Официальная инфляция в августе – 0,1%
Августовский показатель инфляции более чем скромный, но по сравнению с июлем это рост. Ведь тогда ценники в стране снизились на 0,2%! Всего же с начала года инфляция составила уже 2,9%. Прогноз, который на этот установили чиновники, - 6%, и пока мы в него вписываемся. К тому же недавно министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович заявил, что никаких предпосылок для невыполнения этого прогноза нет.
Тройка лидеров по августовскому росту цен – это цитрусовые, бананы и пшенка (см. инфографику). В десятку также вошла и свинина, которая подорожала на 4,1%. На нее чиновники из МАРТ тоже обратили внимание. По их мнению, подорожание свинины может быть связано с летним сильным ростом цен на курицу, в котором ведомство усмотрело признаки ценового сговора крупнейших производителей. После того, как станут известны результаты антимонопольной проверки, и птица, и свинина могут подешеветь. Кстати, в августе курица, а также полуфабрикаты и субпродукты из нее, подорожали, но незначительно – меньше процента.
Также в десятку лидеров роста цен не вошел бензин, ценники на который в августе повышались трижды. Но ушел недалеко: топливо поднялось в цене на 2,2%.
В списке подешевевших товаров оказались в основном сезонные овощи-фрукты: морковь, картофель, яблоки, огурцы и так далее. Замыкают топ-10 женские летние туфли, которые в августе стали стоить на 5,1% меньше, так что можно немного обновить гардероб с прицелом на следующий год.
СПРАВКА «КП»
Что в августе больше всего подорожало…
Цитрусовые – на 16%
Бананы – на 15,4%
Пшенная крупа – на 6,9%
Мужские сапоги на меху – на 6,4%
Свежая капуста – на 5,2%
Мужские кожаные туфли – на 5%
Свинина – 4,1%
Женские туфли – на 3,4%
Мясные котлеты – на 2,6%
Воздушный транспорт – на 2,4%
… а что - подешевело
Морковь – на 35,7%
Свекла – на 34,1%
Помидоры – на 30,6%
Виноград – на 27%
Сладкий перец – на 25,8%
Картофель – на 21,5%
Репчатый лук – на 15,2%
Яблоки – на 13,6%
Огурцы – на 9,8%
Женские летние туфли – на 5,1%
По данным Белстата об индексе потребительских цен в августе 2018 г.