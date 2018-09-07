2018-09-07T12:34:17+03:00
Минск

Только рок! В Минске запустилось «Авторадио»

На волне 98,0 FM своим «Rock&Roll шоу» вас разбудят Дмитрий Шунин и Дмитрий Александров
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Ведущие: Дмитрий Александров и Дмитрий ШунинВедущие: Дмитрий Александров и Дмитрий Шунин
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В Минске начала вещание новая радиостанция. На частоте 98,0 FM в эфир вышло «Авторадио». В эфире «Авторадио» звучат только лучшие рок хиты планеты. AC/DC, Accept, Deep Purple, Def Leppard, Guns N' Roses, Iron Maiden, Led Zeppelin, Metallica, Queen, Rainbow, Rolling Stones, Scorpions и многие другие.

А по будням с 7:00 до 10:00 на «Авторадио» вас ждет утреннее, ведущими которого стали Дмитрий Шунин и Дмитрий Александров.

Планируется, что в скором будущем «Авторадио» начнет вещание и в других городах Беларуси, а пока радиостанцию можно слушать в Минске на частоте 98,0 FM, или в интернете в любой точке планеты. У радиостанции уже есть официальный сайт avtoradio.by, и мобильные приложения которые можно скачать в AppStore и Play Market.

Также стоит отметить, что «Авторадио» не является франшизой одноименной российской радиостанции, а осуществляет собственное вещание. Все программы «Авторадио» создаются в Беларуси.

«Авторадио» - только рок!

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