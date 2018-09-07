Белорусы считают, что цены растут в три раза быстрее официальных цифр

СЕГОДНЯ 15:32 2018-09-07T15:32:09+03:00

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Раз в квартал Нацбанк опрашивает 1000 белорусов, чтобы выяснить, чего они ждут от цен, на что тратят деньги и как их хранят. В августе исследование прошло уже в четвертый раз. Что удалось узнать на этот раз?

Во-первых, рост цен стал для белорусов менее ощутимым. Примерно каждый восьмой опрошенный (12,9%) считает, что за последний год цены выросли незначительно. Еще 40% отметили умеренный рост цен, а 44,8% - очень сильный. Конечно, это все равно немало. Но еще в мае тех, кто считал, что цены выросли очень сильно, была почти половина, 49,8%, а незначительно - всего 8,8%. Кстати, годовая инфляция (то есть в августе этого года по сравнению с августом прошлого), по мнению опрошенных, составила 12,5%, в то время как официальный показатель в июле был 4,1%.

Во-вторых, белорусы считают, что дальше рост цен все-таки ускорится. 17,6% опрошенных заявили, что, по их мнению, в ближайший год цены будут расти быстрее, чем в предыдущий. Для сравнения, в мае таких было 11%. А вот количество тех, кто считает, что рост цен в ближайшее время замедлится, почти не изменилось: 20,7% в августе и 20,4% в мае.

А в-третьих, в том, что касается сбережений, белорусы по-прежнему отдают предпочтение наличке. В частности, 38,9% сообщили о том, что деньги лучше всего хранить именно так. Но во время предыдущего опроса адептов налички было больше - 43,9%. Зато количество тех, кто предпочитает банковский вклад, стало больше: 28,8% в августе против 25,7% в мае. И еще примерно каждый пятый (21,2%) считает, что вкладываться нужно в недвижимость.

К слову, хранить деньги белорусы все еще предпочитают в валюте. Но и здесь есть сдвиг: тех, кто выбирает белорусский рубль, становится больше. В августе сбережения в иностранной валюте выбирали 68,7% белорусов, в национальной - 31,3%. В мае в пользу «зеленых» высказывались 76,2%, а за рубли было всего 23,8%.