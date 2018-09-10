До тысячи долларов: что делать с небольшими сбережениями?

СЕГОДНЯ 14:43 2018-09-10T16:04:08+03:00

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Эксперты любят рассуждать, куда вложить деньги. Но хорошо заработать получится, только если вы уже скопили достаточно. А что делать с небольшими сбережениями - скажем, тысячей долларов? Многие не делают нечего: пусть лежат дома в конверте. Но это самый неудачный вариант.

- Во-первых, любые сбережения нужно защитить от обесценивания из-за инфляции. Ему подвержен не только белорусский рубль, но и любая валюта, в том числе доллар и евро, - поясняет Александр Сабодин, директор по развитию компании «ФТМ Брокерс». - Во-вторых, ошибочно думать, что хранить деньги под подушкой безопасно. Квартиру могут обокрасть, а бывают и курьезные ситуации, когда люди забывают, куда спрятали заначки.

Что же делать с небольшими сбережениями? Выбираем один из трех вариантов.

Делаем вклад в двух валютах

Депозит - это самый распространенный вариант хранения сбережений. Если речь идет о небольших деньгах, он подойдет практически идеально.

- Это самый безопасный вариант, хоть доход он принесет и небольшой, - комментирует Александр Сабодин.

Максимальные ставки по рублевым вкладам, которые предлагают сейчас банки, - это 12,5% годовых. Если положите вашу тысячу долларов (они же - 2139 рублей) на такой вклад, то уже через год вы заберете 2406 рублей. Разница - 267 рублей! И не забывайте, что выгоднее сделать вклад на срок от года и больше, чтобы не платить подоходный налог. По вкладам в долларах максимум - 2,75%. Если положить деньги на два года (чтобы, опять же, не платить налог), за это время получится дополнительно заработать 55 долларов. Или по 27,5 доллара за год.

- Оптимальный вариант - это распределить денежные средства на вклады в разных валютах, - советует Александр Сабодин.

На облигациях можно заработать до 7% годовых

Для белорусов облигации пока еще темный лес. Есть они мало у кого, но при этом заработать на них можно больше, чем на вкладе. Облигация - это ценная бумага, которая подтверждает то, что вы одолжили деньги какому-нибудь предприятию (или даже государству), а оно обязуется вернуть их вам спустя определенное время и с процентами.

- Самые безопасные облигации - банковские, ведь шанс банкротства банка мизерный. При этом проценты по банковским облигациям могут превышать проценты по вкладам, - отмечает Александр Сабодин. - Более рискованный вариант - это корпоративные облигации, то есть выпущенные частными компаниями. Но и проценты здесь выше: например, ставка по валютным корпоративным облигациям может доходить до 7% годовых. Я рекомендую при выборе такой облигации руководствоваться тем же принципом, которым руководствуется знаменитый инвестор и миллиардер Уоррен Баффет: вкладывайте деньги в ценные бумаги только хорошо известных вам компаний.

Скопили тысячу? Вложите в себя, чтобы заработать 10 тысяч

А может, деньги и вовсе лучше не хранить, а потратить? Но потратить их нужно с умом!

- Если мы говорим об относительно небольшой сумме, я бы рекомендовал вложить деньги в свое развитие. Например, посещать курсы иностранного языка, пройти повышение квалификации, изучить какое-то новое направление в бизнесе для применения своих способностей. Полученные знания позволят накопить не 1000 долларов, а гораздо больше, - говорит Александр Сабодин.