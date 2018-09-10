Белорусы на Burning Man: 9 концертов, неделя на грани выживания и ирокезы с перьями

СЕГОДНЯ 22:50 2018-09-10T23:09:51+03:00

Белорусская группа Prosspekt, которая 4 года назад уехала в США, уже во второй раз участвует в, пожалуй, самом безумном фестивале мира, который проходит в пустыни.

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Мы попросили рассказать о Burning Man вокалистку группы Ольгу Палюшик.

- Говорят, попасть на Burning Man непросто уже хотя бы потому, что билеты стоят безумных – это правда?

- Да, нельзя просто пойти в кассу и купить билет на этот фестиваль. Их достают за полгода – первые продажи проходят еще в декабре, и стоят они $1200. Потом можно купить по лотерее через официальный сайт за $500 – но и эта возможность существует всего несколько часов. Потом билеты уже перепродают в соцсетях и стоимость доходит до $2000. Но это для тех, кто не участвует активно в творческой жизни фестиваля. У нас, у артистов, несколько другая система.

Белорусская певица Ольга Палюшик на фестивале Burning Man. Фото: личный архив

- То есть там есть зрители, которые не в образах, а просто в шортах и майках?

- Нет, такие туда не ездят. Все стараются придумывать костюмы и перевоплощаться. Это одно из условий, своеобразный пропуск на фестиваль. Причем одежда нужна и дневная, потому что жара +40, и вечерняя. Обязательно носят высокие ботинки, чтобы щелочь не разъедала кожу. Ну и в целом они соответствуют имиджу «бёрнеров».

- Вы придумывали образы для фестиваля?

- У них нет названий, а образы были разные. В основном костюмами занималась я. В этом году мы сделали акцент на ирокезы с перьями.

Оля Палюшик и Николай Знахарчук на одной из сцен Burning Man

- Это вполне в стиле, который вы продвигаете уже несколько лет – вычурный и яркий.

- Да, это так, и на фестивале мы себя просто нашли, причем там можно полностью раскрепоститься. Когда едешь туда, думаешь, что будешь на фестивале самым ярким и необычным – но оказывается, что есть куда более экстравагантные участники.

- Говорят, на фестивале нельзя говорить нет. А вы говорили?

- Я никогда не слышала об этом – но, наверное, так и есть. О чем бы ты ни попросил, все готовы помочь или подарить тебе что-то, или прийти на твой концерт.

- Сколько дней вы там были?

- Неделю. Но подготовка начинается за неделю до фестиваля, и потом еще неделю разбирают арт-объекты.

Одно из правил фестиваля - все его участники должны быть в костюмах или образах. Фото: личный архив

- Правда ли что из-за пыли все камеры потом приходится выбрасывать?

- Если берут профессиональную технику, то помещают ее в специальные непроницаемые чехлы. Но если приходит песчаная буря, то все стараются вообще спрятать. Фестиваль проходит на дне озера, которое весной испаряется. И на дне остается щелочь, которая разъедает все, включая автомобили. Поэтому даже машины нужно упаковывать. Сервисы по чистке автомобилей берут за услуги $500 за уборку автомобиля после пустыни. Поэтому мы обклеивали ее как могли, закрывали целлофаном кресла. Если люди приезжают с домами на колесах, заклеивают все щелочки. А в обуви внутрь никто не заходит.

Мелкий песок, который проникает всюду, доставляет участникам фестиваля немало забот. Фото: личный архив

- Как обстоит там с питанием, водой? Есть какая-то инфраструктура?

- Все привозят с собой. Воды выпивают в среднем за сутки 5 литров, так что нужно ее много. На фестивале не продается ничего, кроме льда. Зато есть еще один принцип фестиваля – всем делиться друг с другом. Если у тебя чего-то нет, тебе обязательно дадут. Если кто-то готовит стейки, обязательно угостят. Создатель facebook Марк Цукерберг как-то раздавал там пирожки. А по окончанию фестиваля ничего нельзя оставлять после себя, даже воду не выливают в землю, все увозят с собой, чтобы оставить пустыню в первозданном виде.

- Это фестиваль на грани выживания!

- Так один из основных принципов – каждый отвечает за себя сам. Но, несмотря на это, на фестивале присутствуют и медики, и полиция, и пожарные. Но они настолько незаметны, что все вместе создает иллюзию утопичного мира.

- Что движет людьми? Любопытство, желание самовыразиться, раздвинуть границы?

- Все вышеперечисленное! Такого уровня самовыражения и свободы нет больше ни на одном фестивале в мире. Там выступают лучшие артисты, работают лучшие скульпторы и художники. Из-за того, что на самом фестивале нет денег, люди превращаются в добрых самаритян, взаимоотношения совершенно другие. Находиться там очень приятно. Как будто есть другая жизнь, без бытовых и прочих проблем. Если тебе хочется ходить вообще голым – пожалуйста. Или в костюме робота раздавать котлетки. Никто там тебя не осудит ни за что.

Оля и Николай и в Беларуси отличались колоритными нарядами. А в Америке их костюмы стали еще более необычными. Фото: личный архив

- Вы в США выступаете как группа?

- Не только. Мы развиваем также диджей-направление. Коля Знахарчук поет в Нью-Йорке классику, он ведь закончил в Минске консерваторию как оперный певец. Кроме того, я занимаюсь костюмами. На Burning Man у нас было 9 выступлений, и мы едва успевали переезжать с концерта на концерт. Показывали и оперу в пустыни, и наше шоу Prosspekt – в общем, все, что делаем и в Нью-Йорке.

- Вы стали гораздо более колоритны в одежде. Америка на вас повлияла, или вы сознательно развиваетесь в этом направлении?

- У нас были задатки и в Беларуси, но в Нью-Йорке совсем нет границ и осуждения. Тут в метро ездят такие нереальные фрики! Даже когда во время съемок клипа мы ходили по улице в экзотических сценических костюмах, на нас никто не обращал внимания. Тут это совершенно нормально. Можно сказать, Нью-Йорк напитал и раскрыл то, что уже было в нас в Беларуси.

- В общем, вы уже пустили корни в Америке?

- Мы ничего не планируем конкретно. Но пока Нью-Йорк полностью соответствует нашему образу жизни и ритму. Нам очень нравится, что там нет «потолка», и есть к чему стремиться.

- Как родители отнеслись к вашей идее уехать?

- Поддерживали с самого начала. Мы же видимся довольно часто. Мы сами из Бреста, и когда жили в Минске 7 лет, тоже виделись с родными не каждый день.

- Вас с Колей этот переезд, похоже, сплотил еще больше?

- Так и есть. Мы стали гораздо проще смотреть на бытовые и прочие трудности.

- Хотели бы сделать концерт в Минске?

- Да. У нас же есть поклонники, которые до сих пор следят за нами и ждут нас. Каждые полгода мы приезжаем в Беларусь, чтобы повидаться со всеми. Как-нибудь обязательно сделаем и концерт!

За 7 дней фестиваля Burning Man у белорусов было 9 выступлений.

ДОСЬЕ «КП»

«ProSSpekt» — белорусская поп-рок группа, образована в 2010 году. Лауреаты международного музыкального конкурса «Я - звезда-2010». Финалисты национального отборочного тура международного конкурса молодых исполнителей «Новая Волна – 2011». Победители «Национальной музыкальной премии» в номинации «Авторский дебют».

Скульптуры посреди пустыни будоражат воображение. Фото: личный архив

Эти фигуры напоминают Нино и Али, которые установлены в Батуми. Фото: личный архив

Футуристичный пейзаж пустыни. Фото: личный архив

Ирокезы из перьев для фестиваля Оля придумала и сделала сама. Фото: личный архив

Арт-объекты монтируются в течение недели до фестиваля. Фото: личный архив

Burning Man собирает каждый год тех, кому тесны любые рамки творчества. Фото: личный архив

Некоторые, поражающие воображение арт-объекты, показанные на фестивале, можно увидеть потом в репортажах изданий всего мира.

Побывать на фестивале - это как оказаться на съемках фантастического фильма, вроде "Сумасшедшего Макса". Фото: личный архив

Гигантские буквы посреди пустыни. Фото: личный архив

Многие арт-объекты еще и движутся. Фото: личный архив

Фестиваль, на котором возможно все. Фото: личный архив

Ну чем не колесница из Mad Max! Фото: личный архив

Афиша посреди пустыни. Фото: личный архив