На Минском полумарафоне поборются за призовой фонд в 50 тыс. долларов

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-07T17:31:21+03:00

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9 сентября в столице пройдет очередной Минский полумарафон (старт и финиш возле Дворца спорта). На этот раз организаторы ожидают, что суммарно будет около 35 тыс. участников. Первый забег начнется в 9.00 - на старт выйдут те, кто решился покорять дистанцию 21 км. В 9.45 - забег на 10 км, в 12.30 - на 5 км.

Участники разыграют призовой фонд в 50 тыс. долларов. Правда, не стоит наивно полагать, что можно урвать денежный куш, просто потренировавшись за лето. За места на подиуме и призовые будут бороться элитные профессиональные спортсмены. Например, кениец Хилари Кимайо и наша Ольга Мазуренок - та самая, которая недавно выиграла чемпионат Европы, несмотря на то, что во время гонки у нее открылось носовое кровотечение. Самые большие призовые на дистанции 21 км: три, две с половиной и две тысячи долларов за первое, втрое и третье места соответственно. За рекорд минской трассы предусмотрен бонус в тысячу долларов (у мужчин он сейчас - 1:03:00, у женщин - 1:11:44).

На забегах будет много звезд: модель Ирина Ромбальская, посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб, певец Александр Патлис, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, Олимпийский чемпион Александр Богданович, «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич и многие другие.

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Главное на Минском полумарафоне - эмоции и поддержка друг друга. В рамках старта пройдут благотворительные забеги в помощь детским социальным учреждениям. Каждый может помочь как финансово, так и просто присоединиться к акции (подробнее на blagozabeg.by).

Не будет времени для скуки и у тех, кто придет в качестве болельщика. Белорусская федерация легкой атлетики проводит конкурс на лучший плакат болельщика. Номинаций очень много: самый большой плакат, самый юмористический, самый высокохудожественный, самый необычный. Надо лишь в день полумарафона присутствовать на трассе с плакатом (разместив на нем хештег #минскийполумарафон2018), сделать фото своего творения и опубликовать в социальные сети с хештегом #МПМ2018ПЛАКАТ. БФЛА обещает хорошие презенты.

Подробнее о конкурсах Минского полумарафона можно прочитать здесь.

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