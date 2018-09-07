Диего Марадона усидит на двух стульях?

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-07T17:43:58+03:00

Аргентинец обещал Александру Лукашенко приступить к работе в Беларуси, а сам подписал контракт с мексиканским клубом

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В июле Марадона, который, напомним, ни много ни мало председатель правления брестского «Динамо», заглянул на денек в город над Бугом. Там он купался в овациях публики, которая помнит легенду футбола, говорил пышные речи, как хочет вывести «Динамо» на высокие места и вообще готов остаться в Бресте жить. Затем он уехал, мол, давно не отдыхал, надо перезарядить батарейки, чтобы потом работать засучив рукава.

В августе Марадона как будто должен был приехать в Грецию на игру брестчан в Лиге Европы, но этого не случилось. Складывалось ощущение, что аргентинец забыл о своем работодателе. Но 31 августа он в своем Инстаграме поздравил Александра Лукашенко:

- Не могу не поздравить президента Беларуси Александра Лукашенко с его днем рождения. Благодарю за возможность работать в вашей стране. На следующей неделе приступаю к обязанностям с «Динамо-Брест».

То ли аргентинец запутался в географических координатах, то ли имел другие планы. 6 сентября клуб второго мексиканского дивизиона «Дорадос» сообщил, что Марадона стал их сотрудником (не уточняя должность). Некоторые латиноамериканские СМИ сообщали, что в Мексике он будет тренером, а отношения с Брестом разорвал.

В «Динамо» ситуацию не комментировали, ссылаясь на то, что пока ждут ответ менеджмента Марадоны.

Вскоре агент Диего Матиас Морла сообщил, что аргентинец будет совмещать посты.

- Марадона останется председателем брестского «Динамо» и будет выполнять обязанности технического директора в мексиканском клубе «Дорадос». Сегодня мы отправляемся в Мексику, где состоится официальная презентация. Диего ждет новый спортивный вызов, Диего счастлив, что приглашен на руководящую должность, - сообщил Морла в своем Твиттере.

В общем, Марадона, как тот ловкач Фигаро, будет то тут, то там.

Позже в брестском клубе уточнили:

- Диего Марадона был приглашен в футбольный клуб «Динамо-Брест» в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола. Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях. Таким образом, Диего Марадона продолжает занимать должность Председателя правления ФК «Динамо-Брест» (Почетного президента «Динамо-Брест») одновременно совмещая ее с должностью технического директора мексиканского футбольного клуба, - говорится в заявлении «Динамо-Брест».