Юрий Куклачев: Однажды подобрал в Англии дворовых котов и сделал с ними шоу

СЕГОДНЯ 12:34 2018-09-11T12:34:53+03:00

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В цирковое училище Юрия Куклачева не брали 7 лет подряд. А в результате он стал не только лучшим клоуном СССР, но и единственным в мире артистом, который научился «говорить» с кошками, а потом еще и создал единственный в мире Театр кошек.

Накануне гастролей в Минске, народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал о своем жизненном пути и, конечно, об усатых любимцах.

«Посмотри на себя. Какой из тебя клоун?»

- Как-то к нам пришел дядя Вася и спросил: «Юра, для чего ты пришел в этот мир?» Я ему: «Чтобы жить». Он: «А что такое жить?» Ну, я отвечаю: «Чтобы кушать, радоваться, заниматься чем-то…» Он спросил: «А чем ты хочешь заниматься?» И тогда я завис… - вспоминает Юрий Куклачев разговор из своего раннего детства. - Каждый человек пришел в этот мир с предназначением. У каждого свой дар и способности, только не каждый их развивает. У меня получилось. Я захотел стать клоуном в 8 лет, поступал в цирковое училище 7 раз - не брали. Школу бросил после 8 лет обучения, пошел в ПТУ. Родители сперва удивились, а потом сказали: «Правильно сделал». Там платили стипендию - значит, у мамы денег можно было не брать. И проездной давали, который стоил целых 1,5 рубля, а значит, были доступны все виды транспорта. Потом стал подрабатывать печатником в «Молодой гвардии». В 1963 году зарабатывал 60 рублей в месяц! В то время за 20 копеек можно было нормально покушать. За рубль - лопнуть.

- А в цирк все так и не брали?

- Говорили: «Посмотри на себя в зеркало, какой из тебя клоун? Олег Попов - смешно, Карандаш - смешно. А ты кто? Никто». Я говорил: «Понимаете, у меня клоун в сердце». А они мне: «Ну и что, это только ты и знаешь, а зрителям - не видно».

Но я пошел заниматься в народный цирк. А в 1967 году в 15 лет стал первым клоуном Советского Союза. Меня, которого 7 лет не брали в цирковое, признали лучшим на конкурсе клоунов.

Юрий Куклачев: "Дрессировать кошек бесполезно. Они слишком гордые и свободные. За кошкой надо наблюдать, а затем находить с ней общий язык". Фото предоставлено героем публикации

- И чем же вы покорили жюри?

- Как раз в то время появился клоун Енгибаров, который для меня стал эталоном. Тоже молодой - он жонглировал, занимался акробатикой, был виртуозом. И я тоже пошел по этому пути. Начал впахивать и придумывать невероятные номера. И даже в результате выучился в цирковом училище. Но все равно понимал: я клоун, как и все клоуны, которых тысячи.

- И придумали номер с кошками?

- Судьба подала мне знак. Я в них верю. Однажды по дороге домой встретил мокрого грязного котенка. Он услышал мои шаги и так жалобно замяукал, что я не смог пройти мимо. Принес домой, покормил, отмыл. Он залез мне на руки, обнял лапами и смотрит в глаза. И мне пришла мысль: а почему бы нам не выступать вместе? Вот так и появился клоун с кошками. Если бы я прошел тогда мимо, наказал бы себя на всю жизнь.

«Скорее, это коты меня воспитывают, а не я их»

- Но кошки - очень своенравные животные…

- Дрессировать кошек бесполезно - они слишком гордые и свободные. Скорее, не я воспитываю котов, а коты меня. За кошкой нужно наблюдать, а потом находить с ней общий язык и договариваться. И уже в зависимости от ее склонностей создавать с ней номер. У меня это получилось, и кошка мне помогла. Мы создали номер «Кот и повар» - с ним объехали полмира, завоевали все возможные премии и везде были сенсацией.

Вот так с 70-х годов прошлого века для всех приезжих визитной карточкой Москвы стали Большой балет, Московский цирк и Юрий Куклачев. В 90-м году, чтобы удержать меня в стране, мне бесплатно предоставили здание кинотеатра на Кутузовском проспекте. И там я создал первый в мире Театр кошек. На самом деле у человека не 5 чувств, а гораздо больше. Я это понял и научился общаться с кошками. Однажды я приехал работать в Англию, а моих кошек не пустили. Насобирал в результате на улице кошек и за три месяца сделал с ними номер. Так что, если выбросят куда-то, без работы не умру... Кстати, работая с кошками, понял также, как воспитывать детей - только на языке доброты. Написал книгу «Школа доброты» и разработал целый ряд образовательных программ, по которым занимаюсь с детьми разных возрастов. В том числе посещаю колонии, детские дома и просто помогаю детям найти себя, рассмотреть свои способности и развить их. За эту книгу мне дали звание «Народный учитель России».

Сегодня в Театре кошек Юрия Куклачева около 200 усатых артистов. Фото предоставлено героем публикации

- Кошек понимать научились, а людей тоже чувствуете?

- К этому пришел не сразу, но со временем научился. Недостаток доброго человека в том, что он очень доверяет. Со злыми людьми я стараюсь держать дистанцию… Не сидите в компании с людьми, которые обсуждают кого-то и поливают грязью. Не злитесь, не обижайтесь, не завидуйте… Мы живем в энергетически-информационном поле. Плохая энергетика не нужна. Все, что происходит в нашей жизни, мы притягиваем и создаем сами. Следуя этим убеждениям, я и создал себя.

- Юрий Дмитриевич, ваш Театр кошек - еще и семейный бизнес. С вами работают и жена, и невестка, и трое детей. Не сложно всем под одной крышей дома и на работе?

- Мы приспосабливаемся: у каждого свои спектакли, свои артисты-кошки. Я ни на кого не давлю, только подсказываю. Единственное, прихожу и говорю: сделайте программу так, чтобы мне понравилось. Иногда, конечно, начинают нудеть, но в основном слушаются. Сын Дима сейчас - старший режиссер театра. И это, кстати, он привезет в Минск спектакль «Клоун и кошки», на который мы вас всех и приглашаем.

«Затеял стройку дома для котов-пенсионеров»

- А правда, что у ваших кошек есть и хрустальный замок, и апартаменты в японском стиле?

- Да, здание кинотеатра, которое нам когда-то выделили, мы превратили в настоящую сказку. Построили замок для котов. Когда к нам приезжала Бриджит Бордо, сказала: «Я бы сама здесь жить осталась». В театре 200 кошек-артистов - и нет никакого запаха. Есть два ветврача и 15 служащих, которые ухаживают за кошечками.

"Котики и собачки в нашем Театре прекрасно уживаются в вместе". Фото предоставлено героем публикации

- Меню у артистов тоже специальное?

- Кошки не нуждаются в разнообразном питании. Им нужна индейка. Это самое чистое мясо. Если бы индейку, как кур, пичкали химией, они бы сдохли.

- Юрий Дмитриевич, любимчики у вас в театре есть?

- Если маму 10-х детей спросить, кто самый любимый ребенок, она вряд ли ответит. Так и я с кошками.

- На работе вы всегда с усатыми-полосамыми, а дома кошки у вас живут?

- Конечно. Я живу в московской деревушке Лыково. Сейчас дома у меня 15 кошек. Почти все они - пенсионеры театра. По 18 - 20 лет. Не то что они не могут больше выступать. У нас частые гастроли, и для организма пожилых кошек переезды уже сложно переносить. К тому же с возрастом внешний вид кошек становится хуже, сколько бы ни ели - становятся худощавыми. Не все зрители это понимают, начинают думать, что мы кошечек не кормим. А это не так. Как-то задумался о приюте для кошек, но когда увидел, в каких они там условиях - ужаснулся. Больше похоже на концлагерь. Решил: пусть кошечки доживают свою жизнь в комфорте. Сам за ними ухаживаю, сам кормлю. А они меня лечат и успокаивают. Я поэтому и выгляжу так молодо, хоть мне и восьмой десяток. Сейчас затеял стройку дома для котов-пенсионеров, в котором им будет действительно комфортно.

Юрий Куклачев: "Это, скорее, кошки меня воспитывают, а не я их". Фото предоставлено героем публикации

- А еще ваш сын Дмитрий выступил с инициативой пересмотреть постановление московского департамента ЖКХ и благоустройства, обязующее префектуры установить мелкую сетку на все ведущие на чердак и подвалы отверстия. В Минске такие проблемы тоже не редкость.

- Если животных не пустить на чердак или в подвал, многие умрут. Это не по-человечески. Коты - наши друзья. Крысы - разносчики болезней. Коты, в том числе на крыше, их отлавливают. Если их не пускать на крыши, появятся такие болезни, которые 200 лет назад исчезли. А еще у нас сносят старые дома и на их месте строят новые. В каждом доме живет минимум две кошки. По самым скромным подсчетам, 35 тысяч животных погибнут только при сносе домов. К счастью, мэр Москвы нас услышал, и сейчас мы ведем переговоры о пересмотре некоторых постановлений и строительстве нескольких новых комфортных питомников для животных.

- Юрий Дмитриевич, а что вас связывает с Беларусью?

- Минск - мой любимый белорусский город. А белорусы очень отзывчивые и душевные люди. Люблю их за это. Кстати, в Минском цирке мы отсняли фильм «Кот и клоун». Еще я почетный профессор Белорусского института культуры. В свое время даже заключил договор дружбы между московским и минским институтами культуры. А еще у вас в Беларуси выпускают мою игрушку. Ей уже лет 40 лет. Однажды эту игрушку создал художник из Беларуси, когда мы здесь работали. Я уже тогда был популярен, поэтому на гомельском заводе эту игрушку начали выпускать. А потом Союз развалился, завод почти обанкротился, а мою игрушку все еще делают.

В Беларусь усатых артистов Театра кошек Юрия Куклачева везет сын знаменитого дрессировщика Дмитрий Куклачев (на фото). Фото предоставлено героем публикации

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Театр кошек Юрия Куклачева с шоу-программой «Клоун и кошки» выступит 15 октября в ДК Молодечно, 16 октября в ДК Речицы, 17 октября в ДК Жлобина, 18 октября в ДК Солигорска, 19 октября во Дворец искусств в Бобруйске. Начало – в 18.00. В Минске шоу состоится 20 – 21 октября. По два показа в день – в 12.00 и 16.00. Цена билетов: 30 – 44 руб. Детям до 5 лет – бесплатно! Тел: +375 29 972-33-33.