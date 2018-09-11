«Вину не признаю, буду давать опровержения». В Бресте за семейный бизнес судят бывшего гендиректора «Ивацевичдрева»

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-11T16:52:56+03:00

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Бывшего гендиректора одного из крупнейших в стране деревообрабатывающих предприятий ОАО »Ивацевичдрев» судят за злоупотребление служебными полномочиями. За это ему грозит до 10 лет тюрьмы. Дело 11 сентября начал рассматривать Брестский областной суд.

Вместе с Владимиром Шульгой на скамье подсудимых и 31-летний Александр Непляхович. В материалах уголовного дела он фигурирует как пособник.

Суть обвинения президент, комментируя задержание управленца, изложил так: «Покупал за рубль, продавал за два».

- Действуя из корыстной и личной заинтересованности, осознавая, что его действия повлекут излишнее расходование средств, зная, что может осуществлять закупку напрямую от поставщика, при отсутствии срочной производственной необходиимости, чтобы оказать содействие сыну... - такими формулировками Шульге предъявляет обвинение помощник прокурора Брестской области Татьяна Цыбуля.

С порученной ему модернизацией Шульга справился: завод в Ивацевичах выпускает ДСП и ЛДСП, а также мебель.

Владимира Шульгу защищают два адвоката. Он в рубашке, джинсах и черных туфлях, держится как директор даже за решеткой. Пока прокурор зачитывает обвинение, он, надев очки, что-то помечает на листах с распечатанным текстом. Встает, держа руки за спиной, но выглядит уверенным. В зале суда кроме участников процесса, конвоя и журналистов присутствует только один мужчина - и он, судя по всему, пришел не к Шульге, а ко второму обвиняемому.

По версии следствия, Шульга нагревал руки на закупках импортного сырья - меламина для производства ДСП, и химических добавок. Делал он это с помощью фирм сына. Однако Шульга-младший в этом судебном процессе не участвует. Он возместил ущерб и подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности - его дело выделено в отдельное производство. Зато перед судом предстал его напарник, Александр Непляхович.

Как выяснилось, молодые люди учредили за границей две компании: National Resources L.P. зарегистрирована в Литве, Great Imports/Exports L.P. - в Шотландии. Когда предприятие объявляло открытый конкурс на закупку материалов, его всякий раз выигрывали фирмы сына гендиректора «Ивацевичдрева». Они брали меламин у китайских производителей, а потом поставляли его на древообрабатывающий завод по завышенной цене. Разница в стоимости составляла до 100 с лишним тысяч евро. А в общем Шульга нанес ущерб предприятию почти на 750 тысяч белорусских рублей.

- Как вы относитесь к предъявленному обвинению? Вину признаете? - задает судья вопрос экс-гендиректору.

- Нет, не признаю, - четко, громко и уверенно отвечает Владимир Шульга. - Я хочу дать показания после изучения материалов дела и показаний свидетелей, которые не соответствуют действительности. Потом будут мои пояснения, или, как это называется, опровержения того, что написано.

Вину не признал и обвиняемый в пособничестве Александр Непляхович, соучредитель иностранных фирм-посредников.

«ЭТО СВЕРХНАГЛОСТЬ!»

Владимир Шульга находится под стражей с апреля 2017 - тогда его взял КГБ. Во время рабочей поездки в Гомельскую область Александр Лукашенко комментировал резонансное задержание:

- Это неспециалисты увидели, что он создал фирму и через своего сына покупал какую-то мазню. Покупал по рублю, продавал по два сам себе. Ну как так? Почему вы не видели, что конечный бенефициар или продавец — это его сын? Он же поставлял на завод продукцию.

Я знаю Шульгу, мы отправили его на прорыв и прочее. Говорю, положите мне на стол железные материалы - а они приносят мне целую папку: вот, читайте. С тем встречался, с тем разговаривал, вот любовница, вот жена. Деньги сам сидел, делил: это тому, это тому, это этому. Это сверхнаглость! Человека один раз простили, пуля пролетела возле уха. Отправили на завод - иди, работай, показывай результат, а там посмотрим. Он начал воровством заниматься. Он с сыном сидит сейчас? Ну вот: сам сел и сына посадил. И сколько еще пойдет за ним - и прощения не будет.

В 2016 году на завод приезжали представители турецкого деревообрабатывающего холдинга - их интересовало партнерство с «Ивацевичдревом». Фото: belta.by

Владимир Шульга стал директором «Ивацевичдрева» в 2012 году. Тогда президент приехал на завод, чтобы проверить, как идет модернизация. Визит главы государства обернулся скандалом. Чиновники завели президента в новый, образцовый цех, но он спонтанно заглянул в старые производственные помещения - и остался недоволен. Тогда Лукашенко уволил Бориса Михнюка и поставил на его место Владимира Шульгу, фактически, понизив его в должности - он на тот момент был председателем концерна «Беллесбумпром».

- Шульгу отправить сюда, пока не наведет порядок, директором завода на старый и новый. Министр к вам придет директором на некоторое время, пока порядок не наведет и не воспитает нового директора, а старого мы уволим с завтрашнего дня, - сказал Лукашенко в ноябре 2012.

КСТАТИ

Незадолго до задержания на выездном заседании президиума совета Федерации профсоюзов Беларуси Владимира Шульгу хвалили за удачную модернизацию завода.

В 2012 году на предприятии запустили цех по производству ДСП и ламинированных ДСП. До этого древесно-стружечные плиты в Беларусь экспортировались. С 2014 года «Ивацевичдрев» стал выпускать влагостойкие ДСП. На заводе налажено производство мебели. Сейчас предприятие обеспечивает ДСП внутренний рынок и около 60% отправляет в Россию, страны ЕС и Средней Азии.