Космонавт Олег Артемьев: Нет народа добрее, чем белорусы

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-10T17:48:32+03:00

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В столицу Беларуси прибыли легендарные космонавты и астронавты из 17 стран мира, в том числе из России. В церемонии открытия конгресса принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко.

- Направляясь на это большое собрание, я подумал о том, что, наверное, никогда в городе-герое Минске не было столько героев, - сказал президент.

Александр Лукашенко обратился с приветствием к участникам конгресса.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Визуальное подтверждение этому - общее фото на память. Космонавты и астронавты выстроились в пять рядов! Там были и представители США, Украины, Италии, Китая… Но больше всего - из России.

Александр Лукашенко отметил, что в мире насчитывается около 90 космических держав, в их число входит и Беларусь.

- Мы гордимся, что в историю космической эры вписаны и имена белорусских ученых и космонавтов. Ветераны орбитальных полетов Петр Климук, Владимир Коваленок, участник одной их последних экспедиций на МКС Олег Новицкий - это наши земляки, наши белорусы, преданные и Беларуси, и России. Белорусские корни у Олега Артемьева, который в данный момент находится на орбитальной станции.

Кстати, Артемьев и два его американских коллеги приветствовали конгресс в видеообращении с МКС. Оно звучало на трех языках: белорусском, английском и русском. Артемьев говорил на белорусском. А затем от себя еще добавил:

- Вас нигде не примут так, как в Беларуси. Добрее народа на свете нет. Мой папа родился в поселке Друя, что в Витебской области, и живут отец и мать сейчас в Витебске. А жена моя из Барановичей.

Олег Артемьев (крайний справа) передал белорусам привет с орбиты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В зале его слова встретили овацией, аплодировали и три белорусских космонавта: дважды Герои СССР Петр Климук и Владимир Коваленок, а также Герой России Олег Новицкий.

Александр Лукашенко, говоривший в своем выступлении о развитии космической отрасли в Беларуси, подчеркнул влияние ветеранов космоса.

- Мне приходилось принимать решения по развитию космической отрасли, и скажу прямо: если бы не было их - наших белорусских космонавтов - вряд ли бы мы в Беларуси взялись за эту тему. Но нам уже было стыдно после распада СССР не продолжить космическую тему в Беларуси, насколько это возможно. И сегодня мы не жалеем. (…) Это новейшие технологии, которые потянули за собой целый сектор экономики.

Александр Лукашенко выразил надежду, что участники конгресса приедут в Беларусь еще не раз:

- Чтобы узнать душу нашего народа, далеко ходить не надо. Вам достаточно пообщаться с тремя нашими космонавтами, и вы поймете всю палитру и глубину души белорусского народа.

Петр Климук – второй слева, Олег Новицкий – второй справа, Владимир Коваленок – крайний справа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первый белорусский космонавт Петр Климук поддержал президента:

- Разве это не гордость - создавать космическую целевую аппаратуру с разрешением 0,3 метра?! А белорусское предприятие «Пеленг» это делает. Просто удивительно, что космонавт, находясь на орбите, может за сотни километров по номеру своей машины видеть, куда едет его жена. Я и мои коллеги, Владимир Коваленок и Олег Новицкий, гордимся, что родились и выросли на белорусской земле, мы гордимся своей принадлежностью к белорусскому народу и очень рады, что очередная встреча космонавтов и астронавтов проходит на нашей родине.

На память о конгрессе Петр Климук подарил Александру Лукашенко картину легендарного космонавта Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос. К сожалению, из-за болезни он не смог приехать в Минск.

По традиции космонавты прибыли в Минск в сопровождении своих близких. Кто-то приехал с женой, кто-то с детьми.

Космонавты-белорусы живут в России, но каждый год, а то и чаще, они приезжают на свою малую родину. Петр Климук отправится в деревню Комаровка, что в Брестском районе.

- У меня там сестра Тоня и много знакомых. Там у нас замечательная деревня, таких мало, - сказал Петр Ильич.

Космонавт Олег Новицкий.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Олега Новицкого ждут в Червени, а Владимира Коваленка - в деревне Белое, что в Крупском районе.

- Я на родине часто бываю, - сказал нам Владимир Васильевич. - Последний раз был…

- …пару недель назад, - подсказала ему дочь Инесса. - У него в деревне живет младший брат Василий с семьей. Отец в Беларуси бывает ежемесячно.

- И в среду опять поеду.

Владимир Коваленок не только герой-космонавт, он и герой-дедушка: у него четверо внуков и трое правнуков.

Владимир Коваленок с дочерью.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот американский астронавт Джон-Дэвид Фрэнсис Борто вместе с женой Донной неделю путешествовал по Беларуси.

- Прадедушка моей жены родом из Гродно, - объясняет Джон.

- Мой прадедушка жил в Гродно и оттуда уехал в Америку, - рассказывает Донна. - Его звали Стефан Гладюк.

Американский астронавт Джон Барто с женой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы прибыли в Беларусь неделю назад, арендовали машину и путешествовали: были в Гродно, Бресте, - говорит Джон. - Прекрасная страна, в большом порядке, и нам очень понравились люди.