Шведы обвинили «Юность» в воровстве чайника, разозлив команду Захарова

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-07T16:20:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Минская «Юность» второй год подряд выступает в хоккейной Лиге чемпионов. После матча в Германии (поражение от «Ред Булл Мюнхен» - 3:4) был тяжелый выезд к «Мальме» (из-за поломки самолета потеряли много времени). В Швеции вновь уступили - 1:4. Но на этом приключения не закончились.

После игры менеджер шведской команды Энди Фагерстро выложил в свой Твиттер фото и комментарий, мол, из гостевой раздевалки после матча якобы пропали полотенца, шампунь, чайник. Когда это ушло в СМИ, он свой аккаунт закрыл.

Спортивный директор Лиги чемпионов Бо Леннартсон в интервью шведским СМИ заявлял, что так дела не делаются, и будет расследование.

Директор «Мальме» Патрик Сильвегорд в интервью «Чемпионату» был суров:

- Всегда принимающие клубы кладут в раздевалку гостей полотенца, шампуни, ленту и другие принадлежности, но все исчезло! Это отвратительно, ни в какие ворота не лезет… Мы хотим, чтобы Лига чемпионов разобралась, иначе мы сделаем то же самое, когда приедем в Минск. Хотя, наверное, там и брать нечего!

В Минске «Юность» одержала две победы. На льду случилось преображение - счет 6:2 в пользу минчан говорит сам собой. До игры состоялась встреча представителей белорусского и шведского клубов, а также директора Лиги чемпионов.

- Клубы пришли к заключению, что последние вбросы в СМИ не соответствуют действительности, как об этом ранее заявлял председатель хоккейного клуба «Юность-Минск» Алексей Торбин, чьи слова и подтвердились на встрече. Итогом диалога стало решение, что клубы не имеют претензий друг к другу. Впереди у команд матч и более важный момент - это фокусироваться на хоккее, - говорится в заявлении «Юности».

Главный тренер команды после игры Михаил Захаров был более красноречив:

- Там были такие полотенца. Могу поспорить, что у вас таких в доме нет. Там уже человек 30 ими вытиралось. Или 30 лет люди вытирались. Даже неприятно было брать эти полотенца. А шведы заявляют: «Вы их забрали». Да кому они нужны? В нашем клубе все имеют отличные полотенца, отличные условия. У нас все есть. Я не знаю, зачем нам это. Когда мы уезжали, никто никаких претензий не озвучивал. Шведы сегодня приехали, а у них гамаш (для фиксации защитных щитков. - Ред.) нет. Мы помогли соперникам, хотя в свете последних дней могли и не идти навстречу. Смешно было бы посмотреть, как они без гамаш играли бы, как и чем щитки перемотали бы. По законам мы могли и не давать, но выручили шведов.

Мы связались с и. о. председателя «Юности» Алексеем Торбиным, чтобы узнать, как получилось, что шведы сначала говорили одно, а потом другое.

- На встрече никаких вопросов по этому поводу не было. Сторона «Мальме» сообщила, что те вбросы были со стороны СМИ Швеции и не соответствуют действительности. Единственное, их менеджер команды выставил в Твиттере фотографии, не посоветовавшись. За это он получил нагоняй.

- Но Патрик Сильвегорд говорил обидные слова вроде: «В Минске и брать нечего».

- Он сказал, что ничего такого не говорил. Я склонен верить официальной информации.

- То есть ничего не пропадало?

- Ничего, что может пропасть, не пропало. Никаких обвинений в наш адрес не поступало. Ни официально, ни в ходе прямого разговора. В итоге наша встреча, где присутствовал и генеральный директор Лиги чемпионов Мартин Бауманн, в больше мере была посвящена обмену знаниями по развитию хоккея в Швеции, Беларуси, работе арены. В общем, обсуждали профессиональные вопросы, а не сплетни и мелочи, которые не стоят и выеденного яйца.

- Вы еще шведам помогли с гамашами.

- Всякое бывает. Это корпоративная этика, сегодня мы помогли, завтра - нам. Так и должно быть, шведы согласились, что должно быть братство и уважение к любому сопернику.

- Принимающая сторона всегда предоставляет чайник, воду, скотч, расходные материалы?

- Конечно. Даже если не прописано по пунктам в регламенте, это негласное правило и хороший тон.

- Перед игрой подумалось, что эти новости помогут команде: Михаил Захаров будет в гневе, так настроит игроков, что те на эмоциях обыграют кого угодно. Так и получилось.

- Думаю, это не главный фактор победы. Важнее, что ребята восстановились, подошли к игре в хорошей форме, получилось все, что наигрывали. Одних эмоций мало, должно быть мастерство, комбинации, реализация. Конечно, команде было неприятно читать ничем не подкрепленные новости, обвинения. Но в большей мере это раскрутили СМИ, кто-то не так сказал и понеслось…

Следующий матч в Лиге чемпионов «Юность» проведет 9 сентября с «Ред Булл Мюнхен», начало в 17.00 на «Чижовка-Арене».