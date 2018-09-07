День танкиста - праздник для всей семьи
День танкиста, который компания Wargaming организует уже седьмой раз, претендует на звание самого масштабного мероприятия города. В прошлом году его посетили более 100 тысяч человек. В нынешнем ожидается столько же, если не больше. Что и неудивительно, ведь в игру «Мир танков» играют десятки миллионов человек во всем мире.
Главный координатор мероприятия Максим Грачев, ивент-менеджер минского центра разработки компании Wargaming, рассказал «Комсомолке» о будущем празднике и как все так организовать, чтобы всем было интересно, не тесно, чтобы никто не томился подолгу в очередях и не хотел уходить с праздника.
- В прошлом году для нас самих было неожиданностью такое огромное количество гостей. По самым смелым прикидкам мы ожидали максимум 50 тысяч, а получился чуть ли не самый большой праздник в стране, - рассказывает Максим. - Это был вызов для нашей команды. И в этом году мы постарались все максимально предусмотреть, чтобы организовать классное мероприятие для всего города, учитывая все ошибки прошлого года. Изучили и исходили весь парк, в котором за время подготовки все дорожки и горочки как родные стали.
Главный координатор мероприятия Максим Грачев. Фото: предоставлено организаторами
- То есть вы ждете не только игроков-«танкистов»? Женщинам и маленьким детям тоже будет чем заняться?
- Да! Наш типичный игрок - это мужчина 31 - 35 лет, с семьей, двумя детьми, работающий, с высшим образованием. Поэтому День танкиста должен стать праздником для всей семьи. Для женщин будут интересные мастер-классы, бесплатные «полевые» салоны красоты. Для детей - множество игровых зон, где ребенок будет занят и под присмотром. Причем все активности расположатся так, чтобы семья находилась максимально близко, не в разных концах парка.
- День танкиста проходит мирно? Ведь есть мнение, что виртуальные стрелялки делают людей агрессивными…
- В прошлом году на празднике не было зарегистрировано ни одного инцидента. Наши игроки совершенно не агрессивные! Ведь это просто игра, где виртуальные снаряды и танки, в которых нет людей. Она объединяет людей разного возраста и статуса - от школьника до директора предприятия. Множество наших игроков или вообще киберспортсменов - успешные взрослые люди, семейные, много бизнесменов, военнослужащих.
Праздник для минчан и гостей города. Фото: tankist.by
- Что еще нового будет на Дне танкиста в этом году?
- Если в прошлом году игровая зона была на 120 компьютеров, то сейчас их будет более 200. Будут хорошие призы от наших партнеров и возможность пообщаться с разработчиками игр.
Избежать очередей при таком количестве народа невозможно, но мы постарались минимизировать все риски. Больше будет и компьютеров, и фуд-кортов, огромное количество активностей и фотозон. Все развлечения бесплатные. Кроме еды. Хотя солдатской кашей будем угощать просто так.
В прошлом году его посетили более 100 тысяч человек. Фото: tankist.by
Мы постарались сделать так, чтобы всем было комфортно видеть и слышать все, что происходит на сцене, где выступят группы, которые мы пригласили с учетом мнений наших игроков: IOWA, «Танцы Минус», «Бумбокс», Президентский оркестр.
Очень приятно, что и Мингорисполком идет нам навстречу и оказывает максимальную поддержку в организации этого мероприятия, и Министерство обороны. Все представители власти, с которыми пришлось работать, - великолепные люди, с которыми все вопросы решаются оперативно, быстро. Ведь наша общая задача - сделать праздник для минчан и гостей города.
Для меня лично самое большое удовольствие от работы - видеть положительные эмоции людей. Это моя работа - дарить эмоции.
На фестивале выступят группы: IOWA, «Танцы Минус», «Бумбокс», Президентский оркестр. Фото: tankist.by
- А вот Минск у вас какие эмоции вызывает?
- Мне кажется, лучшего города нет. Я много путешествую, но все равно безумно люблю Минск, люблю возвращаться сюда. Я переехал в Минск в 2005 году из города Дятлово, когда поступил в БГУ. За 13 лет пожил во всех районах, и везде мне нравилось. Здорово, что город развивается. Музыканты на улицах появились, много новых возможностей для отдыха.
НЕ ПРОПУСТИ!
Когда: 9 сентября
Во сколько: начало в 14.00
Где: Минск, парк Победы
Вход свободный.
БУДЬ В КУРСЕ
100 точек с едой и напитками
55 зон развлечений
10 фотозон
200 компьютеров в игровой зоне
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
Расписание главной сцены
14.00 Открытие
14.10 Выступление DJ
14.50 Конкурсы и развлечения
15.10 Выступление группы The Silicon
16.00 Конкурсы и развлечения
16.10 Турнир по World of Tanks
17.20 Выступление коллектива «Студия ГРЕК»
18.00 Выступление Президентского оркестра Республики Беларусь
19.00 Конкурсы и развлечения
19.20 Группа «Танцы Минус»
20.20 Конкурсы и развлечения
20.30 Группа IOWA
21.30 Конкурсы и развлечения
21.50 Группа «Бумбокс»
22.45 Праздничный салют!
Организатор СООО Гейм-стрим. Тел. (017) 330-52-02.