Минский полумарафон-2018: «Вчера отмечали свадьбу, а сегодня отправились на забег!»

СЕГОДНЯ 15:24 2018-09-09T15:46:45+03:00

В Минске прошел четвертый по счету Полумарафон Фото: Павел МАРТИНЧИК

В массовом забеге в этом году приняли участие 35 тысяч человек [фото]

Утром 9 сентября около Дворца спорта стартовал Минский полумарафон-2018. Массовый забег проводится в столице уже в четвертый раз, и масштабы поражают: если в 2015 году в нем приняли участие 16 тысяч человек, то в этом – 35 тысяч. Причем, не только белорусы, но и бегуны из 53 стран мира. Чтобы пробежать полумарафон, нужно было зарегистрироваться на сайте, выбрать одну из предложенных дистанций: 5,5, 10,55 и 21,1 км. В этом году старт на каждую дистанцию был в разное время.

Маршрут полумарафона пролегал по центральным улицам столицы. Поэтому движение транспорта было перекрытоФото: Павел МАРТИНЧИК

Специально для полумарафона было перекрыто движение некоторых улиц столицы.

Перед началом толпа бегунов сделала несколько упражнений для разминки: приседания, наклоны, прыжки на месте. Старт дал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук .

Разминка перед стартомФото: Павел МАРТИНЧИК

Первыми побежали самые смелые, то есть те, кто отважился на дистанцию 21 км.

Некоторые креативно подошли к выбору наряда для забега, например, девушки пришли на старт в пестрых балетных юбках.

Многие участники забега решили бежать в ярких нарядах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы с подругой решили, что бежать нужно ярко! Вообще я мама троих детей, -говорит Елена.- При этом бегаю каждый день, участвую в международных марафонах, например, в Мадриде. Скоро поеду на марафон в Москву. Так что Минский полумарафон- это подготовка к нему.

Креативности бегунам не занимать!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самым массовым стал забег на дистанцию в 5,5 кмФото: Павел МАРТИНЧИК

В 9.45 председатель Мингорисполкома Андрей Шорец дал старт для участников, которые решили пробежать 10,55 км.

В забеге участвовали не только белорусы, но и бегуны из 53 стран мира.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мне 82 года, третий год подряд бегаю полумарафоне дистанцию в 10,55 км. Думаю, за час пробегу. Знаете, делаю успехи, время все лучше и лучше, -делится с нами Евгений Васильевич.- Практически каждый день бегаю. Чтобы начать бегать, нужно просто задаться такой целью.

Полумарафон бежали 35 тысяч человек из 53 стран мира!Фото: Павел МАРТИНЧИК

На эту дистанцию решились министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, ведущий Евгений Перлин, депутат Дмитрий Шевцов, посол Великобритании Фионна Гибб и др.

В этом году старт на каждую дистанцию был в разное время.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Участвовали в полумарафоне и спасатели, причём бежали они в своей форме.

Старт первого забега был в 9 утраФото: Павел МАРТИНЧИК

А вот Юлия и Алесь из Минска бежали полумарафон в свадебных нарядах

- Свадьбу отмечали вчера, а сегодея пришли на полумарафон. Идея появилась после того, как увидели фотографию, где наши знакомые бегут марафон в свадебных нарядах. Решили тоже так сделать,-рассказывают ребята.- Мы много занимается, бег-это часть нашей жизни. В свадебное путешествие едем в Берлин бежать марафон! Сегодня будет продолжение нашего праздника.

Юлия и Алесь из Минска бежали полумарафон прямо после своей свадьбыФото: Ольга ШИЛАК

На финише болельщики то и дело скандировали «Молодцы!».

Зрители как могли поддерживали бегуновФото: Павел МАРТИНЧИК

Последними, в 12.30 побежали те, кто выбрал самую маленькую дистанцию в 5,5 км - этот забег получился самый массовый. Участники продумали не только, как будут бежать, но и как при этом будут выглядеть. Были бегуны в костюме спортанцев, принцесс, даже Рональда МакДональда.

Участники креативно подошли к выбору костюмов для забегаФото: Павел МАРТИНЧИК

Всех зарегистрированных участников, независимо от занятого места и выбранной дистанции, на финише награждали заслуженными медалями.

Участники полумарафона помогали друг другуФото: Павел МАРТИНЧИК

Победителем полумарафона стал бегун из Эфиопии Абебе Негево Дегефа,его результат - 1 час 2 минуты. Среди женщин первой оказалась кенийка Шейла Еротич, дистанцию в 21 км она пробежала за 1 час 12 минут. Второй стала белоруска Светлана Куделич, она проиграла победительнице одну секунду. Ольга Мазуренок прибежала пятой.

Победителем полумарафона стал бегун из Эфиопии Абебе Негево ДегефаФото: Павел МАРТИНЧИК

Ольга Мазуренок прибежала пятойФото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые креативно подошли к выбору наряда для забегаФото: Павел МАРТИНЧИК

На финише награждали не только заслуженными медалями, но и объятиями от близких людей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр спорта Сергей Ковальчук: «Организация Минского полумарафона на очень высоком уровне»

Глава Минспорта отметил, что в забегах приняло участие много молодежи (читайте далее)