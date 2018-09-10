2018-09-10T22:09:00+03:00
Экономика

Как научить ребенка тратить деньги не впустую?

Важно уже с юных лет своему чаду объяснять, что распоряжаться деньгами можно по-разному: либо «как получится», либо используя определенные правила, принципы, методы и знания, которые позволяют делать это эффективно и с умом
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5 сентября 2018 года стартовала пятая по счету республиканская акция Белагропромбанка по финансовой грамотности «Твае першыя фiнансы». Главной площадкой для начала масштабного осеннего марафона стала столичная школа №4 по ул. Красноармейской, 11.

В рамках торжественной линейки, посвященной началу акции Белагропромбанка «Твае першыя фiнансы», пятиклассников поприветствовали почетные гости.

В рамках торжественной линейки, посвященной началу акции Белагропромбанка «Твае першыя фiнансы», пятиклассников поприветствовали почетные гости.

На торжественной линейке собралось около сотни пятиклассников школы - первых обладателей обновленного сборника тематических сказок «Твае першыя фiнансы» от Белагропромбанка.

- Уже пятый год подряд Белагропромбанк дарит учащимся пятых классов особенную книжку сказок, наполненную эмоциями, впечатлениями, позитивом. Я сам всегда с нетерпением жду выхода первых сигнальных образцов этих брошюр, чтобы почитать, полистать, улыбнуться и тоже окунуться в атмосферу детства. Ежегодно книга совершенствуется и дополняется. В этом году к финансовым сказкам, историям о возникновении денег, вкладах, кредитах, советам по правильному использованию сбережений, рассказам о важности и необходимости банков добавится целый раздел увлекательных головоломок и ребусов с яркими иллюстрациями, таблицами и рисунками, - сказал заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» Сергей Чугай.

Управлять своими деньгами можно по-разному: либо «как получится», либо используя определенные правила, принципы, методы и знания, которые позволяют делать это эффективно и с умом.

- Нацбанк очень высоко ценит инициативу Белагропромбанка в области повышения финансовой грамотности наших молодых граждан. Ведь финансовая грамотность детей - это вклад в их будущее, и заниматься этим вопросом крайне важно и необходимо. Освоив основу финансовых знаний, ребенок сможет научиться правильно пользоваться денежными средствами, уверенней почувствовать себя во взрослой жизни. И, как итог, в будущем грамотно позаботиться о благосостоянии своей семьи, - подчеркнула главный специалист отдела финансовой грамотности Управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь Светлана Балыдко.

Любимец детей - Агрик.

Любимец детей - Агрик.

Желанным гостем на торжественной линейке стал любимец детей - Агрик, который с 2007 года является талисманом Детской сберегательной программы «Расти большой!». Благодаря этой программе клиентом банка может стать каждый ребенок независимо от своего возраста. Все дети - клиенты Белагропромбанка получают подарки на каждый свой день рождения вплоть до достижения ими 16 лет. Таким образом, Белагропромбанк рядом со своими клиентами с самого детства и до первых шагов по взрослой жизни.

У Агрика прекрасно получается совмещать дружбу с детьми и занятия спортом. Вот уже 5 лет Белагропромбанк и Национальный олимпийский комитет вместе пишут историю легендарных побед нашей страны. Агрик уже 7 раз становился талисманом национальной сборной Республики Беларусь.

- Национальный олимпийский комитет ежегодно участвует в акции Белагропромбанка «Твае першыя фiнансы». Это отличная возможность для детей узнать основы финансовой грамотности в самом начале своего взросления. Сегодня ребята, которые учатся в школе, уже могут получать дополнительно к предметным финансовые знания: что такое пластиковая карточка, денежный перевод, овердрафт, вклад, и это здорово, - отметил олимпийский чемпион 1992 года по гребле на каноэ-двойке, начальник отдела развития олимпийского движения Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Дмитрий Довгалёнок.

Спортивно-финансовая эстафета проходила занимательно и весело.

Спортивно-финансовая эстафета проходила занимательно и весело.

В рамках уроков финансовой грамотности ребят ждут викторины, игры и конкурсы. Не обойдутся такие встречи и без сюрпризов. В этом году торжественную линейку сменила спортивно-финансовая эстафета. Она вызвала у ребят бурю позитивных эмоций: девочки и мальчики с азартом искали денежные купюры между книжных страниц, наперебой отгадывали пин-код к банковской карточке и раскрывали смысл тайных цифр.

Кульминацией праздника стал запуск в небо воздушных шаров с желаниями пятиклассников, которые они передали Агрику заранее.

Скоро шарики с желаниями улетят в небо!

Скоро шарики с желаниями улетят в небо!

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Важно уже с юных лет своему чаду объяснять, что распоряжаться деньгами можно по-разному: либо «как получится», либо используя определенные правила, принципы, методы и знания, которые позволяют делать это эффективно и с умом
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