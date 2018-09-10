Жена телеведущего Артема Рыбакина: «Как мама и папа мы состоялись, как муж и жена - не получилось»
- Иногда случается так, что два человека должны встретиться, чтобы сделать что-то прекрасное. Так случилось когда-то с нами. Мы встретились с Артемом, и на свет появилась Ева. Наше чудо и самое лучшее, что случилось в нашей жизни. Так бывает. Пройдя сложный этап непониманий, обид и разногласий, мы все же нашли в себе силы остаться в добрых отношениях ради нашей дочери и из уважения друг к другу и всему хорошему, что между нами было за годы совместной жизни. Мы давно поставили точку в наших отношениях и отпустили друг друга, чтобы стать по-настоящему счастливыми, - подписала совместное фото Ольга.
Ольга Рыбакина - фотомодель и блогер. Фото: Инстраграм
О том, что пара разошлась, в светской тусовке догадывались. Но официальных сообщений не было до сегодняшнего дня. Сама Ольга в комментариях ответила, что с супругом они расстались давно. Подписчики - а их у Ольги 81 тысяча - поддерживают девушку и благодарят за то, что она тактично (без грязи) сообщила о разрыве.
Телеведущий Артем Рыбакин знаком зрителям по программам «Трансформация», «Доверяй и проверяй», «Живи вкусно с Артемом Рыбакиным» и нескольким интернет-проектам. Ольга засветилась в конкурсе «Мисс Беларусь - 2012», где вошла в число финалисток. Встречалась они два года, а в 2014-м Артем и Ольга поженились. Воспитывают дочь Еву.
Артем Рыбакин знаком зрителям по многим телепроектам. Фото: Инстаграм
На этом фото, в день из свадьбы, Артем и Ольга счастливы вместе. Фото: из архива КП.