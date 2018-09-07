2018-09-07T15:32:09+03:00
Экономика

Белорусы считают, что цены растут в три раза быстрее официальных цифр

А тех, кто готов положить сбережения под матрасом на банковский вклад, стало больше
Анна РЫБЧИНСКАЯ
Поделиться:
Нацбанк в четвертый раз расспросил белорусов о росте цен, сбережениях и тратах.Нацбанк в четвертый раз расспросил белорусов о росте цен, сбережениях и тратах.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Раз в квартал Нацбанк опрашивает 1000 белорусов, чтобы выяснить, чего они ждут от цен, на что тратят деньги и как их хранят. В августе исследование прошло уже в четвертый раз. Что удалось узнать на этот раз?

Во-первых, рост цен стал для белорусов менее ощутимым. Примерно каждый восьмой опрошенный (12,9%) считает, что за последний год цены выросли незначительно. Еще 40% отметили умеренный рост цен, а 44,8% - очень сильный. Конечно, это все равно немало. Но еще в мае тех, кто считал, что цены выросли очень сильно, была почти половина, 49,8%, а незначительно - всего 8,8%. Кстати, годовая инфляция (то есть в августе этого года по сравнению с августом прошлого), по мнению опрошенных, составила 12,5%, в то время как официальный показатель в июле был 4,1%.

Во-вторых, белорусы считают, что дальше рост цен все-таки ускорится. 17,6% опрошенных заявили, что, по их мнению, в ближайший год цены будут расти быстрее, чем в предыдущий. Для сравнения, в мае таких было 11%. А вот количество тех, кто считает, что рост цен в ближайшее время замедлится, почти не изменилось: 20,7% в августе и 20,4% в мае.

А в-третьих, в том, что касается сбережений, белорусы по-прежнему отдают предпочтение наличке. В частности, 38,9% сообщили о том, что деньги лучше всего хранить именно так. Но во время предыдущего опроса адептов налички было больше - 43,9%. Зато количество тех, кто предпочитает банковский вклад, стало больше: 28,8% в августе против 25,7% в мае. И еще примерно каждый пятый (21,2%) считает, что вкладываться нужно в недвижимость.

К слову, хранить деньги белорусы все еще предпочитают в валюте. Но и здесь есть сдвиг: тех, кто выбирает белорусский рубль, становится больше. В августе сбережения в иностранной валюте выбирали 68,7% белорусов, в национальной - 31,3%. В мае в пользу «зеленых» высказывались 76,2%, а за рубли было всего 23,8%.

Какие крупные расходы в последнее время были у белорусов Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Какие крупные расходы в последнее время были у белорусовФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
МТБанк и ЕБРР открыли новую страницу отношений, подписав уникальное кредитное соглашение в белорусских рублях
30 августа в Представительстве Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Республике Беларусь состоялась официальная церемония подписания кредитных соглашений ЕБРР с ЗАО «МТБанк» и ОАО «БНБ-Банк» на сумму 20 млн. белорусских рублей каждое
Новости 24
«Снять порчу за 1200 долларов и 3000 долларов на строительство церкви». В Минске задержали лжесвященника
Две компании в витебском баре устроили поножовщину
«В банку не поместится». В Брестской области пенсионер вырастил килограммовый помидор
В Минске около вокзала мотоцикл влетел в автобус. Мотоциклист в больнице
Совбез проверит Министерство спорта и туризма
В воскресенье, 9 сентября, в парке Победы впервые пройдут «Европейские голодные игры»
Под Ивацевичами сгорело почти 70 тонн сена
Жительница Литвы пошла за грибами и случайно пришла в Беларусь
В Минске на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота
«Широкий общественный резонанс на пустом месте». СК прокомментировал «дело БелТА»
Следственный комитет займется нераскрытыми убийствами двадцатилетней давности
Большую часть белорусов устраивает скорость реагирования милиции
Белорусы незаконно пересекли границу ради рогов и металлолома
В центре Минска ко Дню города установили огромный торт
В Национальной библиотеке отметили 400-летие первого в мире «Букваря»
В Бобруйске мужчина погиб на пожаре в нежилом доме
Румас считает, что белорусское правительство можно сократить
В двух барановичских гимназиях открылись STEM-центры
В одном из минских бомбоубежищ обнаружили аптечки с психотропами
Мозырского потрошителя котов объявили в розыск
В Гродненской области 11 человек мошенничали со страховкой
Инспекторы ГАИ спасли самоубийцу в Минске
Лукашенко поручил главе СК взять под личный контроль дело о смерти ребенка в Ганцевичах
Лукашенко спросил Носкевича о резонансных делах: «Все ли там честно?»
В Витебске выпь из Красной книги забрела в служебное помещение
В Новополоцке в стоматологическом отделении нашли ртуть
Задержан водитель, сбивший насмерть велосипедиста в Молодечненском районе
Лукашенко - Румасу: «Какая работа в правительстве ведется?»
В Беларуси начались командно-штабные учения Вооруженных сил‍