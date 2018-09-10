2018-09-10T16:39:19+03:00
Экономика

Глава Минфина: «Для уменьшения госдолга нужно тратить меньше, чем зарабатываем»

Новый министр финансов рассказал о бюджете на ближайший год и о том, как будут гасить долги страны
Ольга ЕРОХИНА
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Часть долга Минфин предлагает рефинансировать, а часть - гасить за счет нефтяных поступлений.Часть долга Минфин предлагает рефинансировать, а часть - гасить за счет нефтяных поступлений.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Важнейший параметр, по которому формируется бюджет, - это повышение зарплаты в бюджетном секторе. В эфире телеканала СТВ новый министр финансов Максим Ермолович объяснил, что в следующем году бюджетный сектор получит дополнительные ресурсы, а поддержка предприятий снизится.

- Условия работы улучшились, это не 2015 - 2016 год, когда приходилось решать проблемы предприятий бюджету. Сейчас ситуация должна меняться. Мы должны обратить внимание на бюджетный сектор, а предприятия должны с этой господдержки постепенно уходить, - объяснил чиновник.

Максим Ермолович уточнил, что одна из задач при формировании бюджета - снижение долговой нагрузки. Для этого надо «тратить меньше, чем мы зарабатываем». Доходы, которые связаны с нефтью, мы будем направлять на погашение госдолга. Судя по всему, министр имел в виду нефтяные пошлины, которые Беларусь зачисляет в бюджет.

В следующем году платежи по госдолгу превысят 3,5 млрд. долларов, а в 2020-м - 3,7 млрд. долларов. Существенная цифра. Но у Минфина есть план. Во-первых, выходить на новые рынки заимствования и порядка 75% долга рефинансировать по более выгодным ставкам. Речь идет о размещении суверенных облигаций на рынках Китая и России. В среднесрочной перспективе страна планирует привлечь около 2 млрд. долларов. Во-вторых, оставшиеся 25% долга собираются погасить за счет доходов, связанных с нефтью.

- И третье направление: мы должны выработать стратегию, которая будет позволять нам без долгов финансировать деятельность наших предприятий. То есть когда по связанным кредитам не государство будет основным заемщиком на реализацию коммерческих проектов, а предприятия будут сами находить ресурсы. Это не государственный долг, - сказал Максим Ермолович, фактически дав понять, что предприятиям придется самим изыскивать ресурсы.

Беларусь активно сотрудничает с международными финансовыми институтами. Например, с Европейским банком реконструкции и развития, с Европейским инвестиционным банком. А от программы Международного валютного фонда Беларусь отказалась. И вот почему.

- Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии МВФ. В принципе, по ключевым моментам этой реформы у нас позиции совпали, и мы вышли на программу. Но разошлись в сроках ее реализации. МВФ настаивал на более сжатом периоде. Глава государства указал нам, что это будет высокий шок для нашего населения, и этого делать нельзя. Поэтому от программы с МВФ правительство отказалось, - пояснил Максим Ермолович.

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