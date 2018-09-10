«Уже и не надеялись его вернуть!» Страус двое суток блуждал по белорусским лесам

СЕГОДНЯ 20:47 2018-09-10T20:52:37+03:00

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6 сентября из частного приюта «Птичий двор» в деревне Моисеевичи Могилевской области сбежал страус. На видеокамере даже осталась впечатляющее видео: птица просто перепрыгнула через металлическую изгородь, причем с помощью соседей по вольеру! И ринулась прочь от родных мест.

- Сородичи загнали его в угол, он оттолкнулся от спины другого страуса, перепрыгнул через двухметровый забор и пошел гулять, - рассказывает директор приюта Жанна Сащеко. Уточним, что страус - не совсем страус, а эму из отряда казуаровых. - Мы дали объявление в СМИ, на следующий день нам сказали, что видели страуса в лесах Минской области, но его там не было. 8 сентября девушка прислала сообщение, что заметила что-то похожее в лесах Могилевской области. Мы выдвинулись туда.

Страус двое суток блуждал по белорусским лесам Фото: личный архив

Оказалось, страус устал блуждать по лесу и очень проголодался, поэтому вышел из леса во двор к людям недалеко от города Старые Дороги, примерно в 30 км от птичника.

- Он не боится людей, привык получать от человека пищу и воду. За этим он и вышел к местным жителям, - объясняет Жанна. - Мы предупредили, чтобы близко к нему не подходили, ведь птицы породы казуар очень опасные, у них сильные ноги, они могут лягаться, брыкаться. Поэтому люди стояли неподалеку, можно сказать, охраняли его, пока мы не приехали.

- Как ему удалось выжить без еды? К тому же в лесу много зверей, на него могли напасть!

- Мы и сами не знаем, уже не надеялись его вернуть. Однако эти птицы очень выносливые. Это не хищник, он не станет нападать первым, но страусы могут за себя постоять. К тому же он бегает со скоростью до 50 км/ч! Когда мы его привезли домой, сразу проверили его состояние. Он был сильно обезвожен, да и в целом птица была напугана, в шоке от происходящего. Сейчас восстанавливается, потихоньку начинает кушать, пьет воду…

В птичий питомник в Осиповичском районе везут раненых птиц со всей Беларуси. Здесь их лечат, ухаживают за ними.

- Страусов у нас четверо - есть и самцы, и самки, - говорит Жанна Сащеко. К слову, стать жарким никому из пернатых не угрожает, у них в жизни другая цель. - Мы планируем, когда они дадут потомство, продавать птенцов, деньги пойдут на содержание других птиц.