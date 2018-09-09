Lidbeer-2018: «Лучшая европейская музыка - в Беларуси. Но об этом мало кто знает»

9 Сент. 19:41 2018-09-10T13:57:46+03:00

Олег Скрипка устроил в Лиде шоу и назвал белорусскую музыку лучшей в Европе Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Олег Скрипка из «Воплей Видоплясова»не против стать промоутером белорусских музыкантов, Сергей Шнуров выходит покурить, а Александр Красовицкий из Animal ДжаZ философствует о любви и воспитании

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Прошлогодний концерт в Лиде, по подсчетам организаторов, собрал больше ста тысяч человек. В этом году цифры пока не озвучивали, но ждали еще больше гостей. На сцену Lidbeer вышли бобруйская группа «ЧуVство полета», могилевчане Nizkiz, Animal ДжаZ из Петербурга и группировка «Ленинград» с Сергеем Шнуровым.

Lidbeer традиционно совмещают с Днем города, поэтому праздник в Лиде начался в полдень и не только около сцены. На фудкортах развлекались как могли: предлагали на скорость наливать пиво и жарить шашлыки.

Lidbeer традиционно проходит у Лидского замкаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Гала-концерт начался вечером, а песни-пляски еще в полденьФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Фестиваль - это не для музыки, а для развлечения и общения за сценой, - перед выступлением поделился солист Animal ДжаZ Александр Красовицкий. - На фестивале никогда не бывает подготовленной аудитории. Ты выходишь, как начинающий музыкант. Сегодня Сергей Шнуров выйдет на сцену как к себе домой, а все остальные группы, в том числе «Вопли Видоплясова» и мы, будем стараться что-то сделать с людьми, многие из которых нас просто не знают.

Справедливости ради, по реакции публики было понятно: знают не только Шнурова.

И все-таки Красовицкого и группу встречали не как начинающих музыкантовФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Группа «ЧуVство полета» в прошлом году выступала в Лиде на малой сцене. Поблагодарили тех, кто голосовал за то, чтобы группа выступила на главной.

- Мне уже снился сон, как подготовка к фестивалю закончилась и мне стало этого жутко не хватать, - поделился солист группы Артур Окуневич.

Группа "ЧуVство Полета"Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Группа Nizkiz из Могилева несколько месяцев назад выступала на «Песне года» в Новополоцке. Сейчас выступили в Лиде.

- Сейчас мы работаем над новым альбомом и думаем, чем можно удивить слушателей. Когда выйдет, пока сказать не можем, это должно быть естественно, - поделились музыканты и вспомнили.

Солист Александр Ильин признался, что часто забывает слова на сцене и поделился своим страхом.

- Это одна из самых больших моих проблем. Но с каждым разом я забываю все меньше и меньше. Наслаждаюсь тем, что происходит в зале. А еще я боюсь, что мы не так быстро станем основным хедлайнером на этом фестивале.

Александр Красовицкий в своей манере не только пел, но и много философствовал: о любви, жизни, воспитании.

- После 20-минутных спичей трудно воспринимать рок-музыку, да? - отметил Красовицкий. - У нас есть традиция: если концерт нравится всем музыкантам на сцене и зрителям мы поем новые песни. Сейчас будет премьера!

После этого спели очень старую и явно самую известную песню группы - «Три полоски».

Олег Скрипка около сцены слушает Animal ДжаZФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Александр Красовицкий говорит, что у него есть подленькие приемы, чтобы завлечь публикуФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

А его монологи - это отдельная часть программыФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Как и эмоциональное пениеФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Традиция группы: концерт понравился - играем премьеру. Даже если премьера - это самая известная и старая песняФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

На выступлении группы «Вопли Видоплясова» начались танцы. Музыканты спели песню на белорусском языке «Танцы», а еще «Лиду», которую не исполняли 20 лет. На вопрос о планах поработать с кем-то из белорусских групп лидер группы Олег Скрипка сказл:

- Я бы с удовольствием! Я считаю, что самая лучшая музыка в Европе делается в Беларуси. Но мало кто об этом знает. Над этим надо поработать. Я готов быть промоутером белорусской музыки.

Лидер группы Олег СкрипкаФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Как только на сцене появилась группировка «Ленинград», Сергей Шнуров сразу пошел к зрителям. Сообщил, что он на концерте будет фитнес-тренером и много общался с публикой. А после выступления честно признался: «Мы вернемся, только сходим покурить», чтобы фанатам не приходилось звать музыкантов на бис.

Первым дело Сергей Шнуров сообщил всем, что на концерте он будет фитнес-тренером и раздавал упражнения: руки вправо-влевоФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

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Предположительно рэпер ST подрабатывает фотографом группыФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Но иногда и поетФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Сергей Шнуров пошел в народФото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ