортаМасштабный физкультурно-спортивный праздник состоялся у Дворца спортаФото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске запланирована большая развлекательная программа для детей и взрослых. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске запланирована большая развлекательная программа для детей и взрослых.Фото: Павел МАРТИНЧИК

У Дворца спорта состоялся Международный турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup - 2018. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У Дворца спорта состоялся Международный турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup - 2018.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На открытой площадке спортсмены поднимают специальные снаряды Фото: Павел МАРТИНЧИК

На открытой площадке спортсмены поднимают специальные снарядыФото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси популярность силового экстрима растёт с каждым годом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси популярность силового экстрима растёт с каждым годом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На Свислочи прошла парусная регата на байдарках и каноэ. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На Свислочи прошла парусная регата на байдарках и каноэ.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Осенняя роллер-гонка прошла на проспекте Победителей Фото: Павел МАРТИНЧИК

Осенняя роллер-гонка прошла на проспекте ПобедителейФото: Павел МАРТИНЧИК

Массовый забег на роликах Фото: Павел МАРТИНЧИК

Массовый забег на роликахФото: Павел МАРТИНЧИК

Принять участие мог любой желающий. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Принять участие мог любой желающий.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Открытая площадка у Дворца спорта стала отличным местом для роллерблейдинга. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Открытая площадка у Дворца спорта стала отличным местом для роллерблейдинга.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В эти выходные столица отмечает День города Фото: Павел МАРТИНЧИК

В эти выходные столица отмечает День городаФото: Павел МАРТИНЧИК

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