Уже два с половиной года белорусы сдают больше валюты, чем покупают

СЕГОДНЯ 16:32 2018-09-10T16:32:13+03:00

За это время мы принесли в обменники почти 6,2 млрд. долларов. А если перестанем это делать, курс может вырасти

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Вот уже 31 месяц белорусы выступают чистыми продавцами наличной валюты. В прошлый раз мы за месяц купили в обменниках больше «зеленых», чем продали, аж в январе 2016 года. А уже после этого белорусы активно понесли сдавать свои валютные заначки. Пик пришелся на август 2016-го, когда разница между продажей и покупкой составила 319,2 млн. долларов. Меньше всего она была в декабре 2017-го, всего 21,4 млн. долларов.

В сумме за этот 31 месяц белорусы отнесли в обменники на 6 млрд. 164 млн. долларов больше, чем купили. Для сравнения, золотовалютные резервы страны сейчас составляют 7,2 млрд. долларов. Откуда у жителей страны оказались такие огромные суммы? И почему они никак не закончатся, мы сдаем и сдаем?

- Нельзя сказать, что у людей были какие-то статичные запасы валюты, и три года назад они начали их тратить, - комментирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. – Конечно, какая-то доля запасов в этой сумме есть. Но они бывают разными: это может быть как наличная валюта под подушкой, так и валютный депозит. В последнее время большинство вкладов у нас долгосрочные и безотзывные, поэтому даже по мере снижения ставок люди не могут сразу взять и продать эту валюту. А помимо запасов, есть и регулярные притоки валюты, в первую очередь благодаря заработкам за рубежом. Речь может идти как о гастарбайтерах, которые привозят или переводят сюда валюту, так и о фрилансерах, которые находятся в Беларуси, но зарабатывают за границей.

- Могут ли белорусы перестать быть чистыми продавцами валюты? Как это повлияет на нашу экономику?

- С годами объемы чистой продажи валюты постепенно снижаются. Во-первых, даже с учетом притока, запасы населения становятся меньше, а во-вторых, его доходы растут. Максимальные продажи валюты были в тот момент, когда доходы населения снижались, и продажа валюты была необходима для поддержания уровня жизни. Но по мере роста доходов это удается делать и без залезания в заначки. То, когда закончатся и закончатся ли чистые продажи, зависит от множества факторов: динамики валютных запасов, того, как будет выстраиваться процентная политика по валютным и рублевым депозитам, притока валюты из-за рубежа, изменения реальных доходов. Но если население перестанет быть чистым продавцом, это в первую очередь повлияет на курс валют. У нас достаточно большой внешний долг, в ближайшие годы выплаты будут составлять 3,5-4 млрд. долларов в год. Высока вероятность, что государство для этих целей будет покупать валюту на внутреннем рынке, поэтому если чистая продажа населением завершится, вероятен рост курса валют.