2018-09-07T15:02:28+03:00
Минск

День танкиста - праздник для всей семьи

В воскресенье в столичном парке Победы пройдет один из самых масштабных фестивалей страны
Раиса ЮДИНА
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Гости мероприятия смогут поучаствовать в конкурсах и развлечениях. Фото: tankist.byГости мероприятия смогут поучаствовать в конкурсах и развлечениях. Фото: tankist.by
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День танкиста, который компания Wargaming организует уже седьмой раз, претендует на звание самого масштабного мероприятия города. В прошлом году его посетили более 100 тысяч человек. В нынешнем ожидается столько же, если не больше. Что и неудивительно, ведь в игру «Мир танков» играют десятки миллионов человек во всем мире.

Главный координатор мероприятия Максим Грачев, ивент-менеджер минского центра разработки компании Wargaming, рассказал «Комсомолке» о будущем празднике и как все так организовать, чтобы всем было интересно, не тесно, чтобы никто не томился подолгу в очередях и не хотел уходить с праздника.

- В прошлом году для нас самих было неожиданностью такое огромное количество гостей. По самым смелым прикидкам мы ожидали максимум 50 тысяч, а получился чуть ли не самый большой праздник в стране, - рассказывает Максим. - Это был вызов для нашей команды. И в этом году мы постарались все максимально предусмотреть, чтобы организовать классное мероприятие для всего города, учитывая все ошибки прошлого года. Изучили и исходили весь парк, в котором за время подготовки все дорожки и горочки как родные стали.

Главный координатор мероприятия Максим Грачев. Фото: предоставлено организаторами

Главный координатор мероприятия Максим Грачев. Фото: предоставлено организаторами

- То есть вы ждете не только игроков-«танкистов»? Женщинам и маленьким детям тоже будет чем заняться?

- Да! Наш типичный игрок - это мужчина 31 - 35 лет, с семьей, двумя детьми, работающий, с высшим образованием. Поэтому День танкиста должен стать праздником для всей семьи. Для женщин будут интересные мастер-классы, бесплатные «полевые» салоны красоты. Для детей - множество игровых зон, где ребенок будет занят и под присмотром. Причем все активности расположатся так, чтобы семья находилась максимально близко, не в разных концах парка.

- День танкиста проходит мирно? Ведь есть мнение, что виртуальные стрелялки делают людей агрессивными…

- В прошлом году на празднике не было зарегистрировано ни одного инцидента. Наши игроки совершенно не агрессивные! Ведь это просто игра, где виртуальные снаряды и танки, в которых нет людей. Она объединяет людей разного возраста и статуса - от школьника до директора предприятия. Множество наших игроков или вообще киберспортсменов - успешные взрослые люди, семейные, много бизнесменов, военнослужащих.

Праздник для минчан и гостей города. Фото: tankist.by

Праздник для минчан и гостей города. Фото: tankist.by

- Что еще нового будет на Дне танкиста в этом году?

- Если в прошлом году игровая зона была на 120 компьютеров, то сейчас их будет более 200. Будут хорошие призы от наших партнеров и возможность пообщаться с разработчиками игр.

Избежать очередей при таком количестве народа невозможно, но мы постарались минимизировать все риски. Больше будет и компьютеров, и фуд-кортов, огромное количество активностей и фотозон. Все развлечения бесплатные. Кроме еды. Хотя солдатской кашей будем угощать просто так.

В прошлом году его посетили более 100 тысяч человек. Фото: tankist.by

В прошлом году его посетили более 100 тысяч человек. Фото: tankist.by

Мы постарались сделать так, чтобы всем было комфортно видеть и слышать все, что происходит на сцене, где выступят группы, которые мы пригласили с учетом мнений наших игроков: IOWA, «Танцы Минус», «Бумбокс», Президентский оркестр.

Очень приятно, что и Мингорисполком идет нам навстречу и оказывает максимальную поддержку в организации этого мероприятия, и Министерство обороны. Все представители власти, с которыми пришлось работать, - великолепные люди, с которыми все вопросы решаются оперативно, быстро. Ведь наша общая задача - сделать праздник для минчан и гостей города.

Для меня лично самое большое удовольствие от работы - видеть положительные эмоции людей. Это моя работа - дарить эмоции.

На фестивале выступят группы: IOWA, «Танцы Минус», «Бумбокс», Президентский оркестр. Фото: tankist.by

На фестивале выступят группы: IOWA, «Танцы Минус», «Бумбокс», Президентский оркестр. Фото: tankist.by

- А вот Минск у вас какие эмоции вызывает?

- Мне кажется, лучшего города нет. Я много путешествую, но все равно безумно люблю Минск, люблю возвращаться сюда. Я переехал в Минск в 2005 году из города Дятлово, когда поступил в БГУ. За 13 лет пожил во всех районах, и везде мне нравилось. Здорово, что город развивается. Музыканты на улицах появились, много новых возможностей для отдыха.

НЕ ПРОПУСТИ!

Когда: 9 сентября

Во сколько: начало в 14.00

Где: Минск, парк Победы

Вход свободный.

БУДЬ В КУРСЕ

100 точек с едой и напитками

55 зон развлечений

10 фотозон

200 компьютеров в игровой зоне

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

Расписание главной сцены

14.00 Открытие

14.10 Выступление DJ

14.50 Конкурсы и развлечения

15.10 Выступление группы The Silicon

16.00 Конкурсы и развлечения

16.10 Турнир по World of Tanks

17.20 Выступление коллектива «Студия ГРЕК»

18.00 Выступление Президентского оркестра Республики Беларусь

19.00 Конкурсы и развлечения

19.20 Группа «Танцы Минус»

20.20 Конкурсы и развлечения

20.30 Группа IOWA

21.30 Конкурсы и развлечения

21.50 Группа «Бумбокс»

22.45 Праздничный салют!

Организатор СООО Гейм-стрим. Тел. (017) 330-52-02.

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