2018-09-11T15:36:06+03:00
Экономика

Официальная инфляция в августе – 0,1%

Дорожали цитрусовые, пшенка и сапоги на меху, а дешевели помидоры, морковка и летние туфли
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Что дорожало и что дешевело в августе?Что дорожало и что дешевело в августе?Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Августовский показатель инфляции более чем скромный, но по сравнению с июлем это рост. Ведь тогда ценники в стране снизились на 0,2%! Всего же с начала года инфляция составила уже 2,9%. Прогноз, который на этот установили чиновники, - 6%, и пока мы в него вписываемся. К тому же недавно министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович заявил, что никаких предпосылок для невыполнения этого прогноза нет.

Тройка лидеров по августовскому росту цен – это цитрусовые, бананы и пшенка (см. инфографику). В десятку также вошла и свинина, которая подорожала на 4,1%. На нее чиновники из МАРТ тоже обратили внимание. По их мнению, подорожание свинины может быть связано с летним сильным ростом цен на курицу, в котором ведомство усмотрело признаки ценового сговора крупнейших производителей. После того, как станут известны результаты антимонопольной проверки, и птица, и свинина могут подешеветь. Кстати, в августе курица, а также полуфабрикаты и субпродукты из нее, подорожали, но незначительно – меньше процента.

Также в десятку лидеров роста цен не вошел бензин, ценники на который в августе повышались трижды. Но ушел недалеко: топливо поднялось в цене на 2,2%.

В списке подешевевших товаров оказались в основном сезонные овощи-фрукты: морковь, картофель, яблоки, огурцы и так далее. Замыкают топ-10 женские летние туфли, которые в августе стали стоить на 5,1% меньше, так что можно немного обновить гардероб с прицелом на следующий год.

СПРАВКА «КП»

Что в августе больше всего подорожало…

Цитрусовые – на 16%

Бананы – на 15,4%

Пшенная крупа – на 6,9%

Мужские сапоги на меху – на 6,4%

Свежая капуста – на 5,2%

Мужские кожаные туфли – на 5%

Свинина – 4,1%

Женские туфли – на 3,4%

Мясные котлеты – на 2,6%

Воздушный транспорт – на 2,4%

… а что - подешевело

Морковь – на 35,7%

Свекла – на 34,1%

Помидоры – на 30,6%

Виноград – на 27%

Сладкий перец – на 25,8%

Картофель – на 21,5%

Репчатый лук – на 15,2%

Яблоки – на 13,6%

Огурцы – на 9,8%

Женские летние туфли – на 5,1%

По данным Белстата об индексе потребительских цен в августе 2018 г.

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