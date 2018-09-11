Академик Петр Витязь: «Возможно, Земля была заселена с других планет. Но это сугубо мое мнение»

11 Сент. 22:45 2018-09-11T22:52:32+03:00

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В Минске проходит XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Белорусский академик Петр Витязь в беседе с журналистами затронул тему происхождения человека на Земле. Высказывание ученого взбудоражило интернет и соцсети.

Корреспондент «Комсомолки» пришел к академику в гости и Петр Витязь подробно объяснил, почему, по его мнению, жизнь на Земле появилась благодаря переселенцам с другой планеты.

- Все мы знаем теорию Дарвина о происхождении человека. Но покажите, что её подтверждает? Такого скачкообразного развития человека нет. Что бы ни происходило, а человек остается человеком, а обезьяна обезьяной. Возможно, за тысячелетия что-то на земле произошло, какие-то катаклизмы повлияли на скачкообразное развитие, но я говорю: возможно. Это одна из гипотез, которую никто не опроверг и не доказал. Как стало возможным такое разнообразие животного и растительного мира - большой вопрос.

- У вас другая версия?

- Да, есть и другие гипотезы. Почему на скалах, которые имею древнее происхождение, нарисованы ракеты, скафандры… Кто их нарисовал? Воображение человека? Происхождение многих других вещей, которые есть на земле, не понятно.

- Например?

- Фигуры, которые видны с высоты, великаны острова Пасхи, пирамиды. Многое не доказано, но есть гипотезы. Одна из гипотез - на Землю спустился человек. Находят скелеты, размеры которых в полтора-два раза больше, чем мы с вами. И вид черепа совсем другой. Откуда они взялись? Как появилась жизнь на Земле неизвестно, поэтому одна из гипотез - Земля была заселена с других планет. Сегодня многие доказывают, что в Галактике есть более 100 планет, где может быть жизнь.

- Где они находятся?

- Никто не знает, но теоретически это предсказывают.

- И вы придерживаетесь мнения, что люди прилетели к нам с какой-то такой планеты?

- Да, разумные люди, которые могли созидать. И это гипотеза объясняет, кто создал вещи, о которых мы с вами говорили. И я эту версию поддерживаю. Но не Академия наук, а Витязь Петр Александрович. Это сугубо мое мнение, моя точка зрения.

- Такие суждения у многих вызывают недоумение. Мол, может ли серьезный академик, доктор технических наук, говорить, что жизнь на Земле появилась благодаря инопланетянам.

- А скажите, почему нет?! Докажите, что это не так?! У меня нет доказательств, но почему не может быть такой версии? Она имеет право на жизнь.

- Почему мы тогда за тысячелетие ни разу не встретились с инопланетянами?

- Почему вы так уверены? Может быть они среди нас? Есть гипотеза, что раньше люди могли читать мысли друг друга на расстоянии, и что человек был более совершенный, чем сейчас. Я не говорю, что это доказано, но это может быть. Это мое мнение.

- То есть ваша версия имеет точно такое же право на существование, как и теория Дарвина?

- Абсолютно. Это гипотезы, но где доказательства?! А раз так, то и одна, и другая версия имеют право на жизнь. Да, эволюция очень важна. Селекция идет в семеноводстве, животноводстве… Она влияет на развитие. Человек совершенствуется и развивается в зависимости от условий жизни. Есть влияние внешней среды на человека. Нет вопросов. Но вот как происходит преобразование с одного вида в другой, как меняется ДНК, откуда появился разум?

- И есть ли бог?

- В душе мы верим, что есть какая-то сила. А может вокруг нас есть информационное поле, которое управляет нашими мозгами. Почему компьютер накапливает информацию, а наша окружающая среда не может накопить эту информацию и передавать её? Может быть, мы называем это сверхъестественной силой, богом. Я не знаю. Но что-то же есть? Я не отрицаю сверхъестественной силы, которая влияет на наше мышление.

- В общем, будем ждать встречи с инопланетянами. Если доживем.

- Мой жизненный принцип такой: думать хорошо, делать хорошо и будет хорошо. Вот это мое видение завтрашнего дня. Не помни зла и не вреди ближнему.

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- Откуда появился человек на Земле? Много говорят о том, что мы переселенцы, что человек появился из космоса. Я верю в то, что сегодня, какой бы ни была селекция, как бы ни проявлялась эволюция, мы не видим доказательств того, что человек произошел от обезьяны (подробнее).