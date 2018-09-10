Солодуху не взяли в «Голос 60+» с формулировкой «слишком молод»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-10T17:03:57+03:00

Уже в эту пятницу на ОНТ стартует проект «Голос. 60+», в котором соревноваться будут представители старшего поколения.

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Нам стало известно, что среди них неожиданно оказался белорусский певец Александр Солодуха. Неожиданно – потому что заслуженному артисту Беларуси «всего лишь» 59 лет. Мы попросили рассказать Александра Солодуху, как это было.

- Я провел полдня в «Останкино», прежде чем меня прослушали. Что там творилось - не передать: столпотворение, бабушки, дедушки, кто-то в гипсе, кто-то со шлемом мотоциклетным… Были среди них и известные люди. Когда я пришел, стали перешептываться: «О, Солодуха» - многие узнали. Подбежала съемочная группа, просила спеть что-то белорусское, я напел «Калядачкi» «Песняров». А для конкурса поначалу настраивался на песню «Глухари» Розенбаума, которую знаю назубок. А потом сел за гранд-пиано и вдруг решил исполнить «20 лет спустя» Юрия Антонова. В комиссии, которая отбирала артистов, сидели 7 - 10 человек. Юрий Аксюта сказал спасибо, и на этом все.

Как выяснилось, на момент выхода передачи Александру Солодухе еще не исполнилось 60 лет, поэтому создатели шоу наверняка отложили его анкету (вполне возможно, до следующего сезона) с формулировкой «слишком молод».

ОНТ

"Голос. 60+"

пт. / 21.15