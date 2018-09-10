2018-09-10T16:15:30+03:00
Экономика

Рубль падает, и это не предел

Жанна Кулакова, финансовый консультант компании «ТелеТрейдБел», объясняет, что происходило с валютами на прошлой неделе, и дает прогноз на следующую
Жанна КУЛАКОВАфинансовый консультант компании ТелеТрейд в Беларуси
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Белорусы активно продают иностранную валютуБелорусы активно продают иностранную валютуФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Белорусский рубль продолжает слабеть. За последнюю неделю курс доллара в Беларуси вырос на 3,4% до 2,1605, евро подорожал на 3,1% до 2,4977, а курс российского рубля вырос на 0,4% до 3,0928. В целом к корзине национальная валюта потеряла 1,9%.

Негативное влияние на наш рынок по-прежнему оказывает ситуация в России. Российский рубль остается под давлением из-за уже действующих санкций и рисков введения новых ограничений. Конгрессмены в США вернулись с каникул, и инвесторы ожидают, что в ближайшее время будет рассматриваться вопрос расширения санкций. Новые меры могут затронуть российский госдолг, системообразующие банки и стратегически важные компании. Если это произойдет - давление на российскую валюту только усилится.

На прошлой неделе Минфин РФ не смог разместить очередной выпуск облигаций федерального займа. Это говорит о том, что нерезиденты высоко оценивают риски, связанные с рублем, и пока не готовы вкладывать деньги в российские активы. Кроме того, российский Минфин в ближайший месяц намерен выкупить валюты на внутреннем рынке на 427 млрд. рублей, что тоже будет давить на рубль. С учетом всех обстоятельств перспективы российского рубля по-прежнему не внушают оптимизма.

Что касается ситуации на внутреннем рынке РБ, то здесь, несмотря на ряд серьезных рисков, все довольно неплохо. Население продолжает активно продавать иностранную валюту - с начала года на чистой основе было продано уже больше миллиарда долларов, благодаря чему государство за последние месяцы сумело нарастить ЗВР, несмотря на высокую долговую нагрузку. Тем не менее с учетом ситуации в России белорусский рубль может продолжить слабеть. Не исключено, что в обозримой перспективе мы увидим курс доллара на уровне 2,2 - 2,3. Хотя и стабилизацию рынка тоже исключать нельзя. С учетом геополитической неопределенности в ближайшее время нужно быть готовым к любым колебаниям курсов валют.

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