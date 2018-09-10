6 советов о том, как сэкономить на покупках в интернете

СЕГОДНЯ 22:02 2018-09-10T22:07:41+03:00

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Онлайн-шопинг для многих стал настоящим хобби. Выбор в интернет-магазинах, особенно заграничных, больше, время на походы в ТЦ тратить не нужно, да и цены зачастую ниже. А если следовать нескольким простым советам, то сэкономить в конечном итоге получится еще больше.

Совет №1: следите за распродажами

А их обычно бывает много - на скидки можно нарваться чуть ли не каждый месяц! Какие дни обвести в календаре? Во-первых, распродажи обычно проходят в конце сезона: в августе сэкономить можно на летних вещах, в феврале - на зимних.

Во-вторых, многие магазины радуют своих покупателей скидками в преддверии праздников, когда все озабочены поиском подарков. Самые крупные праздничные распродажи - рождественская (в западных онлайн-магазинах может длиться чуть ли не весь декабрь) и пасхальная (апрель). С чуть меньшим размахом, но все равно выгоднее в европейских и американских магазинах можно закупиться накануне Дня святого Валентина (14 февраля), Хеллоуина (31 октября), Дня независимости США (4 июля). А еще распродажи женских и мужских товаров бывают перед Днем матери, который в Европе и США отмечают во второе воскресенье мая, и Днем отца - третье воскресенье июня.

А в-третьих, не забудьте про священные дни для каждого шопоголика - черную пятницу (четвертый четверг ноября) и киберпонедельник (первый понедельник, следующий за черной пятницей). Изначально в черную пятницу распродажи устраивали обычные магазины, а в киберпонедельник - виртуальные, но теперь чаще всего товары стоят дешевле в оба дня.

Совет №2: подпишитесь на рассылки магазинов

Из таких рассылок можно узнать не только о новых поступлениях, но еще и о том, когда будут проходить всевозможные акции, скидки и распродажи. А иногда магазины могут расщедриться и выслать вам персональный промокод на скидку - например, в качестве подарка ко дню рождения или вообще просто так.

Совет №3: заведите карту с кэшбеком

Такие карточки давно стали привычным способом сэкономить: расплачиваешься ей в магазине - и на счет возвращается определенный процент от потраченной суммы. В интернете эта система работает точно так же, поэтому на онлайн-шопинге тоже можно экономить. Например, в карте PayOkay от МТБанка кэшбек на покупки в любых магазинах, в том числе и виртуальных, составляет 1,5%. А для путешественников есть еще один бонус: за бронирование на сайте booking.com кэшбек повышенный - 5%.

Совет №4: выждите перед покупкой

Если вы приметили что-то, что вам нравится, не спешите это покупать. Добавьте товар в избранное или в корзину, чтобы не потерять его, и подождите несколько дней. Интернет-магазины так часто чистят склады, что в самое ближайшее время на выбранную вами вещь может появиться скидка. Но и слишком долго не тяните - могут разобрать.

Совет №5: проверьте барахолки

Когда определились с покупкой, проверьте, не продается ли тот же самый товар на каком-нибудь сайте-барахолке. Там любой человек может продать какую-нибудь вещь. Но это не означает, что там будет только секонд-хенд: многие пытаются избавиться от новых вещей, которые по каким-то причинам им не подошли, и продают их с бирками и в упаковке. Но будьте внимательны: если ценник слишком уж низкий, возможно, продавец пытается вас обмануть.

Совет №6: объединитесь с кем-нибудь

Чаще всего стоимость доставки в интернет-магазинах фиксированная вне зависимости от количества и веса товара. Поэтому выгоднее будет объединиться с кем-нибудь и заказать общую посылку, чтобы разделить доставку. А некоторые магазины дают еще и скидку за оптовый заказ. Если среди ваших друзей никто не собирается ничего заказывать, поищите в соцсетях группы совместных покупок, где с той же целью объединяются незнакомые люди.

НА ЗАМЕТКУ

Как безопасно платить картой в интернете?

- Подключите в банке услугу 3D-Secure (кстати, в МТБанке она для всех пользователей подключается автоматически). Тогда каждую операцию в интернете вам дополнительно нужно будет подтвердить специальным кодом, который придет на ваш номер телефона. Даже если данные вашей карточки станут известны мошенникам, без этого кода они все равно не смогут ими воспользоваться.

- Заведите для виртуального шопинга отдельную карточку и переводите на нее нужную сумму прямо перед покупкой. Так вы дополнительно обезопасите ваши сбережения. Кстати, благодаря сервису perevod.mtbank.by такой перевод можно сделать без комиссии.

- Делайте покупки только на крупных известных сайтах. Если вы нашли понравившуюся вещь в незнакомом интернет-магазине, сначала поищите про него информацию, почитайте отзывы других покупателей. Если хоть что-то вас насторожит (например, слишком низкая цена по сравнению с другими площадками), лучше все-таки переплатить на другом сайте, чем поставить под угрозу безопасность данных вашей карты.

ЗАО «МТБанк». УНП 100394906.

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