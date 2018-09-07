«Танкобранч» для настоящих танкистов!
В преддверии Дня Танкиста в Minsk Marriott Hotel пройдет мероприятие для самых преданных поклонников World of Tanks и фанатов милитари
Изменить размер текста:
Уже в эту субботу, 8 сентября, отель Minsk Marriott Hotel очень необычным мероприятием открывает свой сезон осенних бранчей. «Танкобранч» готов принять гостей с 12.30 до 16.00 - для кого-то это может быть поздним завтраком, а для кого-то обедом. На мероприятии можно не только хорошо и вкусно покушать, но и погрузиться в атмосферу предстоящего праздника - «Дня танкиста». Кстати, меню тоже будет особенным, для настоящих танкистов - «Командирская каша» (перловка с тушенкой), «Армейская уха», «Фронтовая закуска» (сало с печеной картошкой) и фирменный «Коктейль танкиста». А еще будут подарки от компании Wargaming. Приходите, будет весело и вкусно.
Бронирование столика: +375 (17) 279-30-00