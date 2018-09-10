Военнослужащий о Коржиче: «Взгляд был прибитый, он никогда не улыбался»

СЕГОДНЯ 12:47 2018-09-10T16:35:58+03:00

В суде свидетели рассказали о поведении солдата незадолго до трагедии

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В понедельник, 10 сентября, продолжилось судебное слушание по делу Коржича. Напомним, 21-летнего рядового нашли повешенным в подвале воинской части в Печах. Молодой человек висел в петле из матерчатого ремня, с перевязанными шнурком ногами и надетой на голову майкой. Следствие сделало вывод, что парня довели до самоубийства. Судят трех сержантов - Евгения Барановского, Егора Скуратовича и Антона Вяжевича.

Свидетель - рядовой Герман Подоляк - в суде рассказал, что незадолго до трагедии в сентябре прошлого года лежал в одной медроте с Александром Коржичем.

- Я болел пневмонией, и меня положили в медроту, - рассказывает в суде Герман Подоляк. - Я с ним особо не общался. Он замкнутый, тихий, спокойный.

Свидетель вспоминает, что видел у Коржича телефон, по которому он с кем-то разговаривал.

По словам Подоляка, Коржич пару раз убирал территорию медроты и ходил в подвал за инвентарем.

В суде зачитали показания Подоляка, которые он давал ранее:

- Коржич все время был спокойным. Общался, когда с ними начинали говорить. Но многое не рассказывал. Был замкнутым, о проблемах не говорил. О том, что хочет покончить жизнь самоубийством, не говорил. И о том, что его доводят до самоубийства, тоже. Взгляд был прибитый. Он никогда не улыбался. О себе Коржич ничего не рассказывал. Был сам себе на уме. На прием пищи и построение он ходил с нами. Он постоянно что-то ел - сухарики, пил воду. При мне к Коржичу никто не приходил. (...) 25 сентября объявили, что он заступает в наряд. Коржич новость о наряде воспринял спокойно. 26 сентября на утреннем построении сообщили, что я выписываюсь. Коржичу тоже сказали, что он выписывается.

Уже в суде Подоляк уточнил, что он имел в виду под "прибитым взглядом":

- У него был сонный взгляд, как будто не трезвый.

«Коржич сам брал инвентарь в подвале»

Еще один свидетель - военнослужащий Руслан Федосов - сейчас проходит службу в Гродно в танковом батальоне. До этого он служил в Печах, где тоже проходил лечение в медроте. Коржича он видел на уборке территории.

- Человек 5 - 6 ходили на уборку. Коржич был с нами пару раз. Доступ в подвал был свободный, дверь там не закрывалась, - говорит молодой человек.

По словам Федосова, Александр Коржич сам брал инвентарь в подвале, ходил на уборку 2 - 3 раза.

Коржича свидетель описывает так:

- Спокойное поведение. Тихий.

После допроса свидетелей в суде оглашают материалы дела.

Слушание продолжается.

Как уже писала "Комсомолка", на прошлой неделе глава Следственного комитета рассказал, что в рамках расследования возбуждено 10 уголовных дел в отношении 13 лиц, касающихся неуставных взаимоотношений в этой воинской части. Восемь дел уже направлены в суд, еще два находятся на завершающей стадии.

- Я уверен в том, что следственной группой сделано все, что возможно было в данной ситуации. В адрес Министерства обороны внесены соответствующие акты реагирования. Я надеюсь, что приняты соответствующие жесткие меры, и хотелось бы верить в то, что подобные вещи повторяться впредь не будут.

Начнут допрашивать обвиняемых

После обеда продолжился допрос свидетелей, среди которых и военнослужащий, главный сержант Дмитрий Веремеюк. С Александром Коржичем он лежал на лечении в медроте в сентябре прошлого года.

Коржича он описывает, как спокойного и тихого человека. Никаких странностей за ним не замечал.

- Один раз мы выходили с ним на перекур, - вспоминает молодой человек. И рассказывает о том, что давал Коржичу пользоваться своим телефоном, с которого тот заходил в интернет.

В суде свидетель уточняет, что давал Коржичу телефон «один, два раза».

По словам Веремеюка, 26 сентября Коржича выписали утром, а его позже. За Веремеюком и другими военнослужащими пришел дневальный.

Гособвинитель зачитал прежние показания свидетеля. Ранее Веремеюк говорил:

- Перед тем, как идти в медицинский пункт, мы решили зайти в курилку около магазина. Мы стояли в курилке и увидели Коржича, который зашел в магазин. После этого он подошел к нам и попросил подкурить. Он спросил, выписали ли нас, на что мы ответили "да" и ушли. (...) Мы пришли в медпункт № 1 для прохождения курса реабилитации, больше Коржича я не видел.

Судья предложил обвиняемым со следующего судебного слушания перейти к их допросу. Все обвиняемые дали согласие.

Завтра, 11 сентября, слушания продолжатся.

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