У Дворца спорта в Минске каратисты устроили показательные выступления
В Минске запланирована большая развлекательная программа для детей и взрослых.Фото: Павел МАРТИНЧИК
У Дворца спорта состоялся Международный турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup - 2018.Фото: Павел МАРТИНЧИК
На открытой площадке спортсмены поднимают специальные снарядыФото: Павел МАРТИНЧИК
В Беларуси популярность силового экстрима растёт с каждым годом.Фото: Павел МАРТИНЧИК
На Свислочи прошла парусная регата на байдарках и каноэ.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Осенняя роллер-гонка прошла на проспекте ПобедителейФото: Павел МАРТИНЧИК
Массовый забег на роликахФото: Павел МАРТИНЧИК
Принять участие мог любой желающий.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Открытая площадка у Дворца спорта стала отличным местом для роллерблейдинга.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В эти выходные столица отмечает День городаФото: Павел МАРТИНЧИК
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