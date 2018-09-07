Носкевич о гибели ребенка в Ганцевичах: Работаем в контакте с коллегами из КГБ

СЕГОДНЯ 19:43 2018-09-07T19:44:06+03:00

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Принимая с докладом председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, президент поинтересовался расследованием уголовных дел, которые находятся на его контроле:

- Я так прикинул, что их немало. Очень много этих уголовных дел. Как идет следствие? Все ли там честно, объективно и справедливо? - цитирует президента belta.by.

Об этих громких уголовных делах Носкевич рассказал в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь-1». А именно о:

…трагедии в Ганцевичах:

Александр Лукашенко поручил Ивану Носкевичу взять на персональный контроль проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах. Напомним, в этом райцентре скончался двухмесячный малыш. Ребенку стало плохо после плановых прививок. Накануне ему ввели две вакцины, одна из которых - корейская «Эупента». А вскоре выяснилось, что лекарственное средство не зарегистрировано в Беларуси.

- Я бы более осторожно все-таки использовал терминологию, а именно связанную с тем, что это не та вакцина, что это некие испытания над детьми. Понимаете, эти журналистские штампы могут только навредить, я думаю, проверке. Пока мы даже не возбуждали уголовное дело. Почему? Потому что мы не имеем заключения о причине смерти ребенка.

Предположительно, на основании судебно-медицинского вскрытия можно делать первоначальный вывод, что, скорее всего, это анафилактический шок, что само по себе не является основанием для возбуждения уголовного дела. Но формата доследственной проверки нам достаточно для того, чтобы установить не только причины смерти, но и обстоятельства попадания этой вакцины на территорию Беларуси - насколько справедливо и законно был проведен тендер по ее закупке. Эти направления проверки не менее важны для нас, как и проверка причин смерти этого ребеночка. В этой связи мы работаем в тесном контакте с нашими коллегами из КГБ, в производстве которых находится целый ряд уголовных дел относительно фигурантов из Минздрава, где, в том числе, также отслеживаются вопросы тендерных закупок лекарств на территории Беларуси. Как только у нас появятся малейшие основания для возбуждения уголовного дела, поверьте, что по этому факту будет возбуждено уголовное дело. (…) Заверяю, что мы приложим все усилия для того, чтобы здесь белое называть белым, а черное - черным.

…о задержании журналистов по «делу БелТА»

Напомним, в начале августа было задержано несколько журналистов и редакторов различных СМИ. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК РБ (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). По версии следствия, на протяжении двух последних лет было совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе Белорусского телеграфного агентства.

В интервью Иван Данилович назвал это дело «банальным» и «простым».

- Оно никакой сложности не представляет в расследовании. Другое дело, что здесь были затронуты журналисты, и оно обрело на пустом месте такой широкий общественный резонанс. (…) На самом деле те фактические данные, которые мы уже имеем в ходе расследования, говорят о том, что фигуранты дела понимали, что они делают. И, к большому сожалению, все равно либо безразлично к этому относились, либо же осознанно ступили на тот путь. (…) Это преступление, не представляющее большой общественной опасности. И, наверное, о суровых мерах наказания в перспективе речи быть не может. Но тем не менее факт есть факт, и это прецедент.

Носкевич считает, что расследование по этому делу не затянется.

- Просто у нас немного задержка с осмотром всей изъятой техники. А так, в принципе, мы готовы к завершающей стадии расследования.

…о смерти рядового Коржича:

- Это первое дело, которое было доложено главе государства, поскольку оно действительно находится на его постоянном контроле, - рассказал Носкевич. - Должен сказать, что в рамках расследования этого уголовного дела возбуждено 10 уголовных дел в отношении 13 лиц, касающихся неуставных взаимоотношений в этой воинской части. Восемь дел уже направлены в суд, еще два находятся на завершающей стадии. (…) Я уверен в том, что следственной группой сделано все, что возможно было в данной ситуации. В адрес Министерства обороны внесены соответствующие акты реагирования. Я надеюсь, что приняты соответствующие жесткие меры, и хотелось бы верить в то, что подобные вещи повторяться впредь не будут.