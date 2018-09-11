2018-09-11T13:26:30+03:00
Общество

Пулемет, автоматы, гранаты: МВД рассказало, что нашли у жителя Городеи

Возбуждено уголовное дело
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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У мужчины нашли целый арсенал оружия! Фото: МВДУ мужчины нашли целый арсенал оружия! Фото: МВД
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Впечатляющий арсенал оружия нашли у жителя Городеи, что в Минской области.

Еще 7 сентября в в агрогородке Красное Гомельского района сотрудники ГАИ остановили водителя, в машине которого обнаружили тюнингованный автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолеты Макарова и ТТ, по несколько снаряженных магазинов, винтовку, 4 ручные гранаты, 3 взрывпакета и сотни патронов различного калибра. Но, как оказалось, это далеко не вся боевая коллекция мужчины. В его квартире, гараже и служебном кабинете провели обыски.

По информации TUT.BY, речь идет о начальнике ТЭЦ Городейского сахарного комбината Леониде Штейне. Следственный комитет это пока не подтверждает. На комбинате "Комсомолке" сообщили, что этого сотрудника сегодня на работе нет.

Зачем мужчине нужна была такая коллекция оружия, следователям еще предстоит выяснить. Фото: МВД

Зачем мужчине нужна была такая коллекция оружия, следователям еще предстоит выяснить. Фото: МВД

Правоохранители изъяли там не только зарегистрированное оружие - два нарезных карабина, четыре гладкоствольных ружья и два пистолета, но и незаконно хранящиеся пулемет, 5 автоматов, 10 винтовок, 10 пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, порядка 2 кг взрывчатых веществ и около 10 тысяч патронов различного калибра! Такие подробности обыска у жителя Городеи рассказало МВД.

На сайте ведомства опубликована видеозапись с найденным у подозреваемого оружием, количество которого поражает. Из оперативной видеосъемки видно, что мужчина увлекался охотой. На стене его квартиры висит целая коллекция рогов оленей и даже голова дикого кабана.

Изъятое оружие хранилось у жителя Городеи в квартире, служебном кабинете и гараже. Фото: МВД

Изъятое оружие хранилось у жителя Городеи в квартире, служебном кабинете и гараже. Фото: МВД

Как сообщает Следственный комитет, в отношении жителя Несвижского района Минской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК РБ (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

К слову, по данному делу был задержан гражданин из близкого окружения фигуранта. При обыске его жилища в Брестской области нашли незаконно хранящиеся 3 винтовки, 3 гладкоствольных охотничьих ружья и 381 патрон различного калибра. Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизы.

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