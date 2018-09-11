Михаил Финберг: Работаю без замов, хожу по утрам 3 км и люблю помечтать на лавочке

Правда, сам Михаил Яковлевич еще накануне встречи сомневался: «Ну зачем это надо?» Он скорее готов говорить о тех 520 фестивалях, которые Национальный академический концертный оркестр под его руководством провел по всей Беларуси. Тем не менее мы встречаемся спозаранку в парке Горького.

- Встаю в 5 утра - и вперед! Раньше было 7 километров, а теперь 3 - 5, - сразу объясняет дирижер место встречи. - Все-таки мне 71 год, а ходьба - тоже физическая нагрузка. А с работой все наоборот: ты на сцене - и усталости или прожитых лет как не бывало, хочется выступать еще. Но тут уж надо спрашивать у Бога - я хочу жить долго, но мы же не вечные.

По утрам Михаила Яковлевича можно встретить в парке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

НА ЗАВТРАК 38 ЛЕТ ЕМ ОВСЯНКУ НА ВОДЕ

Маэстро надевает черную бейсболку с вышитым словом «Стиль». На вопросительный взгляд замечает:

- Это солистка оркестра, лауреат «Славянского базара» Лера Грибусова пришла на работу в такой же. А я долго искал кепочку, чтобы молодежная была. Дал 50 рублей, она и мне такую купила.

В парке Финберг рассказывает о методике своих прогулок:

- Я не слушаю музыку в наушниках - думаю в тишине, восхищаюсь городом, люблю смотреть на прохожих. Замечаю, к примеру, как человек повязал галстук или шарф - это и отношение к окружающим.

Кстати, Михаил Яковлевич слывет любителем красивых вещей:

- Конечно, комфортнее мне в джинсах, но в течение дня масса встреч, так что костюмы тоже люблю. Только надо понимать расцветки, сочетания. Я два года отработал в Италии, знаю, что такое ткань, какие должны быть фасон, галстук. Вещи стараюсь покупать готовые. Хотя недавно пошил себе два сценических костюма: пиджак красного цвета, а брюки черного. Пиджаки таких ярких цветов - красный, зеленый, желтый - носил только на заре 1990-х… Помню, когда я ехал на конкурс «Евровидение» с Пугачевой и Киркоровым, мне в минском бутике подарили красивое итальянское пальто. Проносил я его 5 - 6 лет. А потом в магазине нашел такую же кашемировую ткань, купил - и в ателье: сшейте такое же. Даже старое пальто оставил - распорите, но повторите. Женщины в ателье старались, но не получилось. Кроме желания и умений нужен талант. А прежнее пальто я им подарил…

На сцене Финберг может быть самой энергией...Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В советское время даже дирижеру минского цирка, где более 20 лет работал Михаил Яковлевич, купить элегантное пальто или достойный костюм было совсем не просто. Так что оставалось ухаживать за собой и держать форму. Впрочем, тут метода у Финберга была специфической. Как-то журналисты застукали дирижера за обедом в кабинете: на тарелке - кусок колбасы с помидором и хлеб.

- Раньше такие перекусы и были - еще с кефиром или молоком. Никогда нормально не ел, начиная с армии - это десяток лет! Перекусил - и работай дальше. Это неправильно, конечно. Тем более я все об этом знаю, интересуюсь. Главное - с едой не барствовать, наедаясь до отвала, а кушать легко. Скажем, с завтраком у меня ритуал уже 38 лет: только овсяная каша на воде без соли и сахара, а еще - хороший чай.

- Вас сравнивают с танком: захотели, к примеру, провести фестиваль - и добиваетесь своего. Стрессы-то как преодолеваете?

- Алкоголь не употребляю и не курю. Могу пройтись по парку, помечтать на лавочке. Возраст ведь сказывается в том смысле, что замечаешь любую ошибку или неточность, а это сразу же повод для лишних переживаний. Хотя стрессы были всегда. Главный дирижер в советском цирке - то еще напряжение. Вот гимнастка танцует на пуантах на натянутой проволоке, а оркестр должен поймать момент, когда она пальчиком дотронется до пьедестала. Потом она делает пируэт, а оркестр как бы нагнетает до финала.

- А с друзьями часто встречаетесь?

- Было много друзей, и знаменитых людей среди них хватало, но для меня самые страшные люди - предатели. Из-за этого со многими друзьями я и расходился. Да, порой это бывает сложно. Но когда от тебя только и хотят что-то получить, а ничего не дают взамен, какая это дружба? Хотя бы радость какую-то от общения. С кем-то расстаюсь молча, с кем-то объясняюсь. Во всяком случае, матом хорошо ругаюсь. К несчастью, многие мои настоящие друзья умерли. Это большие музыканты - композиторы Евгений Глебов, Дмитрий Смольский, мои учителя Юрий Саульский (гений, он мне все секреты профессии раскрыл), Олег Лундстрем.

...но куда чаще он требователен и суров.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОХОЖУ ОТ ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ ДО КИНОСТУДИИ»

Обычно Финберг спускается в свой подвал-офис на площади Победы в 6.15. Сегодня - ближе к восьми из-за нашей утренней встречи в парке. Но подписывать ворох финансовых бумаг все равно надо - Финберг не только худрук и дирижер, но и директор.

- Говорят, у вас много лет нет заместителей…

- Замов нет, потому что лет тридцать назад призвали сокращать кадры. Я же не буду выгонять музыкантов, а совмещать должности директора и худрука - нормально для творческих коллективов. Не хожу и не прошу у другого человека: сделай то и это. Но и не обижаю музыкантов и работников. Непонимания бывают, могу выпустить негатив, но высказанное компенсирую. Выговоров не объявляю. Вообще, надо любить людей, видеть в них доброе и умное. И вместе с тем мне жалко смотреть на людей, которые не развиваются. Особенно на молодых, которые пришли с дипломом и считают это главным достижением.

Может, поэтому Финберг сам выступает на концертах, по сути, конферансье. У него на каждого артиста есть справка-объективка: рассказывает, сколько лет солист в оркестре, как и что он поет, а если пришли родители музыканта на концерт - обязательно поднимет, может и пошутить.

- Желание преемника себе воспитать не возникает?

- Я работал в консерватории - от преподавателя дошел до профессора. У меня было много учеников, но я не выделял кого-то - вот преемник. Мне хотелось бы, чтобы после меня дело оркестра продолжали. Но теперь часто слышу: «Финберг то, Финберг это». Так ты возьми и сделай! Проедь 350 км в Хойники или Чечерск, где 42 кюри радиация: президент Лукашенко даже как-то сказал, мол, кроме меня и Финберга, здесь никто не бывает. А потом вечером назад, отработав концерт - мы не останавливаемся в гостиницах, не барствуем, как многие артисты. И так за год больше сотни выступлений, и все с аншлагом. Что-то на эти условия желающих нет…

За спиной у Финберга всегда планов громадье!Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

А если подумать над рецептом оптимизма, то он для меня такой: хорошо высыпаться каждый день и быть физкультурником. Еще надо слушать людей, которые имеют опыт. Очень часто дело не в высшем образовании, а именно в опыте. И работать надо честно. По сути, оптимизм - это желание и убежденность в правильности своего дела, без этого ничего не будет. Еще надо верить в удачу. Не могу сказать, что у меня легкая жизнь и все удается, но я работаю. Главное - знать, за что берешься дальше. У меня уже планы сверстаны на первое полугодие 2019-го.

Когда все бумажные дела сделаны и пора выходить на репетицию, маэстро вдруг предлагает послушать новую музыку, которая его зацепила:

- Как-то услышал в ресторане, спросил у парня за пультом, что это за мелодия, дал ему денег на диск, и он принес мне - отличный современный джаз.

Слушаем. И правда, цепляет. А потом Финберг так же резко берет со стола свою кепку со словом «Стиль», и мы выходим на площадь. Глазами ищу служебное авто, а маэстро говорит:

- Не надо ездить в машине! Я 38 лет был за рулем, авто у меня появилось рано. Тогда думал, что это ух! А теперь понимаю: ничего подобного. Теперь не вожу. В том числе и в силу возраста - рисковать не хочу, да и зрение не такое острое. И служебной машиной не злоупотребляю, стараюсь на утреннюю репетицию от офиса на площади Победы до киностудии «Беларусьфильм» всегда идти пешком. Такие променады любому на пользу!