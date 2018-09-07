2018-09-07T17:38:20+03:00
Спорт

Домрачева и Бьорндален выйдут на биатлонный старт в Германии

Это будет Рождественская гонка в Гельзенкирхене
Захар ПЛАТОНОВ
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Болельщики получили возможность снова увидеть Домрачеву и Бьорндалена на биатлонной гонке. Фото: Инстаграм Дарьи ДомрачевойБолельщики получили возможность снова увидеть Домрачеву и Бьорндалена на биатлонной гонке. Фото: Инстаграм Дарьи Домрачевой
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Да, Дарья Домрачева и Оле-Эйнар Бьорндален завершили карьеры.

Дарья Домрачева ушла из большого спорта: «Не нашла возможность совмещать семью и спортивную карьеру»

Но всегда есть возможность вспомнить былое.

Сегодня Дарья сообщила, что она с супругом выйдет на старт в декабре.

- Рада сообщить о нашем с Уле участии в Рождественской Гонке Шальке в этом году! С нетерпением ждем встречи с огромной компанией биатлонных болельщиков и с нетерпением ждем этот старт на потрясающей арене! – написала Домрачева в своем Инстаграме.

Рождественская гонка звезд — ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, которое проходит в Гельзенкирхене с 2002 года на стадионе «Фельтинс-Арена» (домашний стадион футбольного клуба «Шальке-04»).

Болельщики Дарьи уже ждут декабрь.

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