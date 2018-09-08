СЕГОДНЯ 10:05 2018-09-08T10:05:48+03:00

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Я могу быть не совсем объективна из-за того, что каждый день погружаюсь в материалы из суда по делу о гибели Коржича. Но теперь меня немного трясет от разговоров о том, что армия делает парней мужчинами, что это место, где у молодых людей появляется стержень, закаляется характер. Конечно, когда ты вынужден постоянно терпеть унижения и побои или пытаться дать отпор, выхода два – стать сильнее или сломаться. А если ты неконфликтный человек, который не умеет махать кулаками, если нет денег, чтобы каждый раз платить за то, чтобы тебя не трогали? Если ты тот самый ботаник – худенький и в очках, который больше любит посидеть с книгой или поработать за компьютером, чем таскать штангу и нарезать круги на стадионе? Сразу родителям сообщить, мол, не ждите домой, не смогу себя защитить? Я не утверждаю, что в каждой части есть дедовщина и весь тот кошмар, о котором мы теперь знаем – не проверяла. Но, уверена - таких частей пока очень и очень много.

Солдаты честно признаются, что по дедовщине в армии жить проще, чем по уставу, потому что иначе в туалет пускают два раза в день, в магазин - запрещено, выйти покурить нельзя. А в это время командиры совершенно спокойны и уверены в том, что все хорошо, тишь да гладь. И о поборах они ничего не знают, о дедовщине не слышали – раз не докладывали, значит, такого не было. Начальники вечером снимают погоны и обнимают своих жен и мам, а ты вскакиваешь посреди ночи по приказу, чтобы отжиматься в противогазе. А на утреннем построении тебе «пробьют собаку» за то, что окантовка прически не совсем аккуратная или берцы не блестят. И в закрытом мужском коллективе это вроде как считается нормальным.

А если тебя вдруг находят в петле – значит, с девушкой поругался или с психикой что-то не то. Обязательно вспомнят о том, что ты вообще-то был под наблюдением и состоял в группе риска, а все потому, что рос без отца или, например, нарушал ПДД. Кстати, в Беларуси как минимум каждая пятая семья – неполная, и моя в том числе. Неужели в армии это считается приговором?

А если ты солдат, который действительно расстался с девушкой или что-то другое случилось и для тебя это шок, боль и трагедия? Где просить помощи? Телефонами можно раз в неделю пользоваться, родителям душу изливать не будешь. Может быть, поехать в Минск к ведущему военному психологу? Буквально на минуту, чтобы он спросил: «Хочешь служить?» и отправил назад, мол, не выдумывай.

Я не знаю, что чувствуют солдаты, которые попали в такую ситуацию, но могу предположить, что как минимум это осознание того, что ты никому не нужен, ты всего лишь ржавый винтик в гнилой системе, на которого всем наплевать. И если ты пропадешь вдруг на неделю – всем потом скажут: ой, а никто не заметил. Ну извините, столько человек в подчинении, за всеми-то не уследишь, где-то произошел небольшой сбой.

И все это будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет кардинальных изменений. Пока командиры не станут бояться, что получат тюремный срок за издевательства. Пока не будет реального жесткого контроля, а не проверок раз в месяц. Пока везде не установят видеокамеры. Может быть, это хоть немного поможет.