День танкиста в Минске собрал 200 тысяч человек

СЕГОДНЯ 18:01 2018-09-10T18:04:34+03:00

Уже второй год праздник проходит в центре города - в парке Победы. В прошлом году минчане распробовали это мероприятие - тогда на День танкиста пришло 100 тысяч человек. В этом году организаторы масштаб нарастили: еще больше развлекательных зон, еще больше точек общепита, еще круче хедлайнеры фестиваля. Ждали 120 тысяч человек. Пришло 200 тысяч.

День танкиста в Минске собрал 200 тысяч человекФото: Святослав ЗОРКИЙ

Все крутится вокруг популярной компьютерной игры World of Tanks, которую делают белорусы. Для «танкистов» построили огромную игровую зону, где поставили 200 компьютеров - говорят, это самая масштабная игровая зона под открытым небом в СНГ. В ней провели турнир по танкам. Также можно было пообщаться с разработчиками, посмотреть всякие виртуальные штуки, а также сфотографироваться в тематических фотозонах. Для любителей танков устроили выставку настоящей техники - от раритетной, времен войны, до современной. Для «боевых подруг» устроили встречи с белорусскими селебрити, которые делились своими секретами и общались с гостями на темы отношений и воспитания детей.

Для «танкистов» построили огромную игровую зону, где поставили 200 компьютеровФото: Святослав ЗОРКИЙ

В этом году организаторы нарастили масштаб развлекательных зонФото: Святослав ЗОРКИЙ

Праздник сделали поистине семейным. Устроили лаундж-зону с настольными играми, поставили фотобудки, оформленные в разной тематике, сделали зону активных развлечений с дартсом, баланс-бордами, корнхолом и многим другим, организовали семейный квест, акватир, можно было даже создать гигантскую вышивку. В этом году организаторы устроили огромное количество активностей для детей. Мастер-классы по оригами, песочным картинам, деревянным фигурам, детский кинотеатр с большим экраном и мультиками, с сиденьями в виде танков, теннис с профессиональным тренером, огромная игровая зона с игрушками на любой вкус, детский аквагрим и много всего другого. Детям можно было понарошку сдать экзамен по ПДД и получить стилизованные водительские права.

Праздник сделали поистине семейным.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

День танкиста прошел в парке ПобедыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Не подкачала и музыкальная часть. Днем публику развлекали диджеи, потом Президентский оркестр вместе с группой «Крама» и вокалисткой группы Shuma исполнили саундтреки из игры. К вечеру на сцену выпустили «тяжелую артиллерию»: российскую рок-группу «Танцы Минус», украинскую группу «Бумбокс». Но больше всего людей, по нашим ощущениям, пришли послушать популярную группу IOWA и ее солистку, нашу землячку Катю Иванчикову. Завершился масштабный праздник красочным фейерверком.

Организаторы устроили огромное количество активностей для детейФото: Святослав ЗОРКИЙ

В этом году праздник, организованный создателями игры World of Tanks, прошел небывалых размахов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зона активных развлеченийФото: Святослав ЗОРКИЙ

Публику развлекали: диджеи, Президентский оркестр вместе с группой «Крама», группа Shuma, рок-группа «Танцы Минус», украинская группа «Бумбокс» и популярная группа IOWA .Фото: Святослав ЗОРКИЙ