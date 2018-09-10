Врач-гериатр о профилактике деменции: Не заменяйте живое общение с родителями телефоном или скайпом!

СЕГОДНЯ 22:02 2018-09-10T22:06:36+03:00

Соцсети не могут заменить блеска глаз и теплоты реального общения, и это – тоже профилактика деменции. Фото: Goodstock.com

О том, как не оказаться один на один с проблемой деменции - снижения памяти - и почему важно в пожилом возрасте избежать одиночества, говорим с врачом-гериатром

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Собеседник "Комсомолки" - доктор медицинских наук, профессор, председатель Белорусского республиканского геронтологического общественного объединения Андрей Ильницкий.

- Есть такое ощущение, что о проблеме деменции всерьез заговорили совсем недавно…

- Но существовала она всегда. Деменция в основном настигает человека во второй половине жизни, а в наше время люди стали жить дольше. Потому страдающие ею пациенты стали чаще появляться в нашем окружении и обращать на себя внимание. А в СССР существовала высокая степень эйджизма - дискриминации по возрасту. Когда пациент приходил к врачу с жалобами, подходящими под симптоматику деменции, ему говорили: «А вы в свой паспорт давно смотрели?» Мол, снижение памяти - проявление старения. Сейчас все же считают иначе. Конечно, деменция во многом связана с возрастом, но это не обязательно признак старения.

При этом проблема эйджизма на постсоветском пространстве по-прежнему актуальна. Например, на недавнем конгрессе в Санкт-Петербурге развернулась дискуссия между гериатрами и онкологами: каков оптимальный спектр методов лечения пациентов с выраженной деменцией при онкологических заболеваниях?

- Разве есть связь?

- Когда у человека в выраженной степени теряется память и способность концентрировать внимание, то в ряде случаев ставится под сомнение, нужно ли назначать специальное лечение, проводить химиотерапию. Такой подход - еще один фактор в пользу того, что деменцию надо диагностировать как можно раньше: так удастся в большей степени продлить период независимой жизни человека. Не секрет, что люди с деменцией - своего рода раздражитель в семье. Родственники не знают, как с ними общаться, считают, что их пожилые отец или мать специально что-то забывают или даже придуриваются. Отсюда бытовые конфликты, которые усложняют жизнь. У нас в обществе не сформирована культура поведения при столкновении с деменцией и культура старения в целом. Сегодня очевидно: родственники, а зачастую и врачи не знают, как работать с человеком, который страдает деменцией. В том числе и потому, что проблема не относится к конкретному врачу. Но ведь именно врачи первичной сети, тот же невролог, могут обнаружить проблемы с расстройствами памяти - это диагноз, с которым надо работать. Хотя у нас такой диагноз ставится нечасто. Не так давно я осматривал профессора, которому диагноз «глубокая деменция» фактически поставили его студенты! Дело в том, что он им прочитал одну и ту же лекцию дважды. А на третий раз они поняли, что тут дело не в его ошибке… Наш осмотр только подтвердил это. Профессор жил как часы (собственно, как и каждый из нас) - выполняя однотипный набор действий: на работу - с работы, привычный круг служебных обязанностей. Деменция же проявляется, когда человека какое-то событие вырывает из привычного круга, - это проблема общества. Поместите в социум одинокого человека, который при достаточно выраженных когнитивных расстройствах, как механизм, делает какие-то действия, и проблема станет очевидной.

- Особенно если у того не стало мужа или жены, а дети далеко…

- Кто-то ушел из жизни, переехал - возникает тоска по старым привязанностям. С точки зрения восприятия организма чувство одиночества - это то же самое, что иметь ожирение или выкуривать 15 сигарет в день. К сожалению, в Беларуси мы почти не говорим о проблеме одиночества. А в Великобритании это состояние имеет место у 13% населения, а 8 из 10 пожилых людей ощущают острое чувство одиночества. Оно, кстати, приводит к тому, что люди начинают плохо питаться - зачем я буду готовить еду, если мне не с кем кушать? В результате у них снижается мышечная сила, растет уровень тревоги, снижаются когнитивные способности. То есть человек не запоминает какие-то вещи. Из-за этого риск развития деменции возрастает на 65%.

- При таком положении дел решит ли проблемы одиночества пожилого человека частое общение по телефону?

- Сейчас в мире эпидемия одиночества, связанная с технологиями. Если раньше человеку, чтобы получить пенсию, надо было собраться, прийти в кассу, там он общался с людьми в очереди, то теперь он просто вставляет карточку в банкомат. Это ловушка нашего времени, которая приводит к развитию возрастных изменений. А одиночество в сети? Когда с пожилым человеком дети общаются по скайпу или телефону, у них возникает иллюзия, что пожилых родителей можно и не навещать. Ведь и дети, и внуки с бабушкой уже немало общались. С одной стороны, коммуникация есть, а с другой - очевиден дефицит живого общения. Как ни крути, а соцсети не могут заменить глаз, жестов, прикосновений - без этого и формируется одиночество…

А КАК У НИХ?

- В Великобритании есть специальные кинотеатры, где фильмы показываются в более медленном темпе для лучшего восприятия. Причем это старые ленты - они вызывают хорошие воспоминания, активируют память. В принципе, за рубежом знают, что такое деменция. Если вы в Австрии спросите, от чего вы боитесь умереть, то услышите: «От деменции». В странах бывшего СССР говорят: «От онкологии или от инфаркта», - замечает гериатр.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

Простые способы профилактики деменции

- Ежегодные медосмотры с особым вниманием к уровню холестерина (и особенно липопротеинам низкой и очень низкой плотности - это фактор риска развития атеросклероза) и сахара.

- 150 минут в неделю аэробных физических нагрузок.

- Антиальцгеймеровская диета, когда любой перекус сопровождает что-то из свежих овощей и фруктов - даже если вы пьете чай с бутербродом.

- Тренировка памяти. Кстати, если пожилому человеку подобрать очки или слуховой аппарат, у него сразу улучшается память!

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как определить деменцию?

- Если человек становится медлительным, у него снижается внимание и память, это может быть обратимая деменция, связанная с функцией щитовидки. Тем более в Беларуси актуальна проблема развития ее патологий из-за дефицита йода.

- Если у человека после 65 лет возникли странности, например, любовь к прогулкам, переходящая в бродяжничество, это может быть деменция.

- Деменция бывает сосудистая, когда у человека есть нелеченая артериальная гипертензия. Поэтому каждый человек должен знать свое давление, измерять его и снижать до целевого. Есть такое устаревшее понятие, как рабочее давление, когда человек себя хорошо чувствует при цифрах, скажем 180/100. А целевое - не выше 140/90 до 75 лет и не выше 150/90 после 75 лет. Важный фактор профилактики деменции - постоянный ежедневный прием препаратов, снижающих давление.

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