2018-09-10T18:13:43+03:00
Спорт

Михаил Захаров: Для победы в Лиге чемпионов нам хватило бы 10 млн. евро

Белорусские клубы продолжают выступление в хоккейной Лиге чемпионов
Захар ПЛАТОНОВ
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Михаил Захаров сетует, что сложно бороться с командами, чей бюджет в разы больше. Фото: Алиса КЕПТЮХА / ХК «Юность-Минск»Михаил Захаров сетует, что сложно бороться с командами, чей бюджет в разы больше. Фото: Алиса КЕПТЮХА / ХК «Юность-Минск»
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«Юность» после домашней победы над «Мальме» принимала «Мюнхен» и уступила - 0:3. После матча главный тренер минчан Михаил Захаров сетовал, что у соперника больше мастеровитых игроков, а это обусловлено разницей бюджетов клубов:

- Что говорить, если играли против чемпионов Германии. Клуба, у которого только зарплатная ведомость составляет 12 млн. евро. У нас раз в 15 меньше, чем у немцев (Захаров сравнивал не с зарплатной ведомостью, а бюджетом в 15 млн. евро. - Ред.).

Из слов Захарова выходит, что бюджет «Юности» меньше миллиона. А будь 15 млн. евро, трофей Лиги чемпионов был бы в Минске?

- И 10 млн. хватит, - смеясь, ответил Захаров. - Я назвал сумму, которая официально оглашена в Германии относительно «Ред Булл Мюнхен». Немцы ничего не скрывают, все всё могут узнать. Не вижу смысла, почему в Беларуси такого рода информацию скрывают.

После четырех игр в группе B Лиги чемпионов «Юность» делит 3 - 4-е места с финским ТПС, с которым осталось провести две игры. У «Мальме» и «Мюнхена» по 9 очков. Гродненский «Неман» в группе D идет на 3-м месте, уступая «Цугу» и «Комете» из Брно 5 и 4 очка соответственно. В плей-офф выходят две лучшие команды из группы.

Фото: Алиса КЕПТЮХА / ХК «Юность-Минск»

Михаил Захаров сетует, что сложно бороться с командами, чей бюджет в разы больше.

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