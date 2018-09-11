В парке Челюскинцев появились работы космонавта Олега Новицкого: «Во время полетов фотографировал родную Беларусь!»

СЕГОДНЯ 14:54 2018-09-11T14:54:36+03:00

А еще на новой бесплатной выставке под открытым небом - удивительной красоты виды природы с высоты птичьего полета.

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Ограда парка Челюскинцев давно стала площадкой для искусства, на которой размещают работы белорусских художников и фотографов. 8 сентября там открылась выставка снимков Беларуси, сделанных из космоса или с высоты нескольких километров.

Фото из космоса организаторам предоставили сотрудники Белорусского космического аппарата.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первая часть экспозиции - о космосе, фотографии сделаны во время полетов и со спутника. На них - очертания ночного Минска, озеро Нарочь, реки Селява, Сож, Березина, Днепр, национальные парки. Всего - около десятка снимков, два из которых сделал известный российский космонавт, уроженец Беларуси Олег Новицкий. Остальные предоставили сотрудники Белорусского космического аппарата.

На выставке представлены фото, которые сделал космонавт Олег НовицкийФото: Павел МАРТИНЧИК

- Фотографии сделаны на борту Международной космической станции на мой фотоаппарат через иллюминатор, - рассказывает Олег Новицкий. - Во время полетов я старался фотографировать родные места. Орбита не всегда проходит рядом с границей Беларуси, так что нужно было ловить каждый момент! Бег Земли очень быстрый, если сразу не сфотографировал - придется ждать либо полтора часа, либо вовсе несколько дней. Фото лучше получаются ночью, выше прозрачность воздуха. Днем все может быть закрыто облаками. За полет получалось сделать тысячи фотографий, из них треть - удачные.

- В следующем полете тоже планируете фотографировать? Можно уже на персональную выставку замахнуться!

- После предыдущего космического полета медкомиссия дала заключение, что мой организм готов к подготовке к третьему полету. Пока что это все, не стоит додумывать, - считает Олег Новицкий. Его последний полет, уточним, проходил в ноябре 2016 года.

Во второй части выставки - 40 работ белорусского фотографа Сергея Плыткевича, которые он снимал с самолета и с помощью квадрокоптера. Там изображены знакомые белорусам места: например, озеро Нарочь, заказники, Красноборская пуща, есть фото столичного Ботанического сада зимой.

Выставка будет работать до сентября следующего годаФото: Павел МАРТИНЧИК

- Фото делал около восьми месяцев, - рассказывает фотограф Сергей Плыткевич. - Была задача показать не архитектуру, а именно что-то незыблемое: реки, поля, леса... Хотел все объединить единой тематикой.

Также на выставке есть работы белорусского фотографа Сергея Плыткевича. Там представлены фотографии белорусской природы с высоты птичьего полета.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка продлится до сентября 2019 года. Организаторы говорят, что скоро ее дополнят другими фотографиями Олега Новицкого. К слову, космическая тема выставки выбрана неспроста. С 10 по 15 сентября в Минске проходит XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов, в котором участвуют более 80 космонавтов из 17 стран.