2018-09-09T00:25:24+03:00
Спорт

Игорь Криушенко о победе над Сан-Марино: «Надеюсь, это задаст хороший ритм»

Футболисты повторили самый крупный счет в истории национальной сборной [фото]
Владимир КРИУЛИН
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Есть еще один гол!Есть еще один гол!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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«Белыя крылы» с победы начали выступление в Лиге наций (напоминаем, что это за турнир): крупная победа над Сан-Марино. Ранее в летописи сборной значились два результата, как самые крупные победы: 5:0 с Литвой (1998 год, товарищеский матч), 6:1 с Таджикистаном (2014 год, товарищеский матч). Теперь новая запись, причем, в официальной встрече. В первой личной встрече с Сан-Марино, возможно, самой податливой сборной на европейском континенте.

Команда в хорошей настроении. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Команда в хорошей настроении.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Станислав Драгун был очень активен. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Станислав Драгун был очень активен.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко считает, что это хороший результат для разгона по турнирной дистанции:

- Что ожидали от соперника, то и увидели. Эшелонированная оборона. Хотя они изменили схему на 5-3-2, попытались организовать быстрый выход вперед. Но мы практически не дали им ничего создать, кроме пары моментов на стандартов. Впрочем, это от большого желания забить. Понятно, что, играя с более качественным соперником, себе такого не позволим. Хотели бы более качественной реализации, все-таки сил затратили много. Хотелось больше забить, ведь через голы приходит уверенность. Важно, что стартовали с победы. Надеюсь, это задаст хороший ритм.

Игорь Криушенко доволен счетом, хотя отметил, что могли забивать больше. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь Криушенко доволен счетом, хотя отметил, что могли забивать больше.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На последних минутах команда не останавливалась и шла забивать еще и еще. Тренера спросили, была ли цель добиться рекордно крупной победы.

- Задачи побить какой-то рекорд не было. Стояла задача сыграть качественно и добиться победы, почувствовать взаимодействие. Естественно, хотелось порадовать зрителей. Это тоже положительный момент, что играли до конца, - сказал Криушенко.

Только что свой второй мяч забил Станислав Драгун. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Только что свой второй мяч забил Станислав Драгун.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юрий Ковалев делает счет 5:0. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юрий Ковалев делает счет 5:0.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренеру припомнили, что раньше случались ничьи и даже поражения от Люксембурга. Сан-Марино - тоже сборная из небольшой страны...

- Каждая игра — это отдельная история. Не буду вспоминать Люксембург. Тогла тоже все могло сложиться по-другому и тогда. А сегодня здесь вышли и забили гол, который сразу парней раскрепостил. Единственное — потом долго матч не шел в ворота. Однако опасений, что нечто пойдет не так, не было.

- Скоро матч с Молдовой, по идее, более сильным соперником. Что скажете об этом?

- Детали оставим на потом и для футболистов. Если коротко, то там есть футболисты, играющие в неплохих клубах, например, в Италии, Израиле - качественные легионеры. Легко не будет. Но соперника изучали. Завтрашний день посвятим восстановлению, а послезавтра расскажем ребятам слабые и сильные стороны.

БЕЛАРУСЬ — САН-МАРИНО — 5:0

БЕЛАРУСЬ: Черник — Шитов, Мартынович (к), Политевич, ВолодькоСтасевич (Ковалев, 75), Маевский, Брессан, Драгун, Нехайчик (Баланович, 67) — Лаптев (Сарока, 56).

ГОЛЫ: 1:0 — Стасевич (4, пас — Лаптев). 2:0 — Драгун (26, пас — Нехайчик). 3:0 — Сарока (67, с пенальти). 4:0 — Драгун (87, пас — Володько). 5:0 — Ковалев (91+, пас — Драгун).

Группа поддержки Б-12. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Группа поддержки Б-12.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В конце матча фанаты зажгли файер. Скорее всего, из-за этого после окончания игры из сектора около 15-20 никого не выпускали. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В конце матча фанаты зажгли файер. Скорее всего, из-за этого после окончания игры из сектора около 15-20 никого не выпускали.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщика увели за бело-красно-белый флаг. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщика увели за бело-красно-белый флаг.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Володько уходит от соперников. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Володько уходит от соперников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Антон Сарока рвется к воротам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Антон Сарока рвется к воротам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Антон Сарока реализует пенальти. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Антон Сарока реализует пенальти.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь Шитов завершает проход подачей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь Шитов завершает проход подачей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь Стасевич открыл счет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь Стасевич открыл счет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Румас (справа) может быть доволен стартом сборной. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Румас (справа) может быть доволен стартом сборной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики Сан-Марино. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики Сан-Марино.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иван Маевский позирует для фото уже в майке Сан-Марино. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иван Маевский позирует для фото уже в майке Сан-Марино.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оригинальные плакаты болельщиков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оригинальные плакаты болельщиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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