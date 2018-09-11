Что стало известно за месяц суда по делу о гибели Коржича

СЕГОДНЯ 09:43 2018-09-11T09:43:23+03:00

Кроме участников процесса и журналистов, на заседания по делу о гибели Александра Коржича (на фото внизу) никто не приходит. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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8 августа Минский областной суд начал рассматривать дело о гибели Александра Коржича. Напомним, 21-летнего солдата-срочника нашли в подвале медроты в Печах 3 октября 2017 года. В первоначальную версию о суициде, которую рассматривал Следственный комитет, родные не поверили. Мама Александра Коржича настаивала на том, что ее сына убили. Следствие сделало вывод, что 21-летнего парня довели до самоубийства. В этом обвиняют трех сержантов - сослуживцев Александра: Евгения Барановского, Антона Вяжевича и Егора Скуратовича. Офицеров будут судить позже и по другим статьям - их дела выделены в отдельное производство. Восемь дел уже направлено в суд, еще два - на рассмотрении.

Потерпевшими по делу признали 57 человек - это мама Александра Коржича Светлана Николаевна и солдаты, которые пострадали от дедовщины. Кроме журналистов, на заседания никто не приходит - ни офицеры, ни родственники обвиняемых так и не появились на процессе…

Солдаты терпели издевательства, но никому не жаловались

Большинство солдат рассказывали о дедовщине в армии неохотно, многие из них говорили, что считают те эпизоды, которые следствие признало нарушением, вполне нормальной практикой. Речь шла об отжиманиях после отбоя, в том числе в противогазах.

О чем еще рассказали солдаты? За разрешение сходить в магазин они должны были покупать сержантам сигареты и продукты: кофе, вермишель, вафли, чипсы, сухарики, майонез, шаурму. В месяц рядовые получали жалование около 10 рублей, а на еду для сержантов некоторые из них тратили в два раза больше - в ход шли деньги, которые присылали родители.

По правилам в армии можно было пользоваться телефоном без камеры, диктофона и интернета, звонить разрешалось только по выходным. За взятки сержантам в 30 - 40 рублей солдаты покупали возможность пользоваться телефонами, в том числе неуставного образца.

Пока так и не ясно, почему Коржича никто не забрал из медроты и никто в течение недели лично не проверил, находится он на лечении или нет. Фото: личный архив

В суде стало известно, как сержанты применяли насилие к подчиненным. Били сапогами по ногам, рукой по шее за неаккуратную окантовку прически, резиновой палкой по ягодицам, заставляли чистить унитаз, испачканный кремом для обуви, вылизывать туалетный ершик - в последнем случае солдат отказался это делать, тогда у него забрали телефон. Командованию об этом солдаты не докладывали. «Не видели смысла», - говорят потерпевшие.

Что касается отношения сержантов к Коржичу, однозначного вывода пока сделать нельзя. Кто-то утверждал, что у Александра было привилегированное положение: он откупился от сержантов и не участвовал в хозработах. По словам одних солдат, никто не издевался над Коржичем больше, чем над другими. Другие говорят, что он терпел дедовщину наравне со всеми.

В суде дал свидетельские показания и полковник Константин Чернецкий, который работал начальником 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. После событий 3 октября его отстранили от должности указом президента. По его словам, в учебке постоянно проводилась работа по профилактике суицидов, а порядок контролировали в том числе с помощью регулярных проверок. На вопросы прокурора, как в таком случае руководство допустило все нарушения, Чернецкий говорит, что эти факты имели скрытую форму - ему не докладывали ни об одном случае дедовщины, о поборах он узнал со слов матери Коржича.

Чернецкий рассказал, что Коржич состоял в группе риска по трем факторам: первый - систематическое употребление спиртных напитков его отцом, второй - он воспитывался мамой и бабушкой, третий фактор - приводы в милицию за нарушение ПДД.

- Что можно сказать о причинах поступка? Самостоятельно такое сложно сделать, находясь в здравом уме. Были, наверное, какие-то предпосылки, проблемы. Возможно, в коллективе армейском, может быть, с девушкой, - резюмировал полковник.

Ничего не знал о дедовщине и Александр Чернов, начальник 3-й школы, в которой служил Александр Коржич. Не было ему известно и о том, что сержанты брали от рядовых деньги за право пользования телефоном, отбирали продукты, которые солдатам привозили родители.

Страдал ли Александр Коржич психическим расстройством?

Солдат жаловался сослуживцам, что у него болит сердце, а его неправильно лечат. Некоторым ребятам он высказывал свои страхи: говорил, что боится умереть.

О состоянии Коржича накануне смерти потерпевшие и свидетели говорят разное. Например, друг солдата Александр Алимхаджаев в своих показаниях утверждал, что Коржич ему ни на что не жаловался:

- О каких-то личных проблемах от него я ничего не слышал. Вместе с тем в сентябре 2017 года он стал жаловаться на проблемы с сердцем - его возили на обследование. В то, что Коржич повесился, мне не верится.

В суде озвучили ответы на вопросы, которые оставались у Светланы Коржич после окончания следствияФото: Павел МАРТИНЧИК

Другие военнослужащие говорили, что незадолго до трагедии Коржич был подавлен, мог долго смотреть в одну точку и не отвечать собеседнику. Солдата возили к психологам и психиатрам, однако те сделали вывод, что он здоров.

Со слов лейтенанта Антона Галицкого, который возил Коржича на прием к ведущему военному психологу в Минск, прием длился ровно минуту: психолог спросила у Коржича, хочет ли он служить. Тот ответил, что хочет. Тогда психолог отправила Коржича назад в часть.

Комиссия посмертной судебно-психиатрической экспертизы пришла к заключению, что солдат страдал психическим расстройством «соматоформная вегетативная дисфункция». Но государственный медицинский эксперт - психиатр Алексей Олекс - сказал, что по меркам психиатрии Коржич был практически здоров:

- Ни в одной литературе мы не найдем, чтобы для этого заболевания была характерна склонность к самоубийству. Это достаточно легкое, кратковременное расстройство.

Откуда на голове солдата точки, а на руках - следы от веревок?

В суде озвучили ответы на другие вопросы, которые оставались у Светланы Коржич после окончания следствия: как на голове Саши появились точки, в паху - пятна, на запястьях - следы от веревок? По словам медицинского судебного эксперта Ивана Провады, точки на голове - это последствия вскрытия, зашивание головы после разреза. Следы на запястьях он объяснил тем, что санитарки их связывают бинтом. А следы в паху - трупные изменения.

Как известно, Коржич пропал на неделю - его не было ни в медроте, ни в расположении с 26 сентября по 3 октября. Интересно, что при этом в суде ни разу не было озвучено, что Коржич висел в петле именно семь дней: эксперты говорили, что по результатам осмотров можно было сделать вывод, что парень провисел несколько суток.

Солдата нашли в петле с майкой на голове и связанными шнурком ногами. Замначальника медслужбы Николай Коршунов уверен, что это ритуальные действия.

Тело Коржича обнаружил сержант Заяц (сейчас он осужден по другому делу за дедовщину). Он рассказывал, что в тот день заступил в наряд, а в подвал пошел, чтобы взять метлу. Но он мог взять ее и в подразделении, что в 3-4 минутах ходьбы от КПП. Сразу после случившегося Зайца почему-то положили в медроту под охрану. Егор Скуратович, один из обвиняемых сержантов, рассказывал суду, что Заяц пытался покончить с собой после случившегося, но Заяц эту информацию отрицал.

Пока так и не ясно, почему Коржича никто не забрал из медроты и никто в течение недели лично не проверил, находится он на лечении или нет. Свидетели в суде ссылались на то, что тогда система не была четко отлажена.

Обвиняемых начнут допрашивать уже на этой неделе. «Комсомолка» продолжит следить за этим громким делом.

КСТАТИ

Еще двоих солдат нашли повешенными

На прошлой неделе в белорусской армии произошло еще две трагедии. В обоих случаях в Минобороны сообщили, что причины суицидов не связаны со службой. 5 сентября в воинской части Слонимского гарнизона свел счеты с жизнью 20-летний рядовой Александр Орлов. До окончания службы ему оставалось чуть больше полугода. Мама солдата рассказывала «Комсомолке», что разговаривала с сыном за два часа до трагедии, он обещал приехать домой и помогать маме. О дедовщине парень не рассказывал, но постоянно просил выслать деньги.

Еще одного солдата нашли повешенным под Гродно 8 сентября. 26-летний Сергей Ясюкевич пропал из воинской части Гродненского гарнизона 5 сентября. Он оставил предсмертную записку, ее содержание журналистам не известно.

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